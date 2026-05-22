Megrogyott a magyar tőzsde: a Mol húzta le az egész piacot a reggel történt robbanás után

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 903,94 pontos, 0,69 százalékos csökkenéssel, 129 728,50 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: a BUX-ot a Mol húzta le, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A többi vezető részvény inkább oldalazott, de végül mindegyik kisebb mínuszban zárt. A forgalom nem volt magas a magyar tőzsdén a hét utolsó kereskedési napján - tette hozzá.

A Mol 94 forinttal, 2,4 százalékkal 3828 forintra csökkent, 4,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,25 százalékkal 39 800 forintra esett, forgalmuk 10,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,68 százalékkal 2622 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,25 százalékkal 12 000 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9174,90 ponton zárt pénteken, ez 35,31 pontos, 0,38 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.