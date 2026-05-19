Szavazófülke és választási kép,választás
Gazdaság

Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!

Pénzcentrum
2026. május 19. 14:31

A köztársasági elnöki tisztség körüli vita ismét előtérbe hozta a kérdést, milyen elvek alapján válhat valaki magyar államfővé egy politikailag megosztott környezetben. A közjogi pozíciók jövője kapcsán – különösen Sulyok Tamás esetleges távozásának lehetősége mellett – egyre gyakrabban merül fel az igény egy olyan utódra, aki nem pártpolitikai törésvonalak mentén, hanem szélesebb szakmai és társadalmi elfogadottság alapján tölthetné be a tisztséget. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik a „konszenzusos elnök” fogalma, amely nem pusztán jogi alkalmasságot, hanem különböző tudományos, jogi és kulturális műhelyek általi elismertséget is jelent. Cikkünkben most ezt a gondolatkísérletet visszük tovább: arra vagyunk kíváncsiak, az olvasók szerint ki lehetne alkalmas arra, hogy egy ilyen, pártpolitikán felüli államfői szerepet betöltsön. Cikkünk végén szavazás!

A 2026-os választásokat követően a közjogi intézményrendszer körüli vita az új politikai ciklus egyik legélesebb törésvonalává vált. A Tisza Párt győzelmét követően Magyar Péter több közjogi méltóság – köztük a köztársasági elnök – leváltását vagy távozását is napirendre emelte, azzal érvelve, hogy a „rendszerváltás” nem lehet teljes a korábbi politikai berendezkedéshez kötődő intézményi vezetők távozása nélkül. A köztársasági elnök esetében különösen élesen merült fel a kérdés: az új kormányfő szerint Sulyok Tamásnak önként kellene távoznia, ellenkező esetben pedig a parlamenti többség jogi eszközökkel teremtené meg a leváltás lehetőségét.

A köztársasági elnök ezzel szemben visszautasította a lemondásra vonatkozó felszólításokat, és jelezte: alkotmányos indok hiányában nem kíván távozni hivatalából. A nyilvánosságban zajló politikai és jogi vita ezzel párhuzamosan arra is ráirányította a figyelmet, hogy a közjogi méltóságok leváltása nem egyszerű politikai akarat kérdése, hanem szigorú alkotmányos keretek között lehetséges folyamat, amelyben több intézmény – köztük az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság – is kulcsszerepet játszik. A helyzet így nemcsak személyi kérdésként, hanem a végrehajtó hatalom és az alkotmányos intézményrendszer viszonyának újraértelmezéseként is megjelenik.

Ki lehetne konszenzusos köztársasági elnök Magyarországon

Elméleti szinten időről időre tehát felmerül a kérdés, milyen feltételek mellett lehetne Magyarországon olyan köztársasági elnököt választani, aki valódi társadalmi és szakmai konszenzust élvez. A politikai versengés logikájától eltávolodva ez a megközelítés nem pártállás, hanem szakmai teljesítmény, intézményi hitelesség és széles értelmiségi elfogadottság alapján próbálja értelmezni az államfői pozíciót. Ebben a gondolkodási keretben a „konszenzus” nem a közvélemény-kutatási népszerűséget jelenti, hanem azt, hogy eltérő tudományos, kulturális és jogi műhelyek szereplői is elismerik az adott személy szakmai tekintélyét és közéleti súlyát. A hangsúly így az életművön, a nemzetközi beágyazottságon, valamint a pártpolitikai konfliktusoktól való relatív távolságon van.

A felvetés ezért egy olyan hipotetikus szűrő mentén vizsgálható, amely a természettudományos, jogi, akadémiai és kulturális mezőkben kialakult „peer-konszenzust” tekinti alapnak. Az így kirajzolódó mező nem a politikai térképet, hanem az értelmiségi és szakmai elismertség hálózatát tükrözi, ahol a legitimitás elsősorban szakmai és erkölcsi, nem pedig pártpolitikai természetű. Az alábbi szavazás ezt a gondolkodási keretet teszi át gyakorlati formába: arra keresi a választ, hogy a felsorolt, különböző területekről érkező szereplők közül ki lenne az, akit a leginkább el tudunk képzelni egy ilyen, konszenzuson alapuló államfői szerepben.

 
#kormány #Alkotmánybíróság #magyarország #választások #gazdaság #parlament #politika #elnök #köztársasági elnöki hivatal #köztársasági elnök #sulyok tamás #magyar péter #választás 2026 #tisza párt

