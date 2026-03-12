Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Az elmúlt években látványosan nőtt a dubaji ingatlanok iránti nemzetközi érdeklődés, és a magyar befektetők közül is egyre többen keresik ezt a piacot. A magas bérleti hozamok, az adómentesség és a tartózkodási lehetőséget is kínáló befektetések sokakat vonzanak a közel-keleti metropoliszba. A gyors növekedés mellett azonban új kockázatok is megjelentek, különösen a közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt. Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

Az elmúlt években egyre több magyar befektető figyelme fordult Dubaj felé. A közel-keleti város ingatlanpiaca látványos növekedést produkált, a marketingkampányok pedig kifejezetten a külföldi befektetőket célozzák. Az ígéretek szerint stabil gazdasági környezet, kedvező adózás és magas bérleti hozam várja azokat, akik lakást vagy apartmant vásárolnak az emirátusban.

A dubaji ingatlanpiac valóban rekordéveket zárt. A hivatalos adatok szerint 2025-ben az ingatlanügyletek összértéke meghaladta a 917 milliárd dirhamot, ami történelmi csúcsnak számít. Ezt a számot úgy kell értelmezni, hogy ez 80 ezer milliárd forintnak felel meg. Magyarország éves költségvetése 42,9 ezer milliárd forint.

A befektetők száma is jelentősen nőtt, több mint 190 ezer új befektető jelent meg a piacon. A növekedést részben a külföldi tőke hajtotta, amely a magas hozam reményében érkezett a városba. A magyar érdeklődők körében is erős a dubaji ingatlanpiac vonzereje. Több hazai közvetítő cég kifejezetten erre a piacra specializálódott, és rendszeresen szervez befektetői roadshowkat vagy online prezentációkat. A befektetők egy része a budapesti lakáspiac drágulása után kezdett alternatív lehetőségeket keresni.

Miért vonzó Dubaj a magyar befektetőknek?

A dubaji ingatlanbefektetések egyik legfontosabb vonzereje az adózási környezet. Az Egyesült Arab Emírségekben magánszemélyek számára nincs klasszikus személyi jövedelemadó, és nincs hagyományos éves ingatlanadó sem. A tulajdonszerzéskor ugyan fizetni kell egy 4 százalékos regisztrációs díjat, de ezen kívül a befektetők viszonylag alacsony adóterheléssel számolhatnak.

A másik fontos tényező a turizmus. Dubaj a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja lett. A város 2025-ben közel 20 millió nemzetközi látogatót fogadott, ami erős keresletet teremt a rövid távú lakáskiadás iránt. Sok befektető ezért Airbnb jellegű kiadásban gondolkodik.

A befektetők számára az is vonzó lehet, hogy külföldiek is vásárolhatnak ingatlant bizonyos úgynevezett freehold zónákban. Az ingatlanpiaci marketing gyakran 6–8 százalékos bruttó bérleti hozamot ígér, ami sok európai nagyvároshoz képest valóban magasabb. Egyes esetekben a befektetés tartózkodási engedélyhez is kapcsolódhat. A legalább 2 millió dirham értékű ingatlanhoz például hosszú távú tartózkodási vízum is társulhat.

A valós költségek és kockázatok

A dubaji ingatlanbefektetések azonban nem csak előnyökkel járnak. A befektetők gyakran a bruttó hozamot látják, miközben a tényleges költségek jelentősen csökkenthetik a nyereséget.

A 4 százalékos regisztrációs díj mellett ügynöki jutalék, adminisztratív díjak és jogi költségek is felmerülnek. Emellett sok modern lakóparkban magas szolgáltatási díjakat kell fizetni, amelyek a közös létesítmények fenntartását finanszírozzák.

A dubaji ingatlanpiac ráadásul erősen ciklikus. Az elmúlt években jelentős árnövekedés történt, egyes elemzések szerint 2022 óta mintegy 60 százalékkal emelkedtek az árak. Több hitelminősítő és elemző ezért arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban akár korrekció is jöhet.

A piac sajátossága az úgynevezett off-plan vásárlás is, amikor a befektetők még építés alatt álló projektekbe fektetnek be. Ezek gyakran kedvezőbb árúak, de nagyobb kockázatot is hordoznak.

Miért népszerű Dubaj az ingatlanbefektetők körében?

Godó Melinda, a Godó Melinda Ingatlan-Vagyonértékelő Kft. ügyvezetője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy Dubaj több ok miatt vált vonzó befektetési célponttá a külföldi vásárlók, köztük a magyar befektetők számára. Az egyik legfontosabb tényező az adózás. Mint elmondta, a helyi szabályozás alapján az ingatlanbefektetőknek nem kell adót fizetniük sem a bérbeadásból származó bevétel, sem az ingatlan eladásából származó nyereség után.

A szakértő szerint a befektetők számára további vonzerőt jelent, hogy nagyobb értékű vásárlás esetén tartózkodási lehetőség is járhat az ingatlanhoz. Körülbelül 200 millió forint feletti befektetésnél a Golden Visa program keretében tíz évre szóló tartózkodási vízum igényelhető az Egyesült Arab Emírségekben, amely családtagokra és bizonyos esetekben személyzetre is kiterjeszthető.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között jelenleg nincs kettős adóztatási egyezmény, ezért a dubaji ingatlanokból származó jövedelem Magyarországon sem számít adókötelesnek.

