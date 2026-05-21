Szakértők szerint ez kellene a magyar gazdaság felzárkózásához: kulcsszerepet kaphatnak a mérnökök

Hazánk gazdasági fejlődésének következő szakaszában a magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás kulcskérdés lehet. Dr. Ábrahám László, az Együtt a Jövő Mérnökei Szövetség (EJMSZ) elnöke szerint ez a gazdasági fordulat csak akkor lehet sikeres, ha az ország képes elegendő, magas szintű tudással rendelkező mérnököt és szakembert képezni. Úgy látja, hogy a STEM (vagyis a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai képzések) megerősítése, az élményalapú tanulás és az egyetemek fejlesztése nem költség, hanem hosszú távú befektetés Magyarország jövőjébe.

„Nem csak az a lényeg, hogy mindenki dolgozzon, hanem az is fontos, hogy mit dolgozik!” – fogalmazott az elnök. Szerinte Magyarországon egyre nagyobb szerepet kell kapniuk azoknak az ipari beruházásoknak, amelyek jelentős tudásintenzitással működnek és magas szellemi hozzáadott értéket képviselnek.

A szakember szerint ugyanakkor már az alapfokú oktatásban megjelennek azok a hiányosságok, amelyek később a természettudományos és műszaki pályák iránti alacsonyabb érdeklődéshez vezethetnek. Az olvasási készségek, a matematika és a fizika területén tapasztalható problémák sok esetben középiskolában sem korrigálhatók teljesen, emiatt pedig az egyetemeken gyakran felzárkóztató képzésekre van szükség.

Az EJMSZ ezért a STEM-oktatás erősítését sürgeti. A szervezet szerint több szakkörre, laborfoglalkozásra, élményalapú oktatásra és korszerű technológiai eszközre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatalok számára vonzóbbá váljanak a műszaki pályák. Ábrahám László hangsúlyozta: az egyetemek fejlesztése és a világszínvonalú képzés feltételeinek biztosítása nem kiadás, hanem hosszú távú beruházás az ország versenyképességébe. A szövetség emellett mentorprogramokkal és pályaorientációs kezdeményezésekkel dolgozik azon, hogy több fiatalt – köztük több lányt – ösztönözzön mérnöki pálya választására.

Az EJMSZ szerint a szervezet az elmúlt 17 év tapasztalatait kész megosztani a döntéshozókkal annak érdekében, hogy az oktatási és gazdaságfejlesztési intézkedések hosszabb távon is támogassák Magyarország fejlődését és versenyképességét.