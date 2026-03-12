Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
Sokan vállalják, hogy civil munkájuk vagy tanulmányaik mellett tartalékos katonaként csatlakoznak a Magyar Honvédséghez, hiszen a szolgálat magas pénzügyi juttatásokkal is járhat. Ráadásul a tartalékos katonák fizetése nemcsak az aktív szolgálati napokra járó illetményből áll, hanem rendelkezési állási díjból és különböző bónuszokból is. Az alapkiképzés után a tartalékosok részt vehetnek többek közt toborzási feladatokban, díszelgő szolgálatban, sőt akár külföldi missziókban is. Mindemellett az új szabályozás több ponton is lazított a jelentkezési feltételeken, így bizonyos esetekben már kisebb súlyú büntetéssel rendelkező jelentkezők előtt sem zárul be az ajtó. De mennyi pénzt kaphatnak valójában a tartalékosok, és milyen juttatások járnak még a szolgálat mellé? Cikkünkből minden kiderül.
A tartalékos katonák tanulmányaik vagy civil foglalkozásuk mellett szolgálják hazájukat. Elsődleges feladatuk, hogy elvégezzék az alapkiképzést, megismerjék a Magyar Honvédség működését, fegyverzetét, és hogy segítsék a honvédség munkáját.
Az alapkiképzés elvégzése után részt vehetnek a toborzó szaktevékenységben, határ- vagy árvízvédelmi feladatokban, díszelgő tevékenységeben, a megfelelő felkészítést követően külföldi misszióban, de részesülhetnek magasabb szintű egyéni- és kötelék kiképzésben is.
A jelentkezés feltételei
Korábban a jelentkezés feltételeinek egyik fő kritériuma volt a büntetlen előélet, azonban az új szabályozás lehetővé teszi, hogy kisebb súlyú büntetések és szabálysértések elkövetése esetén is jelentkezhessen valaki, de csak a legénységi állományba. Ebben az esetben az illetékes szervek megvizsgálják a körülményeket, és bizonyos esetekben engedélyezhetik a felvételt.
Szintén fontos feltétel volt a magyar állampolgárság megléte, ugyanakkor július 1-jétől meghatározott feltételek mellett a szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal és megfelelő magyar nyelvismerettel rendelkező személlyel is létesíthető szolgálati viszony, aki a katonai szolgálatteljesítésre alkalmas.
Mindezek mellett feltétel továbbra is a betöltött 18. életév, a cselekvőképesség, az állandó magyarországi lakó- vagy (ideiglenes) tartózkodási hely és a legalább alapfokú iskolai végzettség.
A tartalékos szolgálatra ugyan fizikai felvételi nincs, de egy általános egészségi, valamint egy könnyített pszichikai vizsgálaton meg kell felelni, és azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a képzések alkalmával nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai állóképesség növelésére.
A tartalékos katonák fizetése
A tartalékos katonák egyik legfontosabb juttatása a rendelkezési állási díj. Ez azt jelenti, hogy akkor is kapnak fizetést, ha éppen nem teljesítenek aktív szolgálatot, viszont szükség esetén behívhatók. A Magyar Honvédségnél a rendelkezési állási díj bruttó összege évi 600 ezer forint, melyet havonta utalnak ki bruttó 50 ezer forintos összegekben.
A tényleges szolgálatteljesítéssel töltött napokra szintén jár illetmény, ennek összege rendfokozattól függően napi bruttó 24 ezer és 36 ezer forint közötti összeg. A tartalékos katonáknak évente minimum hét napra kell bevonulni szolgálatot teljesíteni, így évente minimum bruttó 168 ezer és 252 ezer forint közötti bér illeti meg őket, tehát havi szintén még bruttó 14 ezer és 21 ezer forint közötti összeggel számolhatnak az 50 ezer forintos rendelkezési állási díj mellé.
Emellett a tartalékos katonák részesülnek szerződéskötési díjban, mely egy egyszeri bruttó 150 ezer forintos összeg, és amelyet a négy hónapos próbaidő letelte után fizetnek ki nekik.
A tartalékos katonáknak ajánlási bónusz is járhat, ennek összege bruttó 500 ezer forint, amit akkor kapnak meg, ha még egy tartalékost hoznak magukkal.
Fontos megemlíteni, hogy a felsőoktatásban tanuló tartalékos katonák havonta bruttó 160 ezer forintos, a szakképzésben tanulók pedig bruttó 110 ezer forintos ösztöndíjra jogosultak. Ez az összeg még emelkedhet is, ha vállalják, hogy a végzést követően szerződéses szolgálatot vállalnak, ebben az esetben a felsőoktatásban tanulók ösztöndíja havi bruttó 350 ezer forintra, a szakképzésben tanulóké pedig havi bruttó 270 ezer forintra emelkedik.
Több millió is ütheti a markunkat évente
A hadsereg weboldalán található kalkulátor segítségével pontosan kiszámolhatjuk, hogy milyen juttatásokra számíthatunk tartalékos katonaként aszerint, hogy hány napot tudunk szolgálatban tölteni, milyen végzettséggel rendelkezünk, és tanulmányok vagy munka mellett vállalnák a szolgálatot. Az alábbiakban nézzünk meg most néhány példát.
Abban az esetben, ha valaki középfokú végzettséggel rendelkezik, nem folytat tanulmányokat és évi 20 napot tudna szolgálatban tölteni, bruttó 600 ezer forintos járandóság illetné meg évente a havi 50 ezer forintos rendelkezési állási díj mellé.
Ha valaki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az jelentősen megdobja a járandóság összegét, ugyanis amennyiben munka mellett tudna még vállalni évi 50 nap szolgálati időt, éves szinten bruttó 1 millió 800 ezer forint ütné a markát.
Ha pedig valaki a felsőfokú tanulmányai mellett tudna évi 120 napot tudna szolgálatban tölteni, úgy, hogy már rendelkezik felsőfokú végzettséggel, akkor akár bruttó 6 millió 840 ezer forintot is megkereshetne.