A szakértő szerint a befektetők bizalmát az is erősíti, hogy Dubajban az ingatlanpiac működését szigorú szabályozás keretezi. Az új fejlesztések esetében a befektetők befizetéseit letéti számlákon kezelik, és a fejlesztőknek előre meghatározott ütemezés szerint kell megvalósítaniuk a projekteket. A hozamok is fontos szerepet játszanak a döntésekben. A dubaji ingatlanpiacon a bérbeadásból származó éves hozam akár 9–10 százalékot is elérhet, ami nemzetközi összehasonlításban is kedvezőnek számít.

A kiszámíthatóság vonzó?

Godó Melinda szerint a dubaji ingatlanpiac egyik fontos sajátossága az úgynevezett off-plan értékesítés. Ilyenkor a befektetők már az építkezés megkezdése előtt, vagy a projekt korai szakaszában vásárolhatnak ingatlant.

Az off plan projektek esetében a vásárlók általában két három év alatt, ütemezett részletekben fizetik ki a vételárat, jellemzően kamatmentesen

– mondta a szakértő, hozzátéve: a fejlesztések szigorú szabályozás mellett zajlanak. A befizetéseket a dubaji földhivatal felügyelete alatt működő letéti számlákon kezelik, így a befektetők pénze védett, és a fejlesztők csak a projekt előrehaladásával arányosan férnek hozzá a forrásokhoz.

A Reuters adatai szerint 2025-ben a dubaji ingatlanértékesítések 65 százalékát tették ki olyan ingatlanok, amelyek a projekt korai szakaszában jártak.

Az ingatlanárak széles sávban mozognak, amit elsősorban a lokáció és a fejlesztő cég presztízse határoz meg. „Egy új építésű, jó elhelyezkedésű befektetési célú lakás ára jellemzően 120-140 millió forint körül indul, de a prémium kategóriában ennek a többszöröse is lehet” – fogalmazott Godó Melinda.

Milyen hozam és megtérülés várható hosszú távon?

A szakértő szerint a dubaji ingatlanpiacon az egyik legerősebb vonzerő a bérleti hozam.

Átlagosan 8 10 százalék körüli éves hozam érhető el, ami nemzetközi összehasonlításban is kedvezőnek számít

– mondta.

Az off-plan-projektek esetében az értéknövekedés is fontos tényező lehet. A fejlesztési időszak alatt az ingatlan ára jelentősen emelkedhet, egyes esetekben az átadásig akár 30-40 százalékos növekedés is előfordulhat. Godó Melinda szerint a bérleti piac is erős a városban. „Egy jó lokációban található egy hálószobás lakás havi bérleti díja gyakran 600 ezer és 1,2 millió forint között alakul, ami jelentősen hozzájárulhat a befektetés megtérüléséhez.”

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Dubaj gyors népességnövekedése és folyamatos városfejlesztése hosszabb távon is stabil keresletet biztosíthat az ingatlanpiacon.

Új tényező: a közel-keleti háborús feszültség

Az utóbbi hetek eseményei új kockázatot hoztak a dubaji befektetések körül. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete, valamint az erre adott válaszlépések növelték a feszültséget a térségben.

A Reuters beszámolói szerint az iráni konfliktus már a régió pénzügyi és ingatlanpiacait is érinti. Elemzők szerint Dubaj eddig biztonságos menedéknek számított a befektetők számára, de a geopolitikai kockázatok most előtérbe kerültek.

Egy incidens során például drónok zuhantak le Dubaj repülőterének közelében, ami ugyan nem okozott komoly károkat, de ráirányította a figyelmet arra, hogy a konfliktus hatása a régióra is kiterjedhet. A háborús feszültség több csatornán keresztül is hatással lehet az ingatlanpiacra. Ha csökken a turizmus, az közvetlenül érintheti a rövid távú lakáskiadást. Ha a befektetők kockázatosnak érzik a régiót, a külföldi tőke egy része más piacokra vándorolhat.

Godó Melinda, a Godó Melinda Ingatlan-Vagyonértékelő Kft. ügyvezetője úgy véli, a jelenlegi geopolitikai helyzet rövid távon bizonytalanságot okozhat a befektetői piacon. A közel-keleti feszültségek hatására egyes befektetők kivárnak, és figyelik a konfliktus alakulását.

A piaci szereplők szerint ugyanakkor a helyzet még túl friss ahhoz, hogy tartós következtetéseket lehessen levonni. Azok a befektetők, akik már rendelkeznek dubaji ingatlanokkal, általában nem változtatták meg a stratégiájukat

- mutatott rá a szakértő, megjegyezve: az ingatlanárakban egyelőre nem látható jelentős változás, és a fejlesztők sem jelentek meg új akciós ajánlatokkal. A piac reakcióját elsősorban az határozza majd meg, hogy mennyi ideig marad fenn a jelenlegi geopolitikai feszültség.

Előnyben a nemzetközi befektetők?

A dubaji ingatlanbefektetések kockázata általában alacsonynak számít, elsősorban a szabályozott befektetővédelmi rendszer és a kedvező adózási környezet miatt. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kisebb fejlesztők projektjei csúsznak, ezért a befektetőknek érdemes megbízható, ismert fejlesztőket választaniuk - szögezte le Godó Melinda.

Mint elmondta, a devizakockázat viszonylag mérsékelt, mivel az emirátusi dirham árfolyama az amerikai dollárhoz kötött. Ez stabilitást ad a befektetéseknek. Fontos különbség ugyanakkor, hogy a helyi állampolgárok bizonyos speciális előjogokkal rendelkeznek. Dubaj lakosságának jelentős része azonban külföldi, ezért a szabályozás alapvetően a nemzetközi befektetők igényeihez igazodik.