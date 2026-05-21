Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet a miniszter

Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben a Magyar Nemzeti Bank, miután ismét az alapfeladataira koncentrált. A jegybankelnök erről a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában beszélt.

Az MNB elnöke úgy értékelt, hogy a forint erősödése, az infláció mérséklődése és a devizatartalék növekedése is azt igazolja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, valamint a szerinte szükségtelen tevékenységek leállítása.

Varga Mihály szerint a monetáris politika fontos szerepet játszott az árstabilitás elérésében és a jövedelmek értékének megőrzésében. Hozzátette, hogy az alacsonyabb kamatkörnyezet segítheti a gazdasági növekedést, miközben a stabil forint kiszámíthatóbb környezetet teremt a gazdasági szereplők számára. A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja, ugyanakkor 2025 végétől adatalapú döntéshozatalra álltak át a kedvező folyamatok fenntartása érdekében.

A podcastban arról is beszélt, hogy a jegybanki függetlenséget az eredményes működés alapfeltételének tartja. Kármán András pénzügyminiszterrel az alapvető gazdaságpolitikai kérdésekben egyetértést lát, és nyitott lenne arra is, hogy egyeztessen Magyar Péter miniszterelnökkel.

Az euró bevezetéséről szólva Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy a 2030-as céldátum ambiciózus, ugyanakkor a szükséges feltételek teljesítése önmagában is erősítheti a magyar gazdaságot. Szerinte, ha a kormány elkötelezett az euró mellett, az MNB támogatni fogja a folyamatot.

Pozitív jelként említette az állampapírpiac stabilitását, a hitelezés élénkülését és a javuló befektetői környezetet is. Úgy vélte, Magyarország abban is bízhat, hogy a nemzetközi hitelminősítők a következő értékeléseik előtt még türelmi időt adhatnak az országnak.

A jegybankelnök beszélt az MNB-alapítványok ügyéről is. Elmondása szerint az átalakítások és a szerződések megszüntetése eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. Matolcsy György esetleges büntetőjogi felelősségéről nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor azt mondta, hogy a jegybanki céloktól eltávolodó Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.

A székházfelújítás vizsgálatáról szólva úgy fogalmazott, hogy az MNB „szerződésdzsungelbe” ütközött, és egyelőre nem látják pontosan a költségnövekedés okait. Hozzátette, hogy a jegybank minden eszközzel támogatja a vizsgálatokat, és megpróbálják visszaszerezni az indokolatlanul elköltött pénzek egy részét.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

