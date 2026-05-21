Váratlan bejelentést tett Magyar Péter Bécsben: hatalmas összeg érkezhet Magyarországra

Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról. A miniszterelnök erről csütörtökön beszélt Bécsben magyar újságíróknak, miután udvariassági látogatást tett Alexander Van der Bellen osztrák államfőnél.

A kormányfő elmondta, hogy a hét eleje óta Budapesten tárgyalnak az Európai Bizottság vezetői, emellett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is egyeztetett levélben az uniós pénzek ügyéről.

Magyar Péter szerint jelenleg arról zajlanak az egyeztetések, hogy mely projekteket lehet még rövid időn belül elfogadni és megvalósítani. Úgy fogalmazott, az előző kormány éveken át nem használta ki a lehetőséget arra, hogy lehívja és felhasználja a Magyarországnak járó támogatásokat, ezért most néhány hónap alatt kell előrelépni az ügyben.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kabinet a nyári időszakban is folyamatosan dolgozni fog azon, hogy minél több uniós forrás érkezzen Magyarországra, elsősorban a vállalatok és a lakosság javára.

A külpolitikai tárgyalásokról szólva elmondta, hogy várhatóan a lengyel kormányfő lesz az első külföldi közjogi méltóság, aki hivatalos látogatást tesz Budapesten a kormányzása alatt. Jelezte azt is, hogy június végére Budapestre tervezi a visegrádi négyek miniszterelnöki találkozóját.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a következő hetekben Brüsszelben, Párizsban és Berlinben is tárgyalásokat folytat európai vezetőkkel, amelyeket egy uniós csúcstalálkozó követ majd.

Az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón szóba került a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügye is. A miniszterelnök szerint súlyos problémáról van szó, amely gyors megoldást és teljes átláthatóságot igényel. Bejelentette, hogy hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák vizsgálóbizottság az ügy körülményeinek feltárására.

