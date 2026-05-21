Tíz éve nem látott szintre csökkentek az egyéves előretekintő lakásbérbeadási hozamok Magyarországon 2025-ben.
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet a miniszter
Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben a Magyar Nemzeti Bank, miután ismét az alapfeladataira koncentrált. A jegybankelnök erről a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában beszélt.
Az MNB elnöke úgy értékelt, hogy a forint erősödése, az infláció mérséklődése és a devizatartalék növekedése is azt igazolja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, valamint a szerinte szükségtelen tevékenységek leállítása.
Varga Mihály szerint a monetáris politika fontos szerepet játszott az árstabilitás elérésében és a jövedelmek értékének megőrzésében. Hozzátette, hogy az alacsonyabb kamatkörnyezet segítheti a gazdasági növekedést, miközben a stabil forint kiszámíthatóbb környezetet teremt a gazdasági szereplők számára. A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja, ugyanakkor 2025 végétől adatalapú döntéshozatalra álltak át a kedvező folyamatok fenntartása érdekében.
A podcastban arról is beszélt, hogy a jegybanki függetlenséget az eredményes működés alapfeltételének tartja. Kármán András pénzügyminiszterrel az alapvető gazdaságpolitikai kérdésekben egyetértést lát, és nyitott lenne arra is, hogy egyeztessen Magyar Péter miniszterelnökkel.
Az euró bevezetéséről szólva Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy a 2030-as céldátum ambiciózus, ugyanakkor a szükséges feltételek teljesítése önmagában is erősítheti a magyar gazdaságot. Szerinte, ha a kormány elkötelezett az euró mellett, az MNB támogatni fogja a folyamatot.
Pozitív jelként említette az állampapírpiac stabilitását, a hitelezés élénkülését és a javuló befektetői környezetet is. Úgy vélte, Magyarország abban is bízhat, hogy a nemzetközi hitelminősítők a következő értékeléseik előtt még türelmi időt adhatnak az országnak.
A jegybankelnök beszélt az MNB-alapítványok ügyéről is. Elmondása szerint az átalakítások és a szerződések megszüntetése eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. Matolcsy György esetleges büntetőjogi felelősségéről nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor azt mondta, hogy a jegybanki céloktól eltávolodó Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A székházfelújítás vizsgálatáról szólva úgy fogalmazott, hogy az MNB „szerződésdzsungelbe” ütközött, és egyelőre nem látják pontosan a költségnövekedés okait. Hozzátette, hogy a jegybank minden eszközzel támogatja a vizsgálatokat, és megpróbálják visszaszerezni az indokolatlanul elköltött pénzek egy részét.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Hidegzuhany Brüsszelből: ketyegő bombát örökölt Magyar Péter kormánya, komoly bajban a hazai gazdaság
Az Európai Bizottság legfrissebb tavaszi előrejelzése szerint Magyarország költségvetési helyzete jelentősen romlott.
Több mint 285 milliárd forintnyi, 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben vagy egészben az idei központi költségvetésből.
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.
Enyhe optimizmus mellett indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal
A magyar kormány új gazdaságpolitikája a hazai kis- és középvállalkozások autóipari beszállítói szerepének megerősítését és a hazai hozzáadott érték növelését tűzte ki célul.
Retteghy András Tibor ügyvéd lesz a Belügyminisztérium új közigazgatási államtitkára
Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Jelenleg Magyarország minősítése felülvizsgálat alatt áll: a kilátásokat a romló költségvetési és államadóssági helyzet veszélyezteti.
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ
Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.
A főváros júliusig fellélegezhet: most nem emelik le a számláról a 7,5 milliárdos összeget.
Mivel az időtartamot 1990. május 2-től számítanák, a szabályozás Orbán Viktorra is vonatkozna.
Akár a GDP több mint 4 százaléka is „felszabadulhatna”, ha a kiadások a régiós szintre csökkennének.
Forráshiány, központosítás és vitatott hatáskörök: az önkormányzatok szerepe újra a politika középpontjába kerülhet.
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Az ország fele gyakorlatilag nem fizet személyi jövedelemadót.
Hamis bírósági és adóhatósági iratokkal hitette el áldozatával, hogy pénzéhez később visszajuthat.
A gyanú szerint szennyezett földet rakhattak le több külső helyszínen a szegedi beruházás során.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
A következő hetek ezért kulcsfontosságúak lehetnek Magyarország számára, hiszen a Moody’s, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings is újraértékeli az ország hitelképességét.
A tavalyi évben a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít