2026. március 14. szombat Matild
Nagy olajszállító tartályhajó füstöl a Hormuzi-szorosban, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat

Pénzcentrum
2026. március 14. 15:14

Irán ritka kivételt tett, és engedélyezte egyes indiai hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. A tengerszorost az amerikai és izraeli légicsapások miatt korábban nagyrészt lezárták a tengeri forgalom elől - írja a Reuters.

A döntést Mohammad Fathali, Teherán újdelhi nagykövete jelentette be egy szombati indiai konferencián. A diplomata azt nem részletezte, hogy pontosan hány hajó kapott szabad utat.

Az átengedés mindenesetre komoly diplomáciai gesztus, amely jól tükrözi a két ország közötti kapcsolatok kiemelt fontosságát a jelenlegi válságban.

Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.

A partjai mentén húzódó, jelenleg nagyrészt lezárt tengerszoros kulcsfontosságú útvonal. Ezen a szakaszon halad át a világ kőolajforgalmának, valamint a tengeren szállított cseppfolyósított földgáznak (LNG) mintegy húsz százaléka.

#hajó #világ #földgáz #izrael #irán #hajózás #amerikai egyesült államok #geopolitika #kőolaj #Közel-Kelet #energiaellátás

