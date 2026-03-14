A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
Brutális hír érkezett a Közel-Keletről: őrült lépést hajtott végre Irán, ezután jöhet csak az igazi olajkatasztrófa
Iráni dróntámadás következtében kigyulladt az Egyesült Arab Emírségek egyik legjelentősebb olajkikötője, a Fudzsejra terminál. Ennek hatására a létesítmény exporttevékenysége teljesen leállt.
A nemzetközi hírügynökségek beszámolói szerint a reggeli órákban indított iráni csapást a légvédelem sikeresen elhárította. A lezuhanó drónroncsok azonban tüzet okoztak a kikötőben. Az esetről egy videót is közzétettek az X-en (Twitteren):
Plumes of black smoke can been seen rising from the UAE’s port of Fujairah, the country’s only oil export outside the Strait of Hormuz.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2026
The local government confirms that Iranian drones targeted the area, says that damage was from falling debris. pic.twitter.com/fQU139cgPy
A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol. A támadás tényét a terminált üzemeltető vállalat is megerősítette. Bár a cég a kőolajszállítás leállítását hivatalosan nem erősítette meg, a sajtóértesülések egybehangzóak. Ezek szerint a kikötőben minden szállítási és rakodási tevékenység szünetel.
Az incidens közvetlen előzménye egy teheráni bejelentés volt. Az iráni vezetés alig néhány órával a csapás előtt közölte, hogy kiemelt célpontként kezeli és támadni fogja az Egyesült Arab Emírségek olajipari létesítményeit.
A lépést azzal indokolták, hogy megítélésük szerint ezek a telepek titkos amerikai rakétaindító állásokat rejtenek.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
