2026. március 14. szombat Matild
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Valódi lottó gravitációs golyók
Szórakozás

Elképesztő mázli az európai szuperlottón: két magyar is óriási pénzt kaszált az Eurojackpottal!

Pénzcentrum
2026. március 14. 09:01

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/11. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény! Ugyanakkor két magyar játékos 5+1-es szelvényével egyenként 246 millió forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/11. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken:

7; 23; 37; 44; 47; 2; 6

Ugyan 5+2 találatos szelvényt senki nem ért el, mégis, ezen a héten két magyar játékos igencsak jól járt: 5+1 találatos szelvényükkel egyenként 246 332 80 forint ütötte a markukat!

5+2 találatos szelvény (Jackpot) nem volt Magyarországon már 339 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden 30 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 11,4 milliárd forint lesz a tét.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
7 napja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
