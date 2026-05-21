2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A pénzügyi növekedés és bukás szimbólumaként egy torony alakú arany euróérmék, amelyek lezuhanás előtt egyensúlyba kerülnek.
Gazdaság

Hidegzuhany Brüsszelből: ketyegő bombát örökölt Magyar Péter kormánya, komoly bajban a hazai gazdaság

Pénzcentrum
2026. május 21. 14:03

Az Európai Bizottság legfrissebb tavaszi előrejelzése szerint Magyarország költségvetési helyzete jelentősen romlott. Így az ország a túlzottdeficit-eljárás egyik legkockázatosabb szereplőjévé vált. A romló uniós gazdasági környezet, valamint az elszálló hazai hiány- és adósságmutatók komoly kihívás elé állítják az újonnan felálló, Magyar Péter vezette kormányt. Brüsszel érdemi költségvetési konszolidációt vár az új kabinettől - számolt be a Portfolio.

A borúlátó uniós kilátások hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus okozta újabb energiaársokk áll. Az Európai Bizottság emiatt az EU és az euróövezet növekedési várakozásait is rontotta. Ezzel egy időben az inflációs előrejelzéseket megemelte. A magasabb energiaárak az egész kontinensen visszavetik a beruházásokat, növelik a vállalatok költségeit és lassítják az exportot. Ezzel párhuzamosan az államadósság és az államháztartási hiány is uniós szintű emelkedésnek indult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ebben a nehéz nemzetközi környezetben a magyar gazdaság helyzete kifejezetten aggasztó. Az őszi prognózishoz képest a Bizottság jelentősen rontotta a hazai makrogazdasági mutatókat. A 2026-os várható költségvetési hiányt 5,1 százalékról 6,2 százalékra emelték. A 2027-es deficit is jóval magasabb lesz a korábban vártnál. Valdis Dombrovskis uniós biztos külön kiemelte Magyarországot azon államok közül, ahol a hiány tartósan és jelentősen meghaladhatja az 5 százalékot.

A hiány mellett a magyar államadósság is magasabb növekedési pályára állt. A brüsszeli számítások szerint a GDP-arányos államadósság 2026-ra 75,1, 2027-re pedig 76,8 százalékra nő. A jegybanki adatok alapján ez az arány az év elején már megközelítette a 78 százalékot. A gazdasági növekedés kilátásai szintén romlottak. 2026-ra mindössze 1,8 százalékos gazdasági bővülést várnak, amelyet továbbra is jórészt a belső fogyasztás hajt. Az egyetlen kedvező folyamat az infláció mérséklődése. A forint erősödésének is köszönhetően a pénzromlás üteme 3 százalék közelébe süllyedhet a következő években.

Kapcsolódó cikkeink:

A megromlott gazdasági állapotok rendkívül nehéz örökséget jelentenek az Orbán Viktor kormányát váltó Magyar Péter-féle kabinet, és különösen Kármán András pénzügyminiszter számára. Az új vezetésnek egyszerre kellene csökkentenie a költségvetési hiányt, helyreállítania a gazdaságpolitikai hitelességet és ösztönöznie a gazdasági növekedést.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár Magyarországgal szemben túlzottdeficit-eljárás van érvényben, az uniós gyakorlat alapján az újonnan felálló kormányok általában kapnak némi haladékot. Ezt erősíti, hogy az energiaválság és a növekvő védelmi kiadások miatt Brüsszel most óvatosabban kezelheti a szankciókat. Az Európai Bizottság ugyanakkor egyértelművé tette: az idő haladékot jelent, nem felmentést. Emiatt az új magyar kormánytól határozott költségvetési kiigazításokat várnak el.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #államadósság #infláció #európai bizottság #gazdaság #eu #orbán viktor #államháztartás #gazdasági növekedés #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:16
14:10
14:03
13:47
13:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 20. 16:58
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 21. 13:22
Fordulat a 24.hu és Orbán Viktor sajtóperében: megszólalt az uniós bíróság
Az Európai Unió Bírósága szerint nem az uniós médiaszabadság-rendelet (EMFA), hanem a magyar jog ala...
Bankmonitor  |  2026. május 21. 11:15
Van élet a drága albérletek után: Így veszik meg most az első lakásukat a fiatalok
A fiatal generációk egyik legnagyobb szorongása, hogy miből lesz valaha saját otthonuk. A legfrisseb...
Holdblog  |  2026. május 21. 09:15
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a B...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
1 hete
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
3
3 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
4
2 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
5
2 napja
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 13:29
Ilyen csirkehús kezdte elárasztani az EU-t: nem is hinnéd, honnan jön