Hatalmas fordulat körvonalazódik az olajpiacon, nagyon ráfázhatunk az idei nyári utazásoknál

Az olajárak pénteken ismét emelkedésnek indultak három egymást követő, csökkenést hozó nap után. Eközben a befektetők az amerikai–iráni béketárgyalásokról érkező ellentmondásos jelzéseket mérlegelik, számolt be a CNBC.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése a korai londoni kereskedésben hordónként 3,4 százalékkal, 106,06 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI eközben 2,9 százalékos pluszban, 99,08 dolláron állt. Mindkét irányadó nyersolajtípus több mint 40 százalékot drágult azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án katonai csapást mért Iránra.

A tárgyalások kulcskérdéseiben továbbra sincs áttörés. A Reuters iráni forrásokra hivatkozva közölte, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei ajatollah új utasítást adott ki. Ennek értelmében a majdnem fegyverekhez alkalmas uránt nem szabad külföldre szállítani. Mindez azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások "végső szakaszáról" beszélt.

Az ING stratégái pénteki elemzésükben óvatosságra intettek. Kiemelték, hogy nem ez az első alkalom, amikor egy megállapodás közelinek tűnt, majd a tárgyalások végül meghiúsultak. Emiatt a piac jelentős része szkeptikusan fogadja a pozitív jelzéseket.

A kínálati aggodalmakat tovább fokozza a Hormuzi-szoros helyzete. Ezen az útvonalon halad át hagyományosan a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának mintegy ötöde, azonban a hajóforgalom gyakorlatilag leállt a február végi katonai műveletek óta.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra figyelmeztetett, hogy a nyári utazási szezon növekvő üzemanyag-kereslete miatt az olajpiac hamarosan "vörös zónába" léphet a globális készletek apadása nyomán. Fatih Birol, az IEA főigazgatója hangsúlyozta, hogy az energiaválság legfontosabb megoldása a Hormuzi-szoros teljes és feltétel nélküli újranyitása lenne. Hozzátette, hogy a válság legnagyobb terheit a fejlődő ázsiai és afrikai országok viselik.

A MUFG legfrissebb elemzése szerint az energiaipari vezetők arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti olajellátás teljes normalizálódása a konfliktus okozta zavarok mértéke miatt egészen 2027-ig elhúzódhat.