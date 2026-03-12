2026. március 12. csütörtök Gergely
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Katonák sziluettje
HRCENTRUM

Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon

Hegyi Letícia
2026. március 12. 10:06

Sokan vállalják, hogy civil munkájuk vagy tanulmányaik mellett tartalékos katonaként csatlakoznak a Magyar Honvédséghez, hiszen a szolgálat magas pénzügyi juttatásokkal is járhat. Ráadásul a tartalékos katonák fizetése nemcsak az aktív szolgálati napokra járó illetményből áll, hanem rendelkezési állási díjból és különböző bónuszokból is. Az alapkiképzés után a tartalékosok részt vehetnek többek közt toborzási feladatokban, díszelgő szolgálatban, sőt akár külföldi missziókban is. Mindemellett az új szabályozás több ponton is lazított a jelentkezési feltételeken, így bizonyos esetekben már kisebb súlyú büntetéssel rendelkező jelentkezők előtt sem zárul be az ajtó. De mennyi pénzt kaphatnak valójában a tartalékosok, és milyen juttatások járnak még a szolgálat mellé? Cikkünkből minden kiderül.

A tartalékos katonák tanulmányaik vagy civil foglalkozásuk mellett szolgálják hazájukat. Elsődleges feladatuk, hogy elvégezzék az alapkiképzést, megismerjék a Magyar Honvédség működését, fegyverzetét, és hogy segítsék a honvédség munkáját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alapkiképzés elvégzése után részt vehetnek a toborzó szaktevékenységben, határ- vagy árvízvédelmi feladatokban, díszelgő tevékenységeben, a megfelelő felkészítést követően külföldi misszióban, de részesülhetnek magasabb szintű egyéni- és kötelék kiképzésben is.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentkezés feltételei

Korábban a jelentkezés feltételeinek egyik fő kritériuma volt a büntetlen előélet, azonban az új szabályozás lehetővé teszi, hogy kisebb súlyú büntetések és szabálysértések elkövetése esetén is jelentkezhessen valaki, de csak a legénységi állományba. Ebben az esetben az illetékes szervek megvizsgálják a körülményeket, és bizonyos esetekben engedélyezhetik a felvételt.

Szintén fontos feltétel volt a magyar állampolgárság megléte, ugyanakkor július 1-jétől meghatározott feltételek mellett a szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal és megfelelő magyar nyelvismerettel rendelkező személlyel is létesíthető szolgálati viszony, aki a katonai szolgálatteljesítésre alkalmas.

Mindezek mellett feltétel továbbra is a betöltött 18. életév, a cselekvőképesség, az állandó magyarországi lakó- vagy (ideiglenes) tartózkodási hely és a legalább alapfokú iskolai végzettség.

A tartalékos szolgálatra ugyan fizikai felvételi nincs, de egy általános egészségi, valamint egy könnyített pszichikai vizsgálaton meg kell felelni, és azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a képzések alkalmával nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai állóképesség növelésére.

Rengeteg magyart keres most a hadsereg: ezért a munkáért több mint 700 ezret fizetnek havonta
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengeteg magyart keres most a hadsereg: ezért a munkáért több mint 700 ezret fizetnek havonta
Az ország számos részén látni a plakátokat, a Honvédelmi Minisztérium önkéntes tartalékosokat és hivatásos katonákat toboroz.

A tartalékos katonák fizetése

A tartalékos katonák egyik legfontosabb juttatása a rendelkezési állási díj. Ez azt jelenti, hogy akkor is kapnak fizetést, ha éppen nem teljesítenek aktív szolgálatot, viszont szükség esetén behívhatók. A Magyar Honvédségnél a rendelkezési állási díj bruttó összege évi 600 ezer forint, melyet havonta utalnak ki bruttó 50 ezer forintos összegekben.

A tényleges szolgálatteljesítéssel töltött napokra szintén jár illetmény, ennek összege rendfokozattól függően napi bruttó 24 ezer és 36 ezer forint közötti összeg. A tartalékos katonáknak évente minimum hét napra kell bevonulni szolgálatot teljesíteni, így évente minimum bruttó 168 ezer és 252 ezer forint közötti bér illeti meg őket, tehát havi szintén még bruttó 14 ezer és 21 ezer forint közötti összeggel számolhatnak az 50 ezer forintos rendelkezési állási díj mellé.

