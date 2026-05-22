Közleményt adott ki a MOL a tiszaújvárosi robbanás után: kiderült, mi lesz az ország üzemanyag-ellátásával
A MOL a tiszaújvárosi üzemükben történt robbanás után közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult, és az előzetes elemzésük szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység reggeli újraindítása közben.
Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során robbanás történt péntek reggel. Az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van.
A MOL a történtek után közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult.
A MOL előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben
– közölték.
Hozzátették, hogy a tiszaújvárosi komplexum többi egysége, így az Olefin-2 üzem is, működőképes, és a MOL nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában.
Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
