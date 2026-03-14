Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei

A szorongás, a depresszió, a skizofrénia vagy a bipoláris zavar ma már viszonylag jól ismert mentális betegségek. Vannak azonban olyan különös, ritka tünetegyüttesek, amelyekkel még tapasztalt pszichiáterek és neurológusok is csak ritkán találkoznak. Filmbe illő jelenetnek tűnhet, amikor valaki hirtelen nem ismeri fel szerettei arcát és fenyegetésnek érzi a hozzá legközelebb álló embereket, nem érzékeli saját végtagját, vagy éppen meg van győződve arról, hogy már rég meghalt. Az ilyen tünetek mögött leginkább ritka neurológiai vagy pszichiátriai zavarok állnak, gyakran pedig más betegségek kísérőjelenségeként is felbukkannak. Összegyűjtöttük a legbizarrabb, orvosilag is dokumentált kórképeket.

A neurológia és a pszichiátria határterületén számos olyan ritka szindróma, betegség létezik, amelyek első hallásra szinte hihetetlennek tűnnek. Van olyan beteg, aki azt gondolja, hogy szeretteit hasonmásokra cserélték, mások meg vannak győződve arról, hogy már rég meghaltak.

Ezek a jelenségek ugyan nagyon ritkák, a kutatók számára fontosak, hiszen betekintést nyújtanak abba, hogyan működik az emberi agy, és hogyan épül fel a valóság, az identitás vagy a testérzet élménye.

Amikor az ismerős idegenné válik

A Capgras-szindrómát először 1923-ban írta le Joseph Capgras és Jean Reboul-Lachaux francia pszichiáterek. Egy páciensük meg volt győződve arról, hogy először férjét, majd később más családtagjait is hasonmásokra cserélték.

Bár a beteg felismerte szeretteit, érzelmileg idegennek érezte őket, ezért arra a következtetésre jutott, hogy csak úgy néznek ki, mint az férje, vagy más családtagjai, de valójában nem ők azok.

A modern tudomány szerint a jelenség az arcfelismerés két rendszerének szétválásából fakad. Az agy egyik területe felismeri az arcot, míg egy másik idegi pálya az ismerősség élményéért felelős. Ha az érzelmi visszacsatolás hiányzik, például agysérülés vagy demencia miatt, az arc ugyan ismerősnek látszik, mégis idegennek hat. Az agy pedig az ellentmondást azzal próbálja feloldani, hogy a szerettekre tökéletes hasonmásként tekint.

A Capgras-szindróma leggyakrabban skizofréniában, demenciában, és agysérülések után fordul elő. Érdekesség, hogy a telefonban hallott hang alapján a szeretteiket ritkábban tartják hamisnak, mivel a hallás nem aktiválja a vizuális arcfeldolgozó rendszert, így az érzelmi ellentmondás nem jelenik meg.

A szindróma extrém formája lehet a tükör-Capgras, amikor a beteg saját tükörképét sem ismeri fel, és idegenként érzékeli önmagát.

A Capgras egyébként filmben is szerepelt, a 2014-es osztrák Jó éjt, anyu!-ban, illetve 2022-es remake-jében a főszereplő gyermekei meg voltak győződve róla, hogy műtétje után édesanyjukat "kicserélték."

Az álruhás üldöző

A Fregoli-szindróma a Capgras-téveszme mondhatni fordítottja. Ilyenkor a beteg úgy véli, hogy különböző, idegen emberek valójában ugyanaz a személy, aki folyamatosan álruhát vált, hogy kövesse vagy megfigyelje őt.A szindróma a nevét Leopoldo Fregoli olasz színészről kapta, aki híres volt arról, hogy a színpadon rendkívül gyorsan tudott jelmezt váltani. A kutatók szerint ebben az esetben az agy túl erős ismerősségérzést társít idegen arcokhoz, így az érzelmi rendszer túlstimulálódik, az agy pedig egy paranoid magyarázatot alkot a furcsa élményre.

Amikor valaki halottnak hiszi magát

Talán az egyik legmegrázóbb pszichiátriai állapot a Cotard-szindróma, amelyben a beteg úgy érzi, hogy nem létezik, vagy már meghalt. A szindrómát Jules Cotard francia neurológus írta le a 19. század végén, amikor egy páciense azt állította, hogy nincs agya, nincs idegrendszere és nincs gyomra, ezért valójában már halott.

A modern agyi képalkotó vizsgálatok szerint az ilyen betegeknél az önmagunkról szóló belső jelzéseket feldolgozó hálózatok aktivitása rendkívül alacsony lehet.

Az agy így nem érzékeli a „létezés” megszokott jeleit, és ebből a radikális következtetésből indul ki: ha nem érzem magam élőnek, talán nem is vagyok az.

