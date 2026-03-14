2026. március 14. szombat Matild
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kossuth-díj
Szórakozás

Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé

Pénzcentrum
2026. március 14. 11:57

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Mutatjuk a Kossuth-díj, Széchenyi-díj és Magyar Érdemrend új birtokosait. Azt is kiszámoltuk, a Kossuth díj mennyi pénzzel jár, és utánajártunk, mennyi a Széchenyi díj havi összege.

A kitüntetéseket a köztársasági elnök adományozta a kormány javaslatára azoknak, akik a tudomány, a műszaki élet, a kutatás, a gyógyítás, illetve a művészet és a kultúra területén kiemelkedő, nemzetközileg is elismert teljesítményt nyújtanak. Kossuth-nagydíjat idén ketten kaptak: Kurtág György és Melocco Miklós.
 
A Kossuth-díj Magyarország legrangosabb művészeti és kulturális kitüntetése. Az első díjakat 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország kiemelkedő tudósainak, művészeinek és alkotóinak. Az első, 110 fős díjazotti körben többek között Bajor Gizi, Déry Tibor, Füst Milán és Szent-Györgyi Albert is szerepelt, míg posztumusz elismerést kapott például Bartók Béla, Derkovits Gyula és József Attila. Az elismerést 1990 óta ismét minden évben március 15-én adják át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kossuth-nagydíjat vehetett át:

  • Kurtág György zeneszerző, zongoraművész Wolf-díj, kétszeres Kossuth-díj, háromszoros Erkel Ferenc-díj.
  • Melocco Miklós szobrászművész Kossuth-díj, Munkácsy Mihály-díj, a Magyar Corvin-lánc birtokosa.

Kossuth-díjat vehetett át:

  • Csupó Gábor János többszörös Emmy-díjas animációs- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész
  • Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész
  • Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező
  • Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
  • Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer
  • Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész
  • Pataky Attila énekes, dalszövegíró (EDDA Művek)
  • Robert Lantos film- és televíziós producer
  • Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző
  • Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész
  • Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író

Kossuth-díjat kapott megosztva:

  • Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész
  • Pál Eszter Liszt Ferenc-díjas népzenész
  • Doór Róbert népzenész
  • Gera Attila klarinétművész, népzenész
  • Gombai Tamás népzenész
  • Karacs Gyula népzenész
  • Ürmös Sándor Ferenc népzenész

A Széchenyi-díjakat is átadták

A Széchenyi-díjat az Országgyűlés 1990. január 25-i döntése nyomán hozták létre a korábbi Állami Díj helyett, és azóta minden évben március 15. alkalmából adják át a tudományos és műszaki élet kiválóságainak.

A kitüntetést először 1990-ben ítélték oda: akkor hét egyéni díjazott mellett két kollektíva kapta meg, és 12 posztumusz elismerést is kiosztottak. A díjnak két fokozata van – a nagydíj és a díj –, a nagydíjat eddig mindössze néhány alkalommal ítélték oda.

Széchenyi-díjat vehetett át:

  • Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító
  • Dr. Gáspár Péter gépészmérnök, kutatóprofesszor
  • Dr. Gera István Imre parodontológus, professor emeritus
  • Dr. Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor
  • Dr. Komjáth Péter matematikus
  • Prof. Dr. Krausz Ferenc Nobel- és Wolf-díjas fizikus
  • Dr. Kukorelli István jogtudós, professor emeritus
  • Dr. Lengyel Imre matematikus, közgazdász, professor emeritus
  • Dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos
  • Dr. Pál Csaba biológus
  • Dr. Szántó Iván orientalista, művészettörténész
  • Dr. Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet
  • Dr. Vida Tivadar régész
  • Dr. Zaránd Gergely Attila fizikus

Mennyi pénzzel jár a Kossuth díj?

A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.

A KSH adatai szerint 2025-ös egész évre számított nettó átlagkereset havonta (kedvezmények nélkül) 490 400 forint volt. Így a Kossuth díjjal járó jutalom összege 2026-ban kb. 31 millió forint, a nagydíjhoz járó jutalom pedig értelemszerűen ennek kétszerese lesz.

A Kossuth díj havi összege gyakran okoz félreértést. Sokan úgy hiszik, hogy a Kossuth-díj után jár valamekkora havi juttatás is. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető, de ez csak a Széchenyi-díjasokra vonatkozik. A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint. Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár. 

Címlapfotó: MTI/Máthé Zoltán
#magyarország #kutatás #díj #díjak #kultúra #szórakozás #tudomány #művészet #elismerés #kutatók #irodalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:08
11:57
11:29
11:01
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
1 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 11:29
Tömegek kezdtek el világszerte az atomháború bekövetkezésére fogadni: tudhatnak valamit?!
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 10:45
Néhány perce érkezett: dróncsapás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, lángol az egész létesítmény
Agrárszektor  |  2026. március 14. 11:01
Különleges tavakat hoznak létre Magyarországon: nem akármi lesz bennük