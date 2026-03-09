Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!

A kormány rendkívüli bejelentésben reagált a nemzetközi olajár‑robbanásra: a benzinre 595, a gázolajra 615 forintos védett árat vezetnek be, amelyet csak magyar rendszámú járművek vehetnek igénybe. A készletek felszabadításáról is döntöttek, az intézkedés még ma éjfélkor életbe lép - jelentette be Orbán Viktor a Facebook oldalán.

A miniszterelnök szerint az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Az árak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hozták, hogy a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak - jelentette be.

A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint. Az állami tartalékkészleteket felszabadítják, hogy ezzel biztosítják az ellátást - hangzik el a videóban.

A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is - tudatta a miniszterelnök. A védett ár ma éjfélkor életbe lép - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon hétfő délután.