Per „Dead” Ohlin, a norvég Mayhem black metal zenekar egykori énekese gyakran kerül szóba a Cotard-szindrómával kapcsolatban, bár hivatalos orvosi diagnózis soha nem született betegségéről. A zenész 1991-ben, 22 éves korában öngyilkos lett, és halála után többen úgy vélték, viselkedése bizonyos pontokon emlékeztethetett a Cotard-szindrómára.

Ohlin a beszámolók szerint gyakran állította, hogy „már halott”, időnként nem volt hajlandó enni, önsértő viselkedést mutatott, és erős testképzavar jeleit is mutatta. Színpadi karakterét is ennek a képnek megfelelően alakította ki: fellépésein hullaszerű sminket, úgynevezett corpse paintet viselt, ruháit pedig állítólag előadás előtt elásta, hogy „halálszagúak” legyenek.

Amikor a saját végtag idegenné válik

A somatoparaphrenia során a beteg úgy érzi, hogy valamelyik végtagja nem tartozik hozzá. Bár a kar vagy a láb fizikailag a helyén van, az érintett idegennek érzékeli, sőt előfordul, hogy azt állítja, egy másik emberé, vagy az orvos „ott felejtette”. A szindróma leggyakrabban jobb féltekei stroke után alakul ki, és többnyire a test bal oldalát érinti. Az ok az, hogy az agy nem tudja megfelelően összehangolni a látásból, tapintásból és mozgásból érkező információkat, ezért sérül a testhez tartozás érzése.

Ennek egy még komolyabb változata, az alien hand, vagy idegenkéz szindróma, amikor az egyik kéz látszólag saját akarattal rendelkezik. A végtag tárgyakat ragadhat meg, gombokat kapcsolhat ki, vagy akár a másik kéz mozdulatait is akadályozhatja, mindezt a beteg tudatos szándéka nélkül. A jelenség gyakran a két agyféltekét összekötő idegrostok sérülése után alakul ki. Ilyenkor a két félteke motoros rendszerei részben függetlenül működnek, és az egyik kéz mintha saját „programot” futtatna.

Képzeld paraziták a bőr alatt

Filmekben viszonylag sokszor előfordul, hogy egy-egy beteg úgy érzi, hogy a bőre alatt rovarok, paraziták mozognak. A téveszmés fertőzöttség, vagy Ekbom syndrome egy ritka pszichiátriai rendellenesség, amelyet a téveszmés zavarok közé sorolnak. A betegség lényege, hogy a páciens megingathatatlanul hisz abban, hogy valamilyen élő organizmus (például parazita, féreg, atka, baktérium vagy gomba) fertőzte meg a testét, annak ellenére, hogy erre nincs orvosi bizonyíték. Az érintettek általában nehezen győzhetők meg arról, hogy a fertőzés nem valós, ezért a kezelésük és a velük való kommunikáció is különösen nagy kihívást jelent.

A kórképet először 1948-ban írták le a szakirodalomban, és két fő formáját különböztetik meg: az elsődleges változatnál a parazitás fertőzésről szóló téveszme az egyetlen tünet, míg a másodlagos forma más pszichiátriai zavarok, például skizofrénia, droghasználatból fakadó pszichés problémák, vagy egyes testi betegségek következtében jelenik meg.

Amikor változik a világ mérete

Az Alice Csodaországban-szindrómában, más néven Todd-szindróma, egy ritka neurológiai állapot, mely során a beteg a tárgyakat vagy akár a saját testét, vagy egyes testrészeit a valóságosnál jóval nagyobbnak vagy kisebbnek érzékeli, esetleg az idő múlását érzékeli máshogy.

Gyakori az is, hogy a környezet tárgyai túl nagynak, túl kicsinek vagy szokatlanul távolinak tűnnek. Ezek az élmények rendkívül valóságosnak hatnak, ezért sokszor pánikot vagy erős szorongást válthatnak ki.

A jelenség gyakran migrénes rohamok előtt jelenik meg, de bizonyos gyógyszerek vagy pszichoaktív szerek hatásával, valamint vírusfertőzésekkel is összefüggésbe hozták és az agy térbeli feldolgozó rendszereinek átmeneti zavarával függ össze. Nevét Lewis Carroll híres regényéről kapta, amelyben a főhős hol óriássá nő, hol apróra zsugorodik. Gyermekkorban egyébként viszonylag gyakrabban fordul elő, különösen öt és tíz éves kor között, és sok esetben a növekedéssel vagy a kiváltó ok kezelésével a tünetek idővel megszűnnek.

Démonikus arcok a mindennapokban

A prosopometamorphopsia egy rendkívül ritka zavar, amelyben az érintettek az emberi arcokat torzultnak, elcsúszottnak vagy akár démonikusnak látják. Egyesek úgy érzékelik, mintha az arcok megnyúlnának, „lecsúsznának” vagy akár megolvadnának, míg mások szerint az arcok a valóságnál sokkal nagyobbnak vagy éppen kisebbnek tűnnek.

