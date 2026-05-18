Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
Vállalkozás

2026. május 18. 05:00

2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.

Németh Kornél saját döntése alapján, a vállalat fennállásának legnagyobb, mintegy 20 milliárd forintos beruházásának sikeres megvalósítása után lép ki a Rossmanntól, ügyvezetői feladatkörét 2026. június 30-ig látja el.  A raktárlogisztika új, modern, félautomata logisztikai központba költözik, amely hosszú távon támogatja a további üzletnyitásokat, a szortiment fejlesztését és a még hatékonyabb kiszolgálást.

Németh Kornél távozását követően a tulajdonosok a részben belső utánpótlás mellett döntöttek: Szimeiszter Éva, a vállalat jelenlegi beszerzési vezetője veszi át az operatív ügyvezetői feladatokat, míg Váradi István, 2026.04.01-től továbbra is a HR, IT, logisztika, pénzügy és revízió területekért felelős ügyvezetőként irányítja a vállalatot.

Szívből gratulálok Évának a kinevezéshez. Meggyőződésem, hogy Éva és István közös vezetésével a Rossmann Magyarország továbbra is stabilan és lendületesen fejlődik tovább

– mondta Németh Kornél.

Szimeiszter Éva 2025-ben csatlakozott a Rossmannhoz, azóta meghatározó szerepet vállalt a beszerzési és kereskedelmi működés fejlesztésében.

Nagy megtiszteltetés számomra a tulajdonosok bizalma. Célom, hogy a Rossmann továbbra is gyorsan reagáló, vásárlóközpontú márka maradjon, amely folyamatosan fejleszti kínálatát és szolgáltatásait

– emelte ki Szimeiszter Éva.

A vállalat új logisztikai központja stratégiai jelentőségű fejlesztés: a nagyobb kapacitás és a modernebb működés gyorsabb, rugalmasabb kiszolgálást tesz lehetővé, miközben támogatja a Rossmann további növekedését Magyarországon.

Az új raktár a következő évek növekedésének egyik legfontosabb alapja. Évával közösen egy stabil, fejlődésre képes és emberközpontú szervezetet szeretnénk tovább építeni

– mondta Váradi István.

