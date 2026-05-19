Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy a Sándor-palota hivatalos megkeresés esetén átadja a kormánynak a kegyelmi ügy náluk lévő iratait. A döntés előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök már bemutatta az Igazságügyi Minisztériumban keletkezett dokumentumokat. Emellett az államfőt is a papírok nyilvánosságra hozatalára szólította fel.
Az államfő egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy hivatala együttműködik a korábbi köztársasági elnök botrányt okozó kegyelmi ügyének tisztázásában. Mindezt a kiemelt közérdeklődésre tekintettel, a jogszabályok betartásával teszik. Ennek értelmében amint megérkezik a hivatalos megkeresés, a Sándor-palota átadja a rendelkezésre álló dokumentumokat a kormány képviselőjének.
A lépés szorosan kapcsolódik Magyar Péter hétfői és keddi sajtótájékoztatóihoz. Ezeken a miniszterelnök határozottan kérte Sulyok Tamástól az iratok kiadását. A kormányfő kedden már nyilvánosságra is hozta a dokumentáció kormányzathoz tartozó részét. A minisztériumi iratokból kiderült, hogy az igazságügyi tárca - más esetekkel ellentétben - nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét.
Az ügy azért fontos, mert voltaképpen K. Endre miatt robbant ki a kegyelmi botrány, amibe az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin, és igazságügyi miniszter, Varga Judit is belebukott.
(Címlapkép - Purger Tamás, MTI/MTVA)
