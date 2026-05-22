Azonnali hatállyal leáll az azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalék Magyarországra szállítása – jelentette be Gajdos László környezetvédelemért felelős miniszter.
Több mint 60 év után megszavazták: minden feltétel adott, eltörölhetik az óraátállítást
Az amerikai képviselőház egyik bizottsága szinte egyhangúlag támogatta az óraátállítás végleges eltörlését célzó javaslatot. Ennek értelmében egész évben állandósítanák a nyári időszámítást az Egyesült Államokban. A kezdeményezés mellett Donald Trump is határozottan kiállt.
Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága csütörtökön 48:1 arányban szavazta meg a törvényjavaslatot. A tervezet célja, hogy az Egyesült Államokban megszűnjön az évente kétszer esedékes óraátállítás.
A támogatók azzal érvelnek, hogy a téli hónapokban tovább tartó esti világosság élénkítené a gazdaságot. A bizottsági döntést Donald Trump is üdvözölte. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy itt az ideje véget vetni az évente kétszer ismétlődő "nevetséges átállásnak", így az embereknek nem kellene többé az órák állítgatásával foglalkozniuk.
A javaslat törvényerőre emelkedéséhez a teljes képviselőház, majd a szenátus jóváhagyása is szükséges. Az amerikai szenátus 2022 márciusában egyszer már egyhangúlag megszavazta az állandó nyári időszámítás bevezetését. A tervezet azonban akkor elakadt a képviselőházban.
Az Egyesült Államok jelentős részén az 1960-as évek óta alkalmazzák az óraátállítást. Az állandó nyári időszámítással a második világháború idején, majd 1974-ben már megpróbálkoztak energiamegtakarítási céllal. Az intézkedést azonban mindkét alkalommal visszavonták, mivel rendkívül népszerűtlennek bizonyult a lakosság körében.
Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségében, és a jövőben előzetes engedélyhez kötné az áthaladó hajók mozgását.
Az orosz elnök erről Aljakszandr Lukasenkával folytatott csütörtöki videokonferenciáján beszélt.
Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot
Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére.
Leleplezték az orosz vezetés titkos tervét: hamarosan olyat lépnek, ami tömegeknél verheti ki a biztosítékot
A moszkvai vezetés tisztában van azzal, hogy az ellenőrizetlen információs tér komoly akadályt jelenthet tervei megvalósításában.
Megkongatták a vészharangot a szövetségesek: elképesztő dolog zajlik az Egyesült Államok színfalai mögött
A Reuters nagy feltűnést keltő oknyomozó anyagban mutatta be, hogyan alakult át és gyengült meg az amerikai diplomácia Donald Trump második elnöki ciklusa alatt.
Irán legfelsőbb vezetője szigorú utasítást adott ki: az ország dúsított uránkészletét semmilyen körülmények között nem szállíthatják külföldre.
Netanjahu nyíltan nekiment saját miniszterének: ez a megalázó felvétel kiverte a biztosítékot a világban
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét.
Nem várt fordulat a légtérben: olyan fegyvert tesztel Oroszország, ami rengeteg pilóta életét veszélyeztetheti
Oroszország továbbra is kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amelyek újabb fenyegetést jelenthetnek az ukrán légierő számára.
Riadókészültséget rendelt el a lett hadsereg, miután legalább egy azonosítatlan drónt észleltek az ország légterében.
Elképesztő kiskaput talált a német kancellár: így indítaná be Ukrajna EU-csatlakozását - már reagált is rá Zelenszkij
A német kancellár az uniós vezetőknek küldött levelében azt javasolta, hogy Ukrajna "társult tagként" csatlakozzon az Európai Unióhoz, mielőtt teljes jogú taggá válna.
A rádió szerint egy számítógépes hiba okozta a téves közlést.
Újabb fordulat az orosz–ukrán háborúban: nukleáris fegyvereket telepítettek Ukrajna szomszédjában, egyre nő a feszültség
Oroszország nukleáris fegyvereket telepített Fehéroroszországba egy jelenleg is zajló, nagyszabású közös hadgyakorlat keretében.
Elképesztő konfliktust robbanthat rá a világra Donald Trump: ezzel hatalmas vörös vonalat lép át Pekingnél
Kína határozott nyomásgyakorlással reagált a fejleményekre.
New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett
A lépést még Trump szövetségesei közül is többen bírálják.
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek.
Németország exportorientált gazdasága különösen sérülékeny egy olyan világban, ahol a nagyhatalmak egyre inkább protekcionista politikát folytatnak.
Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt
Az unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Az ársapka helyett valódi embargót javasolnak, amelyet másodlagos szankciókkal egészítenének ki azon országok ellen, amelyek továbbra is vásárolnak orosz kőolajat.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
