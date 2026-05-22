Korrupció az igazságszolgáltatásban, bírói kalapács és euróbankjegyek egy borítékban. A korrupció és a megvesztegetés ábrázolása az igazságszolgáltatásban.
Gazdaság

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében

Pénzcentrum
2026. május 22. 20:16

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival kapcsolatban. Az ügy középpontjában több milliárd forintnyi támogatás állhat, amelyek egy része a vádak szerint politikai célokat szolgálhatott. Az új kormány már felfüggesztette az NKA kifizetéseit és az egyik vezetőt is menesztette, írja a Telex.

Nyomozást folytat a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóság a Telex megkeresésére megerősítette az eljárás tényét, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket egyelőre nem közöltek.

A vizsgálat azokkal a támogatásokkal függhet össze, amelyekből az elmúlt években milliárdos összegek jutottak egy ismert hegedűművész projektjeire.

Az ügy előzménye, hogy Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter hétfőn elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Indoklása szerint szeretnék megakadályozni, hogy további pénzek kerüljenek olyan célokra, amelyek nem szolgálják megfelelően a kulturális támogatási rendszert.

Egy nappal később tisztségéből felfüggesztették Krucsainé Herter Anikót is, aki a pályázatok lebonyolításáért felelős Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatójaként dolgozott.

Az NKA körüli botrány május elején kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor az alap egyik korábbi kuratóriumi tagja nyilvánosan arról írt: szerinte a kampányidőszakban „érdemtelenek kaptak érdemtelenül sok pénzt” összesen mintegy 17 milliárd forint értékben. Állítása szerint több támogatás mögött nehezen értelmezhető projektek álltak, miközben a támogatási rendszer működése inkább politikai érdekeket szolgált.

A Telex korábban arról is beszámolt, hogy Mága Zoltán állítólag 500 millió forintos támogatást kért a minisztériumtól kampányrendezvényekre, majd az ügyben az NKA-hoz is érkezett jelzés a támogatás teljesítésére.
Címlapkép: Getty Images
