Közleményt adott ki a MOL a tiszaújvárosi robbanás után: kiderült, mi lesz az ország üzemanyag-ellátásával

A MOL a tiszaújvárosi üzemükben történt robbanás után közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult, és az előzetes elemzésük szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység reggeli újraindítása közben.

Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során robbanás történt péntek reggel. Az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van.

Hozzátették, hogy a tiszaújvárosi komplexum többi egysége, így az Olefin-2 üzem is, működőképes, és a MOL nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában.

