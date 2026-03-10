A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz

