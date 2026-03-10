Putyin Oroszországa nyerheti a legnagyobbat az iráni olajkrízisen: hatalmas alku van készülőben

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon; a tárgyaláson az ukrajnai háború és az olajpiaci válság mellett az orosz energiahordozókra kivetett szankciók enyhítésének lehetősége is szóba került - tudósított a Reuters.

A hétfő esti telefonbeszélgetést a Kreml közlése szerint Washington kezdeményezte. Trump a hívás során arról is érdeklődött Putyinnál, milyen feltételekkel lehetne lezárni a folyamatban lévő fegyveres konfliktusokat. Az amerikai elnök a megbeszélés után úgy fogalmazott: "Nagyon jó beszélgetést folytattam Putyin elnökkel." Hozzátette, szerinte orosz partnerének azzal lenne a legnagyobb szerepe, ha véget vetne az orosz–ukrán háborúnak.

A telefonhívásra nem sokkal azután került sor, hogy Putyin azt állította: az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytatott háborúja globális energiaválságot idézett elő. Az orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások hamarosan akár teljesen leállhatnak.

Egyúttal jelezte, hogy Oroszország kész helyreállítani az együttműködést európai energiaipari partnereivel.

Trump a kialakult helyzetben késznek mutatkozott arra, hogy enyhítse az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat. Várakozások szerint erről hamarosan hivatalos bejelentés érkezhet Washingtonból. A tervezett lépéssel a felek elsősorban a közel-keleti konfliktus világgazdasági, különösen az energiaárakra gyakorolt hatásait próbálják mérsékelni.

Fotó: Jevgenyija Novozsenyina, MTI/MTVA