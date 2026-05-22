Rossz hír érkezett a gazdaságból: ez a két ágazat rántja mélybe a beruházásokat Magyarországon
A beruházások volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött.
2026 I. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
A beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek gazdasági ág járult hozzá. A csökkenést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása fékezte.
Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben a Magyar Nemzeti Bank, miután ismét az alapfeladataira koncentrált.
Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye.
Hidegzuhany Brüsszelből: ketyegő bombát örökölt Magyar Péter kormánya, komoly bajban a hazai gazdaság
Az Európai Bizottság legfrissebb tavaszi előrejelzése szerint Magyarország költségvetési helyzete jelentősen romlott.
Több mint 285 milliárd forintnyi, 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben vagy egészben az idei központi költségvetésből.
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.
Enyhe optimizmus mellett indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal
A magyar kormány új gazdaságpolitikája a hazai kis- és középvállalkozások autóipari beszállítói szerepének megerősítését és a hazai hozzáadott érték növelését tűzte ki célul.
Retteghy András Tibor ügyvéd lesz a Belügyminisztérium új közigazgatási államtitkára
Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Jelenleg Magyarország minősítése felülvizsgálat alatt áll: a kilátásokat a romló költségvetési és államadóssági helyzet veszélyezteti.
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ
Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.
A főváros júliusig fellélegezhet: most nem emelik le a számláról a 7,5 milliárdos összeget.
Mivel az időtartamot 1990. május 2-től számítanák, a szabályozás Orbán Viktorra is vonatkozna.
Akár a GDP több mint 4 százaléka is „felszabadulhatna”, ha a kiadások a régiós szintre csökkennének.
Forráshiány, központosítás és vitatott hatáskörök: az önkormányzatok szerepe újra a politika középpontjába kerülhet.
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Az ország fele gyakorlatilag nem fizet személyi jövedelemadót.
Hamis bírósági és adóhatósági iratokkal hitette el áldozatával, hogy pénzéhez később visszajuthat.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