Gyakran előfordul az is, hogy az arc egyes részei, például a szem, az orr vagy a száj elmosódottnak, elcsúszottnak látszanak, vagy mintha hiányoznának a megszokott helyükről. Ritkább esetekben a betegek arról számolnak be, hogy a szemek mintha elszakadnának az arctól, és külön „lebegnének” a térben.

A torzulás egyébként nemcsak mások arcát érintheti: előfordul, hogy az érintettek a saját tükörképüket is hasonlóan elváltozottnak látják.

Érdekes módon a környezet többi része teljesen normálisnak tűnik. A jelenség az arcok feldolgozásáért felelős agyi területek működési zavarával függ össze. A kutatók számára azért különösen fontos, mert azt mutatja, hogy az emberi agy külön rendszert tart fenn az arcok felismerésére.

Amikor a beszéd idegenné válik

A foreign accent syndrome, a külföldi akcentus szindróma során az érintett személy hirtelen idegen akcentussal kezd beszélni, noha soha nem tanulta az adott nyelvet. Képzeljük el, hogy egy német férfi lefekszik aludni, reggel pedig amerikai akcentussal kezdi beszélni a nyelvet. A kutatók szerint ilyenkor nem valódi akcentus alakul ki: a beszéd ritmusa, hangsúlyozása és hangképzése változik meg, amit a hallgatók egy adott idegen nyelv hangzásához hasonlónak érzékelnek.

A szindróma egy ritka motoros beszédzavar, amelynek hátterében általában valamilyen agyi károsodás áll, leggyakrabban stroke vagy traumás fejsérülés következtében. A jelenséget először 1907-ben írta le Pierre Marie francia neurológus. Azóta világszerte alig több mint száz dokumentált esetet jegyeztek fel, ami jól mutatja, mennyire ritka állapotról van szó.

A kényszeres viccelődés

A Witzelsucht szó szerint „viccbetegséget” jelent. Az érintettek folyamatosan tréfálkoznak, szójátékokat gyártanak, és gyakran képtelenek komolyan viselkedni még súlyos helyzetekben is. Gyakori, hogy a betegeg akár szexuális tartalmú vicceket mesélnek, ami társaságban akár kínos, visszatetsző is lehet, mégse tudják abbahagyni a viccelődést. A jelenség az agy homloklebenyének sérüléséhez kapcsolódik, amely normálisan a társas viselkedést és az impulzusok kontrollját szabályozza. Ha ez a rendszer károsodik, a humor kontrollálatlanul is megjelenhet.

Milyen gyakran fordulnak elő ezek a betegségek?

A szakirodalomban szereplő adatok alapján ezeknek a különös neurológiai és pszichiátriai szindrómáknak az előfordulása nagyon eltérő lehet. A viszonylag ismertebb jelenségek közé tartozik a Capgras-téveszme, amely a pszichiátriai betegek körében nagyjából 1–2 százalékban jelenhet meg, demenciában pedig akár 10–30 százalékban is előfordulhat, bár sok eset valószínűleg soha nem kerül diagnosztizálásra. Ritka, de dokumentált állapot a Cotard-szindróma, amelyből mindössze néhány száz esetről számoltak be, ám súlyos depresszióban vagy demenciában feltehetően gyakran rejtve marad.

A ritkább szindrómák közé sorolják az alien hand jelenséget, amelyből mintegy 150–200 publikált eset ismert, de a tényleges szám ennél magasabb lehet. A somatoparaphrenia – amikor a beteg idegennek érzi valamelyik végtagját – a jobb agyféltekét érintő stroke-ok egy részében megjelenhet, teljes szindrómaként azonban ritkán diagnosztizálják. A foreign accent syndrome, vagyis az „idegen akcentus szindróma” körülbelül 150 dokumentált esetben fordult elő világszerte. Az Alice Csodaországban-szindróma migrénes betegek körében ismert tünet lehet, de önálló kórképként csak néhány száz esetről számoltak be. A Fregoli-szindróma körülbelül száz publikált esetben szerepel az irodalomban.

Vannak azonban még ezeknél is ritkább jelenségek. A prosopometamorphopsia, amelyben az érintettek torzultnak látják az emberi arcokat, nagyjából 80-100 dokumentált esetben ismert, tartós formájából pedig talán csak néhány tucatot írtak le. A Witzelsucht – a kényszeres tréfálkozással járó neurológiai állapot – pontos előfordulása nem ismert, de izolált szindrómaként rendkívül ritkának számít.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a dokumentált esetszámok csak becslések. Sok ilyen szindróma aluldiagnosztizált, vagy más betegségek, például demencia, stroke vagy pszichiátriai zavarok tünetei közé olvad be, ezért a valós előfordulás minden bizonnyal magasabb lehet a publikált adatoknál.