Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Mutatjuk a Kossuth-díj, Széchenyi-díj és Magyar Érdemrend új birtokosait. Azt is kiszámoltuk, a Kossuth díj mennyi pénzzel jár, és utánajártunk, mennyi a Széchenyi díj havi összege.
A kitüntetéseket a köztársasági elnök adományozta a kormány javaslatára azoknak, akik a tudomány, a műszaki élet, a kutatás, a gyógyítás, illetve a művészet és a kultúra területén kiemelkedő, nemzetközileg is elismert teljesítményt nyújtanak. Kossuth-nagydíjat idén ketten kaptak: Kurtág György és Melocco Miklós.
A Kossuth-díj Magyarország legrangosabb művészeti és kulturális kitüntetése. Az első díjakat 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország kiemelkedő tudósainak, művészeinek és alkotóinak. Az első, 110 fős díjazotti körben többek között Bajor Gizi, Déry Tibor, Füst Milán és Szent-Györgyi Albert is szerepelt, míg posztumusz elismerést kapott például Bartók Béla, Derkovits Gyula és József Attila. Az elismerést 1990 óta ismét minden évben március 15-én adják át.
Kossuth-nagydíjat vehetett át:
- Kurtág György zeneszerző, zongoraművész Wolf-díj, kétszeres Kossuth-díj, háromszoros Erkel Ferenc-díj.
- Melocco Miklós szobrászművész Kossuth-díj, Munkácsy Mihály-díj, a Magyar Corvin-lánc birtokosa.
Kossuth-díjat vehetett át:
- Csupó Gábor János többszörös Emmy-díjas animációs- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész
- Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész
- Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező
- Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
- Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer
- Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész
- Pataky Attila énekes, dalszövegíró (EDDA Művek)
- Robert Lantos film- és televíziós producer
- Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző
- Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész
- Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író
Kossuth-díjat kapott megosztva:
- Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész
- Pál Eszter Liszt Ferenc-díjas népzenész
- Doór Róbert népzenész
- Gera Attila klarinétművész, népzenész
- Gombai Tamás népzenész
- Karacs Gyula népzenész
- Ürmös Sándor Ferenc népzenész
A Széchenyi-díjakat is átadták
A Széchenyi-díjat az Országgyűlés 1990. január 25-i döntése nyomán hozták létre a korábbi Állami Díj helyett, és azóta minden évben március 15. alkalmából adják át a tudományos és műszaki élet kiválóságainak.
A kitüntetést először 1990-ben ítélték oda: akkor hét egyéni díjazott mellett két kollektíva kapta meg, és 12 posztumusz elismerést is kiosztottak. A díjnak két fokozata van – a nagydíj és a díj –, a nagydíjat eddig mindössze néhány alkalommal ítélték oda.
Széchenyi-díjat vehetett át:
- Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító
- Dr. Gáspár Péter gépészmérnök, kutatóprofesszor
- Dr. Gera István Imre parodontológus, professor emeritus
- Dr. Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor
- Dr. Komjáth Péter matematikus
- Prof. Dr. Krausz Ferenc Nobel- és Wolf-díjas fizikus
- Dr. Kukorelli István jogtudós, professor emeritus
- Dr. Lengyel Imre matematikus, közgazdász, professor emeritus
- Dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos
- Dr. Pál Csaba biológus
- Dr. Szántó Iván orientalista, művészettörténész
- Dr. Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet
- Dr. Vida Tivadar régész
- Dr. Zaránd Gergely Attila fizikus
Mennyi pénzzel jár a Kossuth díj?
A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.
A KSH adatai szerint 2025-ös egész évre számított nettó átlagkereset havonta (kedvezmények nélkül) 490 400 forint volt. Így a Kossuth díjjal járó jutalom összege 2026-ban kb. 31 millió forint, a nagydíjhoz járó jutalom pedig értelemszerűen ennek kétszerese lesz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Kossuth díj havi összege gyakran okoz félreértést. Sokan úgy hiszik, hogy a Kossuth-díj után jár valamekkora havi juttatás is. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető, de ez csak a Széchenyi-díjasokra vonatkozik. A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint. Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár.
Címlapfotó: MTI/Máthé Zoltán
