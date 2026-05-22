Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett
Gazdaság

Közleményt adott ki a MOL a tiszaújvárosi robbanás után: kiderült, mi lesz az ország üzemanyag-ellátásával

Pénzcentrum
2026. május 22. 18:15

A MOL a tiszaújvárosi üzemükben történt robbanás után közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult, és az előzetes elemzésük szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység reggeli újraindítása közben.

Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során robbanás történt péntek reggel. Az esetnek kilenc sérültje és egy halálos áldozata van.

A MOL a történtek után közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a baleset körülményeinek feltárására széleskörű vizsgálat indult.

A MOL előzetes elemzése szerint az Olefin-1 egység egyik csővezetékében lévő szénhidrogének robbantak fel az egység ma reggel megkezdett újraindítása közben

– közölték.

Hozzátették, hogy a tiszaújvárosi komplexum többi egysége, így az Olefin-2 üzem is, működőképes, és a MOL nem vár lényeges változást a finomítási folyamatokban és az ország üzemanyag-ellátásának biztonságában.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#baleset #üzemanyag #mol #robbanás #gazdaság #haláleset #üzem #sérülés #halálos baleset #olajfinomító

Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

