Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni

Várhatóan Tótth András veszi át az energetikai államtitkárság irányítását a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban. Kinevezésével teljessé válik a tárca szakmai kompetenciája. A minisztérium legfőbb feladata az orosz energiafüggőség csökkentése, az átlátható piaci működés megteremtése és a hazai energiahatékonyság növelése lesz - írta meg a Portfolio.

Az új államtitkár kinevezése akár már holnap hivatalossá válhat. Tótth András személyében olyan szakember érkezik a minisztériumba, aki a földgáz- és a villamosenergia-piacon egyaránt komoly vezetői tapasztalattal rendelkezik. Szaktudása kiválóan kiegészíti Kapitány István miniszter elsősorban a Shellnél megszerzett olajpiaci ismereteit. Kettejük szakmai háttere együttesen fedi le az energetika három legkritikusabb pillérét: az olaj-, a gáz- és az árampiacot.

Az iparági szereplők arra számítanak, hogy az államtitkárság munkájában a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap az átláthatóság, a versenyalapú működés és a korrupciós kockázatok visszaszorítása. Ez az irányvonal szorosan illeszkedik az új kormányzat célkitűzéseihez. Ezen célok elérését nagymértékben segítheti Tótth András korábbi, piaci liberalizációban szerzett stratégiai tapasztalata.

Az új vezetésre ugyanakkor rendkívül összetett, egymással összefüggő problémák megoldása vár. A legsürgetőbb kihívás az orosz energiafüggőség mérséklése. Ez a probléma egyaránt érinti a kőolaj-, a földgáz- és a nukleáris szektort.

Ezzel párhuzamosan kiemelt fókuszba kerülhet a vállalati és a lakossági energiahatékonyság javítása is. A tervezett programok kettős haszonnal járnának. Egyrészt csökkentenék az ország importkitettségét, másrészt enyhítenék a rezsivédelmi rendszer fenntartási költségeit. Ezt a szemléletet támasztja alá Kapitány István korábbi kijelentése is, miszerint "a legolcsóbb energia az el nem használt energia".

A következő időszak energetikai feladatait tehát nem egy-egy elszigetelt, nagy horderejű döntéssel, hanem átfogó, rendszerszintű megközelítéssel kell majd kezelnie az új vezetésnek.

