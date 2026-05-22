Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti

Miközben az adminisztratív munkakörök egy része veszélybe kerülhet a mesterséges intelligencia térnyerésével, bizonyos kétkezi szakmák ezzel párhuzamusan látványosan felértékelődhetnek. Ezek közé tartozik a burkoló szakma is, amelyet a technológia jelenleg nem képes kiváltani. Az építőiparban továbbra is nagy szükség van a jó szakemberekre, ráadásul a lakásfelújítások és az új építkezések folyamatos keresletet biztosítanak számukra. A szakma viszonylag gyorsan elsajátítható, így sok pályamódosító számára is vonzó lehetőséget jelenthet, a fizetések pedig alkalmazottként is versenyképesek lehetnek.

A mesterséges intelligencia és a digitalizáció gyors fejlődése jelentős változásokat hoz a munkaerőpiacon. Az AI egyre több területen alakítja át a munkafolyamatokat, bizonyos feladatokat pedig már képes is kiváltani, különösen az adminisztratív, rutinszerű és ismétlődő tevékenységek esetében. A technológiai fejlődés várhatóan tovább erősíti ezt a folyamatot a következő években. Ezzel párhuzamosan azonban felértékelődhetnek fizikai munkák, amelyeket nehéz vagy nem gazdaságos robotizálni. Ezek közé tartozik a burkoló szakma is.

A burkoló szakember épületek és építmények kültéri és beltéri hideg- és melegburkolatainak kivitelezését, javítását, felújítását és bontását végzi. Feladatai közé tartozik az oldafal-, padló-, mennyezet-, homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok, valamint az épületdíszítő burkolatok elkészítése és helyreállítása.

A burkolók esetében az elvárások közé tartozik a jó fizikai állapot és az állóképesség, de elengedhetetlen a kézügyesség és a precizitás is. Emellett a jó szemmértéket és a térlátást érdemes még kiemelni, hiszen a burkolatok pontos illesztése és esztétikus kialakítása fontos része a munkának. A burkolási feladatok sok esetben csapatmunkában zajlanak, ezért az együttműködési készség és a megbízhatóság szintén alapvető elvárás a szakmában.

Így lehet valaki burkoló

A képzés elkezdéséhez minimum alapfokú iskolai végzettség szükséges, de van ahol az érettségi bizonyítvány megléte is elvárás, emellett részt kell venni egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is.

A szakmát felnőttképzési programokban – egy vagy másfél éves tanfolyamok keretében – is el lehet sajátítani, így különösen vonzó lehet azok számára, akik pályamódosításban gondolkoznak, vagy viszonylag gyorsan szeretnének szerezni egy piacképes szakmát. Mivel felnőttképzésről van szó, a tanfolyam elméleti és gyakorlati órái munkaidő után vagy hétvégén kerülnek megtartásra, így teljes munkaidős állás mellett is bele lehet vágni a képzésbe.

A milliós fizetés sem kizárt

A burkolók iránti kereslet magas, az építőipari szakmák között a cégek leggyakrabban megnevezett hiányszakmái közé tartozik, melynek egyik oka, hogy az állami támogatások és a lakásfelújítások miatt a magánszemélyek folyamatosan keresik a szakembereket, de az újabb építkezések is folyamatosan igénylik a munkaerőt.

A burkolók fizetését nagyban meghatározza az, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak: alkalmazottként vagy vállalkozóként. A KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló burkolók bruttó átlagkeresete 425 047 forint volt, de az általunk megtekintett álláshirdetésekben sokszor ennél jóval magasabb összegeket ígértek. Az egyik fővárosi cég például akár nettó 700 ezer forintot is fizet egy tapasztaltabb szakembernek, de a hirdetés szövege szerint pályakezdőket is szívesen látnak, akiknek nettó 500 ezer forintos fizetést ajánlanak.

Vállalkozóként a jövedelem ennél jellemzően magasabb. Egy tapasztalt, nagy ügyfélkörrel és ismeretséggel rendelkező burkoló akár havi több millió forintos bevételt is elérhet, különösen, ha nagyobb projekteken vagy alvállalkozói hálózatban dolgozik. Itt azonban a bevétel nem azonos a jövedelemmel, hiszen eszközök, anyagok, adók és járulékos költségek is terhelik. Emellett természetesen a fizetés – akár alkalmazottról akár vállalkozótól van szó – függ a tapasztalattól, a régiótól és a munka összetettségétől is.

A burkoló szakma tehát azon kevés területek közé tartozik, amelyeket a mesterséges intelligencia és az automatizáció várhatóan még jó hosszú ideig nem tud kiváltani. A szakemberek iránti kereslet folyamatos, miközben a jó burkolókból országszerte hiány van. Aki megfelelő kézügyességgel, kitartással és precizitással rendelkezik, annak stabil megélhetést és hosszú távú karrierlehetőséget kínálhat ez a pálya, a gyorsan elvégezhető képzések miatt ráadásul azok számára is reális opció lehet, akik új szakmát szeretnének tanulni vagy biztosabb jövőt keresnek.