Megrogyott a magyar tőzsde: nagyot esett az OTP, de van, ami hatalmasat robbant

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 554,53 pontos, 0,45 százalékos csökkenéssel, 122 028,59 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: továbbra is a geopolitikai hírek mozgatják a tőzsdéket, a BUX a nyugat-európai tőzsdékkel együtt mozgott. Az emelkedő olajárak adtak kedvező hátszeletet a Mol árfolyamnövekedésének, a Richter mint defenzív, gyógyszeripari részvény szintén felülteljesítő volt - tette hozzá.

A Mol 166 forinttal, 4,42 százalékkal 3922 forintra erősödött, 5,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 1090 forinttal, 2,98 százalékkal 35 500 forintra csökkent, forgalmuk 27,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,73 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 0,94 százalékkal 11 810 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9385,50 ponton zárt csütörtökön, ez 120,48 pontos, 1,27 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.