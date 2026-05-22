Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vajon felismernéd Budapest legismertebb épületeit úgy is, ahogy évtizedekkel ezelőtt kinéztek? A mai kvíz régi fotókon keresztül mutatja meg a főváros ikonikus helyszíneit: más korszakból, más hangulatban, néha egészen meglepő nézőpontból. Lesz, amit azonnal kiszúrsz, és lesz, aminél kétszer is meg kell nézned a részleteket. Indulhat az időutazás?

Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből! 1/10 kérdés Budapest mely ikonikus épülete látható a képen? Citadella Halászbástya Erzsébet kilátó Zikkurat Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik budapesti híd látható az 1973-as képen? Margit híd Erzsébet híd Petőfi híd Árpád híd Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen épület látható a képen a 70-es években? Központi Vásárcsarnok Vámpalota (ma Corvinus Egyetem) Műegyetem nagy előadó épület megszűnt Északi pályaudvar Következő kérdés 4/10 kérdés Ez budapest melyik jellemző épülete az 1890 után készült képen? Szent István-bazilika Mátyás-templom Dohány utcai zsinagóga Belvárosi plébániatemplom Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik fővárosi fürdő látható az 1967-ben készült képen? Gellért Fürdő Rudas Fürdő Lukács Fürdő Széchenyi Gyógyfürdő Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik épület látható az 1960-as képen? Műcsarnok Szépművészeti Múzeum Néprajzi Múzeum Mezőgazdasági Múzeum Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik egykori színház látható az 1893-as fotón? Óbudai Kisfaludy Színház Népszínház Béke Színház Heccszínház Következő kérdés 8/10 kérdés Ez melyik fővárosi ikonikus épület? Vajdahunyad vára Vadászkastély Budai vár Fellegvár Következő kérdés 9/10 kérdés Budapest melyik ikonikus tere látható a képen 1975-ből? Felszabadulás tér Blaha Lujza tér Moszkva tér Köztársaság tér Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik közparkban készült az 1976-os fotó? Városliget Városmajor Margit-sziget Népliget Eredmények Címlapkép: Fortepan / Kanyó Béla A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK