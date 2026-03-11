Eladó a legendás budai étterem: 32 év után válik meg tőle a tulajdonos, ezért hozta meg a fájó döntést

Eladósorba került a budai vendéglátás egyik ikonikus helyszíne, a Remiz Étterem és Kávézó: a több mint három évtizede működő éttermet 395 millió forintos irányáron hirdették meg. A tulajdonosok nyugdíjba vonulásuk miatt válnának meg az ingatlantól, amely nemcsak étteremként, hanem többfunkciós ingatlankomplexumként is működhet. A 720 négyzetméteres, négy helyrajzi számon nyilvántartott terület akár 500 vendég kiszolgálására is alkalmas. A budai zöldövezetben, a MOME szomszédságában fekvő ingatlan fejlesztési vagy befektetési lehetőségként is érdekes lehet.

A budai zöldövezet egyik frekventált részén működő vendéglátóhely 32 éven át szolgálta ki törzsközönségét. A most meghirdetett ingatlan nem csupán egy éttermet jelent: a tulajdonosok egy összetett, több funkciót egyesítő ingatlanegyüttest kínálnak eladásra. A hirdetés szerint a teljes terület 720 négyzetméter, amely négy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból áll.

A komplexum lakó-, iroda- és kereskedelmi funkciókat egyaránt magában foglal, így többféle hasznosítási lehetőséget kínál a leendő tulajdonosnak. Az ingatlanban vendéglátóhely, közösségi terek, kerthelyiség, irodák, privát helyiségek és stúdióterület is található.

A leírás szerint az étterem egy időben akár 500 vendég kiszolgálására is alkalmas, ami rendezvények vagy nagyobb események lebonyolítására is lehetőséget ad.

Az ingatlan Budapest egyik magas presztízsű, A++ kereseti besorolású környékén található: a városhoz közel, mégis csendes, zöld környezetben. A hirdetés kiemeli a jó tömegközlekedési kapcsolatokat, valamint azt is, hogy a vendéglátóhely közvetlenül a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szomszédságában működik.

A komplexum tovább üzemeltethető vendéglátóhelyként, de bérbeadásra vagy többfunkciós ingatlanfejlesztésre is alkalmas lehet. A hirdetés azt is kiemeli, hogy a területen további parkolóhelyek kialakítására is van lehetőség, ami a vendéglátás vagy rendezvényszervezés szempontjából fontos szempont lehet.

Címlapkép: DanDan Realty