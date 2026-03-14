Brutális hír érkezett a Közel-Keletről: őrült lépést hajtott végre Irán, ezután jöhet csak az igazi olajkatasztrófa

Iráni dróntámadás következtében kigyulladt az Egyesült Arab Emírségek egyik legjelentősebb olajkikötője, a Fudzsejra terminál. Ennek hatására a létesítmény exporttevékenysége teljesen leállt.

A nemzetközi hírügynökségek beszámolói szerint a reggeli órákban indított iráni csapást a légvédelem sikeresen elhárította. A lezuhanó drónroncsok azonban tüzet okoztak a kikötőben. Az esetről egy videót is közzétettek az X-en (Twitteren):

Plumes of black smoke can been seen rising from the UAE’s port of Fujairah, the country’s only oil export outside the Strait of Hormuz.



The local government confirms that Iranian drones targeted the area, says that damage was from falling debris. pic.twitter.com/fQU139cgPy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2026

A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol. A támadás tényét a terminált üzemeltető vállalat is megerősítette. Bár a cég a kőolajszállítás leállítását hivatalosan nem erősítette meg, a sajtóértesülések egybehangzóak. Ezek szerint a kikötőben minden szállítási és rakodási tevékenység szünetel.

Az incidens közvetlen előzménye egy teheráni bejelentés volt. Az iráni vezetés alig néhány órával a csapás előtt közölte, hogy kiemelt célpontként kezeli és támadni fogja az Egyesült Arab Emírségek olajipari létesítményeit.

A lépést azzal indokolták, hogy megítélésük szerint ezek a telepek titkos amerikai rakétaindító állásokat rejtenek.