Emellett a tartalékos katonák részesülnek szerződéskötési díjban, mely egy egyszeri bruttó 150 ezer forintos összeg, és amelyet a négy hónapos próbaidő letelte után fizetnek ki nekik.

A tartalékos katonáknak ajánlási bónusz is járhat, ennek összege bruttó 500 ezer forint, amit akkor kapnak meg, ha még egy tartalékost hoznak magukkal.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Fontos megemlíteni, hogy a felsőoktatásban tanuló tartalékos katonák havonta bruttó 160 ezer forintos, a szakképzésben tanulók pedig bruttó 110 ezer forintos ösztöndíjra jogosultak. Ez az összeg még emelkedhet is, ha vállalják, hogy a végzést követően szerződéses szolgálatot vállalnak, ebben az esetben a felsőoktatásban tanulók ösztöndíja havi bruttó 350 ezer forintra, a szakképzésben tanulóké pedig havi bruttó 270 ezer forintra emelkedik.

Több millió is ütheti a markunkat évente

A hadsereg weboldalán található kalkulátor segítségével pontosan kiszámolhatjuk, hogy milyen juttatásokra számíthatunk tartalékos katonaként aszerint, hogy hány napot tudunk szolgálatban tölteni, milyen végzettséggel rendelkezünk, és tanulmányok vagy munka mellett vállalnák a szolgálatot. Az alábbiakban nézzünk meg most néhány példát.

Abban az esetben, ha valaki középfokú végzettséggel rendelkezik, nem folytat tanulmányokat és évi 20 napot tudna szolgálatban tölteni, bruttó 600 ezer forintos járandóság illetné meg évente a havi 50 ezer forintos rendelkezési állási díj mellé.

Ha valaki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az jelentősen megdobja a járandóság összegét, ugyanis amennyiben munka mellett tudna még vállalni évi 50 nap szolgálati időt, éves szinten bruttó 1 millió 800 ezer forint ütné a markát.

Ha pedig valaki a felsőfokú tanulmányai mellett tudna évi 120 napot tudna szolgálatban tölteni, úgy, hogy már rendelkezik felsőfokú végzettséggel, akkor akár bruttó 6 millió 840 ezer forintot is megkereshetne.

Kíváncsi vagy más szakmák fizetésére is?

Korábban a Pénzcentrumon már több szakma bérhelyzetét is megvizsgáltuk: írtunk többek közt a sofőrök, az európai parlamenti képviselők vagy az ápolók fizetéséről is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az ottani konkrét számokra, és az erről szóló összeállításainra, akkor kattints a kiválasztott szakmára:

gyógyszertári asszisztensek fizetése
rendőrök fizetése
sofőrök fizetése
európai parlamenti képviselők fizetése
ápolók fizetése
mérnökinformatikusok fizetése
védőnők fizetése
kukások fizetése
takarítók fizetése
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #bér #munka #katona #honvédség #munkaerő #jövedelem #bérek #juttatás #katonaság #fizetések #honvédelem #hadsereg #magyar katonaság #magyar honvédség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:46
10:33
10:14
10:07
10:06
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.09 15:36
Hogyan válok vezetőként a legnagyobb stresszforrássá? Mit tanít erről a SCARF-modell?
Az idegtudomány egyik fontos felismerése az elmúlt évtizedekben az volt, hogy az emberi agy a társas...
hrdoktor  |  2026.03.06 11:21
A dohányzás rejtett hatása: így károsítja a gerincet és a mozgásszerveket
A dohányzás egészségkárosító hatásai közül a legtöbben a tüdőbetegségeket vagy a szív- és érrendszer...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
2 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
3
1 hónapja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
4
2 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
5
1 hete
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 21:08
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 12. 10:27
Borzasztó betegség jelent meg Magyarországon: elrendelték a zárlatot