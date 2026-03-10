2026. március 10. kedd Ildikó
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. május 9.Vlagyimir Putyin orosz elnök a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetõit tömörítõ Legfelsõbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május
Világ

Putyin Oroszországa nyerheti a legnagyobbat az iráni olajkrízisen: hatalmas alku van készülőben

Pénzcentrum
2026. március 10. 10:33

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon; a tárgyaláson az ukrajnai háború és az olajpiaci válság mellett az orosz energiahordozókra kivetett szankciók enyhítésének lehetősége is szóba került - tudósított a Reuters.

A hétfő esti telefonbeszélgetést a Kreml közlése szerint Washington kezdeményezte. Trump a hívás során arról is érdeklődött Putyinnál, milyen feltételekkel lehetne lezárni a folyamatban lévő fegyveres konfliktusokat. Az amerikai elnök a megbeszélés után úgy fogalmazott: "Nagyon jó beszélgetést folytattam Putyin elnökkel." Hozzátette, szerinte orosz partnerének azzal lenne a legnagyobb szerepe, ha véget vetne az orosz–ukrán háborúnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A telefonhívásra nem sokkal azután került sor, hogy Putyin azt állította: az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytatott háborúja globális energiaválságot idézett elő. Az orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások hamarosan akár teljesen leállhatnak.

Egyúttal jelezte, hogy Oroszország kész helyreállítani az együttműködést európai energiaipari partnereivel.

Trump a kialakult helyzetben késznek mutatkozott arra, hogy enyhítse az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat. Várakozások szerint erről hamarosan hivatalos bejelentés érkezhet Washingtonból. A tervezett lépéssel a felek elsősorban a közel-keleti konfliktus világgazdasági, különösen az energiaárakra gyakorolt hatásait próbálják mérsékelni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Fotó: Jevgenyija Novozsenyina, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #usa #donald trump #olajár #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #szankciók #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:33
10:14
10:03
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
6 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
4
7 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
3 napja
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 10:03
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 08:54
10 éve nem láttunk ilyet Magyarországon: a vártnál is alacsonyabb az infláció
Agrárszektor  |  2026. március 10. 10:14
Védett árat kapnak a magyar autósok: ennyibe kerül mostantól a benzin és a dízel