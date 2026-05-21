Több tőzsdei gyertyatartó grafikon, amelyek jelentős piaci volatilitást és vörös lejtmenetet mutatnak, pénzügyi válságjeleket, gazdasági instabilitást és gyors részvényárfolyam-ingadozást tükröznek
Gazdaság

Enyhe emelkedéssel nyithat a tőzsde: ezt várják ma a befektetők a magyar piacon

Pénzcentrum
2026. május 21. 08:58

Enyhe optimizmus mellett indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 313,24 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel 131 460,20 ponton zárt szerdán.

Varga Zoltán vezető elemző a kommentárjában kiemelte, a BUX napok óta a 130-133 ezer pontos tartományban mozog és a nyitásban sem várható nagyobb mozgás.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik fontos szint, egyelőre nem szignifikáns a letörése, de amennyiben ez megtörténik, 40 135 forintnál adódhat a következő támasz, míg 42 000 forintnál ellenállás látható. Szerdán a bankpapír ára 390 forinttal, 0,96 százalékkal 41 100 forintra erősödött, a papír forgalma 18,7 milliárd forintot tett ki.

A Richter letörte az 50 napos mozgóátlagot 12 404 forintnál, a következő támasz 12 040 forintnál látható a grafikonján. A gyógyszerrészvény árfolyama 160 forinttal, 1,29 százalékkal 12 220 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.

A Mol jegyzése is az 50 napos mozgóátlag alá került, ami 4029 forintnál így ellenállást jelent, támasz 3900 forintnál húzódik. Az olajrészvény jegyzése szerdán 72 forinttal, 1,77 százalékkal 3988 forintra csökkent 1,9 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom a 2625 forintos támasz felett próbál megkapaszkodni, a következő potenciális akadály 2736 forintnál látható. A távközlési papír árfolyama 26 forinttal, 0,98 százalékkal 2628 forintra esett, a részvények forgalma 9,4 milliárd forint volt.
