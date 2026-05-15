A kormányváltást követő bizonytalanság miatt akár fél-egy évre is lelassulhat a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
Várhatóan Tótth András veszi át az energetikai államtitkárság irányítását a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban. Kinevezésével teljessé válik a tárca szakmai kompetenciája. A minisztérium legfőbb feladata az orosz energiafüggőség csökkentése, az átlátható piaci működés megteremtése és a hazai energiahatékonyság növelése lesz - írta meg a Portfolio.
Az új államtitkár kinevezése akár már holnap hivatalossá válhat. Tótth András személyében olyan szakember érkezik a minisztériumba, aki a földgáz- és a villamosenergia-piacon egyaránt komoly vezetői tapasztalattal rendelkezik. Szaktudása kiválóan kiegészíti Kapitány István miniszter elsősorban a Shellnél megszerzett olajpiaci ismereteit. Kettejük szakmai háttere együttesen fedi le az energetika három legkritikusabb pillérét: az olaj-, a gáz- és az árampiacot.
Az iparági szereplők arra számítanak, hogy az államtitkárság munkájában a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap az átláthatóság, a versenyalapú működés és a korrupciós kockázatok visszaszorítása. Ez az irányvonal szorosan illeszkedik az új kormányzat célkitűzéseihez. Ezen célok elérését nagymértékben segítheti Tótth András korábbi, piaci liberalizációban szerzett stratégiai tapasztalata.
Az új vezetésre ugyanakkor rendkívül összetett, egymással összefüggő problémák megoldása vár. A legsürgetőbb kihívás az orosz energiafüggőség mérséklése. Ez a probléma egyaránt érinti a kőolaj-, a földgáz- és a nukleáris szektort.
Ezzel párhuzamosan kiemelt fókuszba kerülhet a vállalati és a lakossági energiahatékonyság javítása is. A tervezett programok kettős haszonnal járnának. Egyrészt csökkentenék az ország importkitettségét, másrészt enyhítenék a rezsivédelmi rendszer fenntartási költségeit. Ezt a szemléletet támasztja alá Kapitány István korábbi kijelentése is, miszerint "a legolcsóbb energia az el nem használt energia".
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A következő időszak energetikai feladatait tehát nem egy-egy elszigetelt, nagy horderejű döntéssel, hanem átfogó, rendszerszintű megközelítéssel kell majd kezelnie az új vezetésnek.
címlapkp: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Nagyon fontos változásra figyelmeztet a NAV: nekik nagyon figyelniük kell a bevallásnál, komoly büntetést kockáztatnak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet nem válik automatikusan érvényessé az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfaköteles magánszemélyek esetében.
A főbb devizákkal szemben gyengült a forint, de az eurónak a dollárral szembeni árfolyama sem járt jobban.
Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
Több pénzintézet már közzé is tette a júliustól életbe lépő új díjakat.
A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1355,42 pontos, 1,03 százalékos emelkedéssel, 132 426,66 ponton zárt csütörtökön.
Történelmi mértékben javult a magyar lakosság hangulata májusban a GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint.
Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament előzetes megállapodást kötött arról, hogy az EU felfüggesztheti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi egyezményt.
Vége a türelmi időnek, léptek a legnagyobb hazai szolgáltatók: húzós mobilszámlát kaphat rengeteg magyar
Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja.
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Új szabályokat vezet be a kormány az állami kiadások ellenőrzésére, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Újra nőtt a rabok száma az Európai Unióban, összesen több mint 508 ezren voltak börtönben, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt
Augusztus 9-én, a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján mintegy félszáz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt.
Fájdalmas lépést sürgetnek a legismertebb hazai szakemberek: hatalmas árat fizethetünk, ha marad a rögzített benzinár
Nyílt levélben fordult Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez több ismert közgazdász és szakember.
Enyhe pozitív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. szerint.
Végleg befellegzett az összeszerelő üzemeknek? Kiderült az új stratégia, ami felpörgetheti a hazai béreket
A sikeres fordulathoz átfogó szakpolitikai lépésekre van szükség.
Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell
Hat év után véget ért a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt bevezetett különleges jogrend Magyarországon.
Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n