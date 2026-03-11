Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten

Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat. A kerület külön pályázatot hirdetett kamerarendszerek kiépítésére, valamint közösségi programok és lakóközösségi kezdeményezések támogatására is.

A Terézvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a társasházi kamerarendszerek kialakítását segítő program keretösszege 10 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő, amelyet a kivitelezési munka elvégzése után, az elszámolás benyújtását követően folyósítanak. A polgármesteri hivatal a rendelet és a támogatási szerződés feltételei szerint legfeljebb 30 napon belül utalja a támogatást a pályázóknak.

A támogatás maximális mértéke a bruttó kivitelezési költség 75 százaléka lehet, de legfeljebb 250 ezer forint igényelhető egy pályázat keretében.

A kerület egy másik pályázatot is meghirdetett a lakóközösségek számára. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településképi Bizottsága a társasházak és lakásszövetkezeti házak közösségépítő tevékenységeit támogatja.

A program a 2026-ban megvalósuló, vagy 2026. március 1. után már megvalósított közösségi programok finanszírozását segíti. A támogatás többféle tevékenységre kérhető. Ide tartoznak például a lakóközösségek által szervezett események és ünnepségek, mint a szomszédünnepek vagy közös lakóprogramok. A támogatás fedezheti az ilyen rendezvényekhez szükséges eszközök, anyagok beszerzését vagy bérlését, valamint a lakók megvendégelésének költségeit is.

Pályázni lehet olyan kezdeményezésekre is, amelyek során a lakók közösen szépítik a ház közös területeit. Ilyen esetekben a felújításhoz vagy rendezéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzésének költsége számolható el.

A közösségépítő pályázat esetében a támogatás az elszámolható költségek 90 százalékát fedezheti. Egy lakóközösség egy tevékenységre minimum 50 ezer forintot, legfeljebb 300 ezer forintot igényelhet.

Az önkormányzat honlapja szerint a pályázatok célja, hogy javítsák a társasházak biztonságát, valamint erősítsék a lakóközösségek együttműködését és a helyi közösségi életet a kerületben.