Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
Egy rövid időre nyilvánosságra került, majd gyorsan eltűnt videó újra találgatásokat indított el Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról. A Kreml hivatalos csatornáján közzétett felvételen az orosz elnök köhögési rohamot kap a Nemzetközi nőnap alkalmából mondott beszéde közben, ám a videót rövid időn belül törölték, és egy vágott változattal helyettesítették - számolt be róla az Independent.
Vlagyimir Putyin köhögési rohamát rögzítette egy videó, amelyet a Kreml rövid időn belül törölt a hivatalos csatornájáról. A The Sun azonban YouTube csatornáján közzétette az esetet:
A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza. Az eset újabb találgatásokat indított el az orosz elnök egészségi állapotával kapcsolatban. Mint látható, a felvételen a 73 éves orosz elnök láthatóan köszörüli a torkát, majd többször köhögni kezd, és a nyaka felé mutat.
A videót a Kreml hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé, majd magyarázat nélkül törölték. Helyette az elnöki sajtószolgálat egy másik, köhögési roham nélküli változatot töltött fel. Putyin ebben az ünnepi beszédben a női lélek nagylelkűségét és az anyai szeretet erejét méltatta.
Alekszandr Junasev, a Kreml tudósítói stábjához tartozó újságíró "hétvégi figyelmetlenségnek" minősítette az esetet. Hozzátette, hogy az elnöki adminisztrációban nem indult vizsgálat a vágatlan felvétel kiszivárgása miatt. "Komolyan gondolta bárki, hogy minden videóanyag egyetlen nekifutásra készül el? Vagy hogy egy ember nem köszörülheti meg a torkát egy csaknem háromperces beszéd után?" – tette fel a kérdést.
Denisz Kazanszkij ukrán újságíró ezzel szemben azt feltételezte, hogy a Kreml szándékosan szivárogtatta ki a felvételt. Szerinte ugyanis "már mindenki megunta ezt a betegeskedő, szenilis öregembert".
Putyin egészségi állapota évek óta visszatérő téma a nemzetközi sajtóban. Számos meg nem erősített állítás látott napvilágot Parkinson-kórról, rákbetegségről, szívleállásról és neurológiai hanyatlásról. Sir Richard Dearlove, a brit titkosszolgálat (MI6) egykori vezetője 2024-ben azt mondta, hogy kelet-európai forrásai szerint "valami alapvetően nincs rendben" Putyinnal egészségügyi szempontból.
A napokban felröppent a hír Donald Trump egészségével kapcsolatban is, miszerint demenciával küzd.
Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
