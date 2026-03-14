Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége

Pénzcentrum
2026. március 14. 20:45

Egy rövid időre nyilvánosságra került, majd gyorsan eltűnt videó újra találgatásokat indított el Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról. A Kreml hivatalos csatornáján közzétett felvételen az orosz elnök köhögési rohamot kap a Nemzetközi nőnap alkalmából mondott beszéde közben, ám a videót rövid időn belül törölték, és egy vágott változattal helyettesítették - számolt be róla az Independent.

Vlagyimir Putyin köhögési rohamát rögzítette egy videó, amelyet a Kreml rövid időn belül törölt a hivatalos csatornájáról. A The Sun azonban YouTube csatornáján közzétette az esetet:

A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza. Az eset újabb találgatásokat indított el az orosz elnök egészségi állapotával kapcsolatban. Mint látható, a felvételen a 73 éves orosz elnök láthatóan köszörüli a torkát, majd többször köhögni kezd, és a nyaka felé mutat. 

A videót a Kreml hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé, majd magyarázat nélkül törölték. Helyette az elnöki sajtószolgálat egy másik, köhögési roham nélküli változatot töltött fel. Putyin ebben az ünnepi beszédben a női lélek nagylelkűségét és az anyai szeretet erejét méltatta.

Alekszandr Junasev, a Kreml tudósítói stábjához tartozó újságíró "hétvégi figyelmetlenségnek" minősítette az esetet. Hozzátette, hogy az elnöki adminisztrációban nem indult vizsgálat a vágatlan felvétel kiszivárgása miatt. "Komolyan gondolta bárki, hogy minden videóanyag egyetlen nekifutásra készül el? Vagy hogy egy ember nem köszörülheti meg a torkát egy csaknem háromperces beszéd után?" – tette fel a kérdést.

Denisz Kazanszkij ukrán újságíró ezzel szemben azt feltételezte, hogy a Kreml szándékosan szivárogtatta ki a felvételt. Szerinte ugyanis "már mindenki megunta ezt a betegeskedő, szenilis öregembert".

Putyin egészségi állapota évek óta visszatérő téma a nemzetközi sajtóban. Számos meg nem erősített állítás látott napvilágot Parkinson-kórról, rákbetegségről, szívleállásról és neurológiai hanyatlásról. Sir Richard Dearlove, a brit titkosszolgálat (MI6) egykori vezetője 2024-ben azt mondta, hogy kelet-európai forrásai szerint "valami alapvetően nincs rendben" Putyinnal egészségügyi szempontból.

A napokban felröppent a hír Donald Trump egészségével kapcsolatban is, miszerint demenciával küzd.

