Gazdaság

Hatalmas fordulat a tőzsdén: a bizonytalanság miatt estek az árak, de ezt a hazai részvényt most nagyon megéri zsákolni

Pénzcentrum
2026. május 21. 20:43

Csökkenéssel zárta a csütörtöki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index 827,76 ponttal, 0,63 százalékkal került lejjebb, így 130 632,44 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac napi forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint továbbra is bizonytalan a nemzetközi piaci hangulat, mivel a befektetők egyre kevésbé számítanak az iráni háború gyors lezárására. Czibere Ákos úgy vélte, ez a budapesti tőzsdén is érezhető, ugyanakkor a Richter árfolyama már olyan szintre eshetett az elmúlt hetek gyengülése után, amely vonzó lehet a befektetők számára. A Magyar Telekom eközben ismét megközelítette történelmi csúcsát.

Az OTP-részvények esetében szerdán lehetett utoljára a 2025-ös osztalékszelvénnyel kereskedni. Az egy részvényre jutó osztalék 1129,08 forint, a kifizetés június 1-jén indul.

  • Az OTP árfolyama 1200 forinttal, 2,92 százalékkal 39 900 forintra csökkent, a papír forgalma elérte a 17,6 milliárd forintot.
  • A Mol jegyzése 66 forinttal, 1,65 százalékkal 3922 forintra esett, 2,1 milliárd forintos forgalom mellett.
  • A Magyar Telekom 12 forinttal, 0,46 százalékkal 2640 forintra erősödött, a részvény forgalma 3 milliárd forint volt.
  • A Richter árfolyama 190 forinttal, 1,55 százalékkal 12 030 forintra gyengült, a papír forgalma 3,8 milliárd forintot tett ki.

A kis és közepes kapitalizációjú részvényeket követő BUMIX index 20,21 pontos, 0,22 százalékos mínuszban, 9210,21 ponton zárt.

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #otp bank #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #mol részvény #részvényárfolyam #részvényárfolyamok #richter gedeon részvény #budapesti értéktőzsde

Rulírozó hitel
Rulírozó hitel

folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

