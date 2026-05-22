Több mint 60 év után megszavazták: minden feltétel adott, eltörölhetik az óraátállítást

MTI
2026. május 22. 10:31

Az amerikai képviselőház egyik bizottsága szinte egyhangúlag támogatta az óraátállítás végleges eltörlését célzó javaslatot. Ennek értelmében egész évben állandósítanák a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A kezdeményezés mellett Donald Trump is határozottan kiállt.

Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága csütörtökön 48:1 arányban szavazta meg a törvényjavaslatot. A tervezet célja, hogy az Egyesült Államokban megszűnjön az évente kétszer esedékes óraátállítás.

A támogatók azzal érvelnek, hogy a téli hónapokban tovább tartó esti világosság élénkítené a gazdaságot. A bizottsági döntést Donald Trump is üdvözölte. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy itt az ideje véget vetni az évente kétszer ismétlődő "nevetséges átállásnak", így az embereknek nem kellene többé az órák állítgatásával foglalkozniuk.

A javaslat törvényerőre emelkedéséhez a teljes képviselőház, majd a szenátus jóváhagyása is szükséges. Az amerikai szenátus 2022 márciusában egyszer már egyhangúlag megszavazta az állandó nyári időszámítás bevezetését. A tervezet azonban akkor elakadt a képviselőházban.

Az Egyesült Államok jelentős részén az 1960-as évek óta alkalmazzák az óraátállítást. Az állandó nyári időszámítással a második világháború idején, majd 1974-ben már megpróbálkoztak energiamegtakarítási céllal. Az intézkedést azonban mindkét alkalommal visszavonták, mivel rendkívül népszerűtlennek bizonyult a lakosság körében.
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

