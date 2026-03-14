Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Brutális hír érkezett a Közel-Keletről: őrült lépést hajtott végre Irán, ezután jöhet csak az igazi olajkatasztrófa

Pénzcentrum
2026. március 14. 14:36

Iráni dróntámadás következtében kigyulladt az Egyesült Arab Emírségek egyik legjelentősebb olajkikötője, a Fudzsejra terminál. Ennek hatására a létesítmény exporttevékenysége teljesen leállt.

A nemzetközi hírügynökségek beszámolói szerint a reggeli órákban indított iráni csapást a légvédelem sikeresen elhárította. A lezuhanó drónroncsok azonban tüzet okoztak a kikötőben. Az esetről egy videót is közzétettek az X-en (Twitteren):

A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol. A támadás tényét a terminált üzemeltető vállalat is megerősítette. Bár a cég a kőolajszállítás leállítását hivatalosan nem erősítette meg, a sajtóértesülések egybehangzóak. Ezek szerint a kikötőben minden szállítási és rakodási tevékenység szünetel.

Az incidens közvetlen előzménye egy teheráni bejelentés volt. Az iráni vezetés alig néhány órával a csapás előtt közölte, hogy kiemelt célpontként kezeli és támadni fogja az Egyesült Arab Emírségek olajipari létesítményeit.

A lépést azzal indokolták, hogy megítélésük szerint ezek a telepek titkos amerikai rakétaindító állásokat rejtenek.

#energia #tűz #világ #drón #támadás #irán #kőolaj #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #egyesült arab emírségek #kikötő

