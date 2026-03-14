Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Mutatjuk a Kossuth-díj, Széchenyi-díj és Magyar Érdemrend új birtokosait. Azt is kiszámoltuk, a Kossuth díj mennyi pénzzel jár, és utánajártunk, mennyi a Széchenyi díj havi összege.

A kitüntetéseket a köztársasági elnök adományozta a kormány javaslatára azoknak, akik a tudomány, a műszaki élet, a kutatás, a gyógyítás, illetve a művészet és a kultúra területén kiemelkedő, nemzetközileg is elismert teljesítményt nyújtanak. Kossuth-nagydíjat idén ketten kaptak: Kurtág György és Melocco Miklós.



A Kossuth-díj Magyarország legrangosabb művészeti és kulturális kitüntetése. Az első díjakat 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország kiemelkedő tudósainak, művészeinek és alkotóinak. Az első, 110 fős díjazotti körben többek között Bajor Gizi, Déry Tibor, Füst Milán és Szent-Györgyi Albert is szerepelt, míg posztumusz elismerést kapott például Bartók Béla, Derkovits Gyula és József Attila. Az elismerést 1990 óta ismét minden évben március 15-én adják át.

Kossuth-nagydíjat vehetett át:

Kurtág György zeneszerző, zongoraművész Wolf-díj, kétszeres Kossuth-díj, háromszoros Erkel Ferenc-díj.

Melocco Miklós szobrászművész Kossuth-díj, Munkácsy Mihály-díj, a Magyar Corvin-lánc birtokosa.

Kossuth-díjat vehetett át:

Csupó Gábor János többszörös Emmy-díjas animációs- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész

Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész

Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező

Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző

Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer

Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész

Pataky Attila énekes, dalszövegíró (EDDA Művek)

Robert Lantos film- és televíziós producer

Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző

Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész

Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író

Kossuth-díjat kapott megosztva:

Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész

Pál Eszter Liszt Ferenc-díjas népzenész

Doór Róbert népzenész

Gera Attila klarinétművész, népzenész

Gombai Tamás népzenész

Karacs Gyula népzenész

Ürmös Sándor Ferenc népzenész

A Széchenyi-díjakat is átadták

A Széchenyi-díjat az Országgyűlés 1990. január 25-i döntése nyomán hozták létre a korábbi Állami Díj helyett, és azóta minden évben március 15. alkalmából adják át a tudományos és műszaki élet kiválóságainak.

A kitüntetést először 1990-ben ítélték oda: akkor hét egyéni díjazott mellett két kollektíva kapta meg, és 12 posztumusz elismerést is kiosztottak. A díjnak két fokozata van – a nagydíj és a díj –, a nagydíjat eddig mindössze néhány alkalommal ítélték oda.

Széchenyi-díjat vehetett át:

Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító

Dr. Gáspár Péter gépészmérnök, kutatóprofesszor

Dr. Gera István Imre parodontológus, professor emeritus

Dr. Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor

Dr. Komjáth Péter matematikus

Prof. Dr. Krausz Ferenc Nobel- és Wolf-díjas fizikus

Dr. Kukorelli István jogtudós, professor emeritus

Dr. Lengyel Imre matematikus, közgazdász, professor emeritus

Dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos

Dr. Pál Csaba biológus

Dr. Szántó Iván orientalista, művészettörténész

Dr. Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet

Dr. Vida Tivadar régész

Dr. Zaránd Gergely Attila fizikus

Mennyi pénzzel jár a Kossuth díj?

A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.

A KSH adatai szerint 2025-ös egész évre számított nettó átlagkereset havonta (kedvezmények nélkül) 490 400 forint volt. Így a Kossuth díjjal járó jutalom összege 2026-ban kb. 31 millió forint, a nagydíjhoz járó jutalom pedig értelemszerűen ennek kétszerese lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Kossuth díj havi összege gyakran okoz félreértést. Sokan úgy hiszik, hogy a Kossuth-díj után jár valamekkora havi juttatás is. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető, de ez csak a Széchenyi-díjasokra vonatkozik. A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint. Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár.

