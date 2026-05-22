
Fortepan / Kanyó Béla vidámpark
Kvíz

Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. május 22. 18:02

Vajon felismernéd Budapest legismertebb épületeit úgy is, ahogy évtizedekkel ezelőtt kinéztek? A mai kvíz régi fotókon keresztül mutatja meg a főváros ikonikus helyszíneit: más korszakból, más hangulatban, néha egészen meglepő nézőpontból. Lesz, amit azonnal kiszúrsz, és lesz, aminél kétszer is meg kell nézned a részleteket. Indulhat az időutazás?

1/10 kérdés
Budapest mely ikonikus épülete látható a képen?
Citadella
Halászbástya
Erzsébet kilátó
Zikkurat
2/10 kérdés
Melyik budapesti híd látható az 1973-as képen?
Margit híd
Erzsébet híd
Petőfi híd
Árpád híd
3/10 kérdés
Milyen épület látható a képen a 70-es években?
Központi Vásárcsarnok
Vámpalota (ma Corvinus Egyetem)
Műegyetem nagy előadó épület
megszűnt Északi pályaudvar
4/10 kérdés
Ez budapest melyik jellemző épülete az 1890 után készült képen?
Szent István-bazilika
Mátyás-templom
Dohány utcai zsinagóga
Belvárosi plébániatemplom
5/10 kérdés
Melyik fővárosi fürdő látható az 1967-ben készült képen?
Gellért Fürdő
Rudas Fürdő
Lukács Fürdő
Széchenyi Gyógyfürdő
6/10 kérdés
Melyik épület látható az 1960-as képen?
Műcsarnok
Szépművészeti Múzeum
Néprajzi Múzeum
Mezőgazdasági Múzeum
7/10 kérdés
Melyik egykori színház látható az 1893-as fotón?
Óbudai Kisfaludy Színház
Népszínház
Béke Színház
Heccszínház
8/10 kérdés
Ez melyik fővárosi ikonikus épület?
Vajdahunyad vára
Vadászkastély
Budai vár
Fellegvár
9/10 kérdés
Budapest melyik ikonikus tere látható a képen 1975-ből?
Felszabadulás tér
Blaha Lujza tér
Moszkva tér
Köztársaság tér
10/10 kérdés
Melyik közparkban készült az 1976-os fotó?
Városliget
Városmajor
Margit-sziget
Népliget

Címlapkép: Fortepan / Kanyó Béla

