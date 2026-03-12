Az európai turizmus iránti kereslet várhatóan nem csökken érdemben.
Megrogyott a magyar tőzsde: nagyot esett az OTP, de van, ami hatalmasat robbant
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 554,53 pontos, 0,45 százalékos csökkenéssel, 122 028,59 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: továbbra is a geopolitikai hírek mozgatják a tőzsdéket, a BUX a nyugat-európai tőzsdékkel együtt mozgott. Az emelkedő olajárak adtak kedvező hátszeletet a Mol árfolyamnövekedésének, a Richter mint defenzív, gyógyszeripari részvény szintén felülteljesítő volt - tette hozzá.
A Mol 166 forinttal, 4,42 százalékkal 3922 forintra erősödött, 5,0 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 1090 forinttal, 2,98 százalékkal 35 500 forintra csökkent, forgalmuk 27,9 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,73 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,94 százalékkal 11 810 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,3 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9385,50 ponton zárt csütörtökön, ez 120,48 pontos, 1,27 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
