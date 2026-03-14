Elképesztő mázli az európai szuperlottón: két magyar is óriási pénzt kaszált az Eurojackpottal!

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/11. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény! Ugyanakkor két magyar játékos 5+1-es szelvényével egyenként 246 millió forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/11. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken:

7; 23; 37; 44; 47; 2; 6

Ugyan 5+2 találatos szelvényt senki nem ért el, mégis, ezen a héten két magyar játékos igencsak jól járt: 5+1 találatos szelvényükkel egyenként 246 332 80 forint ütötte a markukat!

5+2 találatos szelvény (Jackpot) nem volt Magyarországon már 339 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden 30 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 11,4 milliárd forint lesz a tét.

