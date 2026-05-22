Vaklárma volt a nagy tőzsdei riadalom? Itt a fordulat erre kevesen számítottak a beszakadás után

2026. május 22. 12:04

Jelentős kilengéseket mutatott az elmúlt egy évben a K&H Értékpapír befektetői hangulatindexe. Az optimista befektetők aránya az éves átlagos 49 százalékról március végére 20 százalék közelébe esett, miközben a pesszimisták aránya átmenetileg az 50 százalékot is meghaladta. Az elmúlt hetekben ugyanakkor gyors hangulatjavulás következett: az optimisták aránya ismét 50 százalék fölé emelkedett, a pesszimistáké pedig 20 százalék alá csökkent.

A K&H Értékpapír elemzői szerint a befektetői hangulat alakulása szorosan követte a nemzetközi részvénypiacok mozgását. Az S&P 500 index az év eleji 7000 pont körüli szintről márciusban 6300 pont közelébe korrigált, majd néhány hét alatt újra történelmi csúcs közelébe emelkedett. A hangulatindex hasonló fordulatot jelzett: a február végi 25-30 pontos értékek egy hónap alatt mínusz 30 pont közelébe estek, majd április végétől ismét 30-50 pont közötti szintekre erősödtek vissza.
 
A cég 2025 májusában indította el a befektetői hangulatindexet, amely ügyfelei aktuális befektetési hangulatát méri egy heti rendszerességű kérdőíves felmérés segítségével. Az index célja, hogy egyetlen számszerű mutatóban jelenítse meg a hazai lakossági befektetők aktuális piaci várakozásait és hangulatát. A hangulatindex alapját egy több száz fő részvételével zajló kérdőíves kutatás adja, amely az ügyfelek befektetési várakozásait és piaci érzékelését vizsgálja.

Az elemzés szerint az alacsony vagy negatív hangulatindexet jellemzően magasabb piaci volatilitás követte. Az elmúlt egy évben mindössze öt olyan hét volt, amikor a hangulatindex negatív tartományba került, ezek után azonban átlagosan javult a következő négyhetes piaci teljesítmény, bár jelentős szóródás mellett.

„Összességében a fentiekből az látszik, hogy az alacsony hangulatindex értékek bizonytalanabb környezetben, magasabb volatilitás közepette jelentkeztek. Bár a későbbi teljesítmény ilyenkor a piacon átlagosan erősebb volt, a bizonytalanság is nagyobb volt. Ahogy haladunk az egyre pozitívabb hangulatindex értékek felé, úgy az átlagos eredmények gyengülést mutatnak, viszont a bizonytalanság és a szóródás is csökken” – mondta Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője.
 
A vizsgált időszak alapján az is látható, hogy még a nagyon pozitív, 40 feletti hangulatindex-értékek mellett is pozitív maradt a vizsgált részvénypiacok átlagos négyhetes teljesítménye.

Vagyis bár gyakran elhangzik a mondás, miszerint a „túlzott optimizmus már kockázatot jelent a tőzsdéken”, a gyakorlatban még az erős optimizmus, és történelmi csúcsok után is további pozitív teljesítmény mutatkozott, legalábbis az adatok alapján, a tanulság tehát, hogy a csúcsoktól sem feltétlenül kell megijedni. A hangulatindex elsősorban a piaci bizonytalanság és a befektetői várakozások változásának érzékelésében lehet hasznos indikátor.
