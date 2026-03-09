Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált a nemzetközi olajár‑robbanásra: a benzinre 595, a gázolajra 615 forintos védett árat vezetnek be, amelyet csak magyar rendszámú járművek vehetnek igénybe. A készletek felszabadításáról is döntöttek, az intézkedés még ma éjfélkor életbe lép - jelentette be Orbán Viktor a Facebook oldalán.
A miniszterelnök szerint az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Az árak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hozták, hogy a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak - jelentette be.
A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint. Az állami tartalékkészleteket felszabadítják, hogy ezzel biztosítják az ellátást - hangzik el a videóban.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is - tudatta a miniszterelnök. A védett ár ma éjfélkor életbe lép - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon hétfő délután.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
Elképesztő összeget tankoltak el a magyar politikusok közpénzből: a csúcstartók 4 milliónál is többért autóztak
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést.
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.
Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A gázolajnál bruttó 17, a benzinnél 7 forintos emelés jön szombattól, az iráni konfliktus és a nagykereskedők napi áremelése miatt.
Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell
A létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.
Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában.
Váratlan fordulat a magyar használtautóknál: hiába az elképesztő drágulás, ezekért a modellekért szinte megőrülnek a vevők
A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
