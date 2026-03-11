A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek az áruházlánc állítása szerint.
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat. A kerület külön pályázatot hirdetett kamerarendszerek kiépítésére, valamint közösségi programok és lakóközösségi kezdeményezések támogatására is.
A Terézvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a társasházi kamerarendszerek kialakítását segítő program keretösszege 10 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő, amelyet a kivitelezési munka elvégzése után, az elszámolás benyújtását követően folyósítanak. A polgármesteri hivatal a rendelet és a támogatási szerződés feltételei szerint legfeljebb 30 napon belül utalja a támogatást a pályázóknak.
A támogatás maximális mértéke a bruttó kivitelezési költség 75 százaléka lehet, de legfeljebb 250 ezer forint igényelhető egy pályázat keretében.
A kerület egy másik pályázatot is meghirdetett a lakóközösségek számára. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településképi Bizottsága a társasházak és lakásszövetkezeti házak közösségépítő tevékenységeit támogatja.
A program a 2026-ban megvalósuló, vagy 2026. március 1. után már megvalósított közösségi programok finanszírozását segíti. A támogatás többféle tevékenységre kérhető. Ide tartoznak például a lakóközösségek által szervezett események és ünnepségek, mint a szomszédünnepek vagy közös lakóprogramok. A támogatás fedezheti az ilyen rendezvényekhez szükséges eszközök, anyagok beszerzését vagy bérlését, valamint a lakók megvendégelésének költségeit is.
Pályázni lehet olyan kezdeményezésekre is, amelyek során a lakók közösen szépítik a ház közös területeit. Ilyen esetekben a felújításhoz vagy rendezéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzésének költsége számolható el.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A közösségépítő pályázat esetében a támogatás az elszámolható költségek 90 százalékát fedezheti. Egy lakóközösség egy tevékenységre minimum 50 ezer forintot, legfeljebb 300 ezer forintot igényelhet.
Az önkormányzat honlapja szerint a pályázatok célja, hogy javítsák a társasházak biztonságát, valamint erősítsék a lakóközösségek együttműködését és a helyi közösségi életet a kerületben.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum került ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 6 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom
Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
Hatalmasat fordult a kocka a hazai lakáspiacon: a fővárosban esnek a díjak, de a vízparton elképesztő a drágulás
Az elmúlt időszakban megtört a bérleti díjak növekedési üteme, sőt, több hónapos árcsökkenés is tapasztalható volt.
Két év hirdetés után gazdára talált Zámbó Jimmy egykori csepeli otthona. A környéken élők abban bíznak, hogy a tulajdonosváltással végre visszatér a nyugalom az utcába
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület azonosítható, ahol fordult a kocka.
Végleg beteszik a kaput a nyaralóépítéseknek a Balatonnál: kemény tilalmat vezettek be a magyar tengernél
A jövőben nem engedélyezik a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását. A szigorítás kizárólag a luxusnyaralók terjedését gátolja.
Elkészült a 2025-ös boldogságtérkép. Több mint 15 ezer válasz rajzolja ki, hol a legjobb, és hol a legnehezebb ma élni hazánkban. Mutatjuk az eredményeket!
Megjött a toxikológiai eredmény az eltűnt budapesti fiú ügyében: ez derült ki Egressy Mátyás haláláról
A rendőrök még a szórakozóhely kamerafelvételeit is másodpercről másodpercre átnézték, hogy kiderítsék, mi történt a fiatal fiúval.
A támogatott hitel elkülönített óvadéki számlára kerülhet, így a kivitelező csak a lakás elkészülte után juthat hozzá.
Ezért akar annyi külföldi letelepedni Magyarországon? Ezt más országok közel sem nézik olyan jó szemmel
Ki hinné, hogy Dániában, Hollandiában, Ausztriában Finnországban vagy Svájcban a legproblémásabb a külföldiek helyzete, vagy hogy a törökök, olaszok messze jobban bánnak a nőkkel.
Megtalálták az aranybányát? Szép csendben elképesztő tempóban húzzák fel az új lakóparkokat Magyarországon
Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint ez jelentős adminisztratív könnyítést hozhat a fejlesztőknek, és felgyorsíthatja a beruházásokat.
Kipukkadhat a gigantikus ingatlanlufi a sivatagi metropoliszban: rengeteg befektető bukhat hatalmasat
Az Egyesült Arab Emírségek ingatlanpiaca komoly próba elé került, miután iráni rakétacsapások érték Dubaj és Abu-Dzabi repülőtereit, kikötőit és lakóövezeteit.
Mikor van nőnap 2026-ban? Mutatjuk, mitől érdekes a nemzetközi nőnap eredete és mióta van nőnap. A története régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
A kedvezményes hitel sokaknak megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.
Véget ért a rémálom egy kulcsfontosságú magyar ágazatban: elképesztő ugrást mértek, végre jön a felpattanás?
A szerződésállomány alakulása is biztató: 2025 decemberének végén csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
Időzített bombán ül a magyar lakáspiac: elég egyetlen apró változás, és kártyavárként omolhat össze az egész
A támogatott hitelek januári volumene 206 milliárd forint volt, ami az összes új lakáshitel 81,2 százaléka.
A XVIII. kerületi polgármester hatósági beavatkozást sürget a Cséry-telepről kiinduló talajvízszennyezés miatt.
A tavaly ősz elején még egyszerre jelentek meg nagy számban a hitelből vásárló fiatal párok és a kiadásra berendezkedő befektetők a lakáspiacon.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.