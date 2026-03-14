Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége

Egy rövid időre nyilvánosságra került, majd gyorsan eltűnt videó újra találgatásokat indított el Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról. A Kreml hivatalos csatornáján közzétett felvételen az orosz elnök köhögési rohamot kap a Nemzetközi nőnap alkalmából mondott beszéde közben, ám a videót rövid időn belül törölték, és egy vágott változattal helyettesítették - számolt be róla az Independent.

Vlagyimir Putyin köhögési rohamát rögzítette egy videó, amelyet a Kreml rövid időn belül törölt a hivatalos csatornájáról. A The Sun azonban YouTube csatornáján közzétette az esetet:

A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza. Az eset újabb találgatásokat indított el az orosz elnök egészségi állapotával kapcsolatban. Mint látható, a felvételen a 73 éves orosz elnök láthatóan köszörüli a torkát, majd többször köhögni kezd, és a nyaka felé mutat.

A videót a Kreml hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé, majd magyarázat nélkül törölték. Helyette az elnöki sajtószolgálat egy másik, köhögési roham nélküli változatot töltött fel. Putyin ebben az ünnepi beszédben a női lélek nagylelkűségét és az anyai szeretet erejét méltatta.

Alekszandr Junasev, a Kreml tudósítói stábjához tartozó újságíró "hétvégi figyelmetlenségnek" minősítette az esetet. Hozzátette, hogy az elnöki adminisztrációban nem indult vizsgálat a vágatlan felvétel kiszivárgása miatt. "Komolyan gondolta bárki, hogy minden videóanyag egyetlen nekifutásra készül el? Vagy hogy egy ember nem köszörülheti meg a torkát egy csaknem háromperces beszéd után?" – tette fel a kérdést.

Denisz Kazanszkij ukrán újságíró ezzel szemben azt feltételezte, hogy a Kreml szándékosan szivárogtatta ki a felvételt. Szerinte ugyanis "már mindenki megunta ezt a betegeskedő, szenilis öregembert".

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Putyin egészségi állapota évek óta visszatérő téma a nemzetközi sajtóban. Számos meg nem erősített állítás látott napvilágot Parkinson-kórról, rákbetegségről, szívleállásról és neurológiai hanyatlásról. Sir Richard Dearlove, a brit titkosszolgálat (MI6) egykori vezetője 2024-ben azt mondta, hogy kelet-európai forrásai szerint "valami alapvetően nincs rendben" Putyinnal egészségügyi szempontból.

A napokban felröppent a hír Donald Trump egészségével kapcsolatban is, miszerint demenciával küzd.

Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA