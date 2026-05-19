Az ukrán elnök azt szeretné, ha mihamarabb rendbe jönnánek a két ország között fennálló diplomáciai kapcsolatok.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
A köztársasági elnöki tisztség körüli vita ismét előtérbe hozta a kérdést, milyen elvek alapján válhat valaki magyar államfővé egy politikailag megosztott környezetben. A közjogi pozíciók jövője kapcsán – különösen Sulyok Tamás esetleges távozásának lehetősége mellett – egyre gyakrabban merül fel az igény egy olyan utódra, aki nem pártpolitikai törésvonalak mentén, hanem szélesebb szakmai és társadalmi elfogadottság alapján tölthetné be a tisztséget. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik a „konszenzusos elnök” fogalma, amely nem pusztán jogi alkalmasságot, hanem különböző tudományos, jogi és kulturális műhelyek általi elismertséget is jelent. Cikkünkben most ezt a gondolatkísérletet visszük tovább: arra vagyunk kíváncsiak, az olvasók szerint ki lehetne alkalmas arra, hogy egy ilyen, pártpolitikán felüli államfői szerepet betöltsön. Cikkünk végén szavazás!
A 2026-os választásokat követően a közjogi intézményrendszer körüli vita az új politikai ciklus egyik legélesebb törésvonalává vált. A Tisza Párt győzelmét követően Magyar Péter több közjogi méltóság – köztük a köztársasági elnök – leváltását vagy távozását is napirendre emelte, azzal érvelve, hogy a „rendszerváltás” nem lehet teljes a korábbi politikai berendezkedéshez kötődő intézményi vezetők távozása nélkül. A köztársasági elnök esetében különösen élesen merült fel a kérdés: az új kormányfő szerint Sulyok Tamásnak önként kellene távoznia, ellenkező esetben pedig a parlamenti többség jogi eszközökkel teremtené meg a leváltás lehetőségét.
A köztársasági elnök ezzel szemben visszautasította a lemondásra vonatkozó felszólításokat, és jelezte: alkotmányos indok hiányában nem kíván távozni hivatalából. A nyilvánosságban zajló politikai és jogi vita ezzel párhuzamosan arra is ráirányította a figyelmet, hogy a közjogi méltóságok leváltása nem egyszerű politikai akarat kérdése, hanem szigorú alkotmányos keretek között lehetséges folyamat, amelyben több intézmény – köztük az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság – is kulcsszerepet játszik. A helyzet így nemcsak személyi kérdésként, hanem a végrehajtó hatalom és az alkotmányos intézményrendszer viszonyának újraértelmezéseként is megjelenik.
Ki lehetne konszenzusos köztársasági elnök Magyarországon
Elméleti szinten időről időre tehát felmerül a kérdés, milyen feltételek mellett lehetne Magyarországon olyan köztársasági elnököt választani, aki valódi társadalmi és szakmai konszenzust élvez. A politikai versengés logikájától eltávolodva ez a megközelítés nem pártállás, hanem szakmai teljesítmény, intézményi hitelesség és széles értelmiségi elfogadottság alapján próbálja értelmezni az államfői pozíciót. Ebben a gondolkodási keretben a „konszenzus” nem a közvélemény-kutatási népszerűséget jelenti, hanem azt, hogy eltérő tudományos, kulturális és jogi műhelyek szereplői is elismerik az adott személy szakmai tekintélyét és közéleti súlyát. A hangsúly így az életművön, a nemzetközi beágyazottságon, valamint a pártpolitikai konfliktusoktól való relatív távolságon van.
A felvetés ezért egy olyan hipotetikus szűrő mentén vizsgálható, amely a természettudományos, jogi, akadémiai és kulturális mezőkben kialakult „peer-konszenzust” tekinti alapnak. Az így kirajzolódó mező nem a politikai térképet, hanem az értelmiségi és szakmai elismertség hálózatát tükrözi, ahol a legitimitás elsősorban szakmai és erkölcsi, nem pedig pártpolitikai természetű. Az alábbi szavazás ezt a gondolkodási keretet teszi át gyakorlati formába: arra keresi a választ, hogy a felsorolt, különböző területekről érkező szereplők közül ki lenne az, akit a leginkább el tudunk képzelni egy ilyen, konszenzuson alapuló államfői szerepben.
Színt vallott a Kifli.hu: kiderült, mely termékeket keresik most leginkább a vásárlók – honnan ez a nagy változás?
Továbbra is növekedési pályán van a Kifli.hu, amely már több mint 300 városban elérhető Magyarországon.
Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy a Sándor-palota hivatalos megkeresés esetén átadja a kormánynak a kegyelmi ügy náluk lévő iratait.
Hatalmas akcióval készül a BL-döntőre az egyik kártyacég: mindenki számára elérhető lesz, ennyit kell tenni hozzá
2025-ben tovább gyorsult a magyar fizetési piac digitalizációja: a mobilos és online tranzakciók száma meredeken emelkedett, a kártyás vásárlások soha nem látott rekordot döntöttek.
Csökken a kőolaj ára a kedd reggeli kereskedésben az előző napi erőteljes emelkedés után.
Elszálltak az árak a magyarok egyik kedvenc tengerparti célpontján: már a lakásokért is vagyonokat kérnek
Split hivatalosan is Horvátország legdrágább városa lett a lakóingatlanok piacán: a négyzetméterárak átlaga meghaladta a 4000 eurót
Az új olajvezeték a magyar határ közelében fekvő Horgostól indul. Észak-déli irányban szeli át a Vajdaságot, és egészen az újvidéki terminálig tart.
Váratlan pofont kapott a magyar fizetőeszköz: kifejezetten rossz hírre ébredtek kedd reggel a piacok
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hihetetlen fordulat a kötvénypiacon: csúnyán állva hagytuk a szomszédos országokat, dől a pénz Magyarországra
A magyar állampapírok lettek az európai kötvénypiac sztárjai.
Törvényes népszavazás 2026-ban: milyen témában és hogyan kezdeményezhető népszavazás? - Mutatjuk, mik a népszavazás feltételei
Népszavazás Magyarországon: ki kezdeményezhet országos népszavazást, hogyan lesz egy kérdésből tényleges szavazás, és miről lehet népszavazást tartani?
Áprilisban 3,1%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
Titokzatos rakományra csaptak le az egyenruhások: a csomagok felnyitása után jött a nagy meghökkenés
Egy közúti ellenőrzés során több mint ötszáz, illegális elektronikus cigarettának tűnő csomagot találtak a hatóságok a fővárosban.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: kiderült a teljes igazság a magyarországi euró bevezetéséről
A jelenlegi viharos világgazdasági környezetben a stabilitás és a nemzetközi együttműködés mindennél fontosabb - erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 350,19 pontos, 0,27 százalékos emelkedéssel, 132 046,37 ponton zárt hétfőn.
Magyarország esetleges euróbevezetésekor a legfontosabb kérdés a megfelelő konverziós árfolyam meghatározása - írja friss elemzésében Zsiday Viktor.
Elképesztő összeget takaríthatnak meg a családok évente a rezsiszámlán: csak ennyit kell tenni a mesés spórolásért
Egy friss elemzés szerint az európai háztartások évente akár több ezer eurót is megtakaríthatnak, ha hőszivattyúra és elektromos autóra váltanak.
A covid-időszakban volt utoljára olyan magas a GDP-arányos államadósság, mint márciusban - ezt közölte a jegybank.
Komoly lépésre szánta el magát az adóhatóság: mentőövet dobtak a késlekedőknek, csak eddig él a lehetőség
Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít