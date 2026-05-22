2026. május 22. péntek Júlia, Rita
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy látószögű kép a férfi építőmesterről, amint csempét rak a fürdőszoba padlójára
HRCENTRUM

Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti

Hegyi Letícia
2026. május 22. 13:04

Miközben az adminisztratív munkakörök egy része veszélybe kerülhet a mesterséges intelligencia térnyerésével, bizonyos kétkezi szakmák ezzel párhuzamusan látványosan felértékelődhetnek. Ezek közé tartozik a burkoló szakma is, amelyet a technológia jelenleg nem képes kiváltani. Az építőiparban továbbra is nagy szükség van a jó szakemberekre, ráadásul a lakásfelújítások és az új építkezések folyamatos keresletet biztosítanak számukra. A szakma viszonylag gyorsan elsajátítható, így sok pályamódosító számára is vonzó lehetőséget jelenthet, a fizetések pedig alkalmazottként is versenyképesek lehetnek.

A mesterséges intelligencia és a digitalizáció gyors fejlődése jelentős változásokat hoz a munkaerőpiacon. Az AI egyre több területen alakítja át a munkafolyamatokat, bizonyos feladatokat pedig már képes is kiváltani, különösen az adminisztratív, rutinszerű és ismétlődő tevékenységek esetében. A technológiai fejlődés várhatóan tovább erősíti ezt a folyamatot a következő években. Ezzel párhuzamosan azonban felértékelődhetnek fizikai munkák, amelyeket nehéz vagy nem gazdaságos robotizálni. Ezek közé tartozik a burkoló szakma is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A burkoló szakember épületek és építmények kültéri és beltéri hideg- és melegburkolatainak kivitelezését, javítását, felújítását és bontását végzi. Feladatai közé tartozik az oldafal-, padló-, mennyezet-, homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok, valamint az épületdíszítő burkolatok elkészítése és helyreállítása.

A burkolók esetében az elvárások közé tartozik a jó fizikai állapot és az állóképesség, de elengedhetetlen a kézügyesség és a precizitás is. Emellett a jó szemmértéket és a térlátást érdemes még kiemelni, hiszen a burkolatok pontos illesztése és esztétikus kialakítása fontos része a munkának. A burkolási feladatok sok esetben csapatmunkában zajlanak, ezért az együttműködési készség és a megbízhatóság szintén alapvető elvárás a szakmában.

Kapcsolódó cikkeink:

Így lehet valaki burkoló

A képzés elkezdéséhez minimum alapfokú iskolai végzettség szükséges, de van ahol az érettségi bizonyítvány megléte is elvárás, emellett részt kell venni egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is.

A szakmát felnőttképzési programokban – egy vagy másfél éves tanfolyamok keretében – is el lehet sajátítani, így különösen vonzó lehet azok számára, akik pályamódosításban gondolkoznak, vagy viszonylag gyorsan szeretnének szerezni egy piacképes szakmát. Mivel felnőttképzésről van szó, a tanfolyam elméleti és gyakorlati órái munkaidő után vagy hétvégén kerülnek megtartásra, így teljes munkaidős állás mellett is bele lehet vágni a képzésbe.

A milliós fizetés sem kizárt

A burkolók iránti kereslet magas, az építőipari szakmák között a cégek leggyakrabban megnevezett hiányszakmái közé tartozik, melynek egyik oka, hogy az állami támogatások és a lakásfelújítások miatt a magánszemélyek folyamatosan keresik a szakembereket, de az újabb építkezések is folyamatosan igénylik a munkaerőt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A burkolók fizetését nagyban meghatározza az, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak: alkalmazottként vagy vállalkozóként. A KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló burkolók bruttó átlagkeresete 425 047 forint volt, de az általunk megtekintett álláshirdetésekben sokszor ennél jóval magasabb összegeket ígértek. Az egyik fővárosi cég például akár nettó 700 ezer forintot is fizet egy tapasztaltabb szakembernek, de a hirdetés szövege szerint pályakezdőket is szívesen látnak, akiknek nettó 500 ezer forintos fizetést ajánlanak.

Vállalkozóként a jövedelem ennél jellemzően magasabb. Egy tapasztalt, nagy ügyfélkörrel és ismeretséggel rendelkező burkoló akár havi több millió forintos bevételt is elérhet, különösen, ha nagyobb projekteken vagy alvállalkozói hálózatban dolgozik. Itt azonban a bevétel nem azonos a jövedelemmel, hiszen eszközök, anyagok, adók és járulékos költségek is terhelik. Emellett természetesen a fizetés – akár alkalmazottról akár vállalkozótól van szó – függ a tapasztalattól, a régiótól és a munka összetettségétől is.

A burkoló szakma tehát azon kevés területek közé tartozik, amelyeket a mesterséges intelligencia és az automatizáció várhatóan még jó hosszú ideig nem tud kiváltani. A szakemberek iránti kereslet folyamatos, miközben a jó burkolókból országszerte hiány van. Aki megfelelő kézügyességgel, kitartással és precizitással rendelkezik, annak stabil megélhetést és hosszú távú karrierlehetőséget kínálhat ez a pálya, a gyorsan elvégezhető képzések miatt ráadásul azok számára is reális opció lehet, akik új szakmát szeretnének tanulni vagy biztosabb jövőt keresnek.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #digitalizáció #fizetés #bér #építőipar #jövedelem #munkaerőpiac #fizikai munka #bérek #szakemberhiány #fizetések #mesterséges intelligencia #burkoló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:33
13:18
13:04
12:43
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
1 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
4 hete
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
2 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 11:30
Gazdik, ezt imádni fogjátok: itt a 2026-os országos lista a legjobb kutyás strandokról + Térkép
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 10:03
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Agrárszektor  |  2026. május 22. 13:29
Gazdasági haszonállatok állatjóléti dilemmái baromfis szemszögből – illúziók és a valóság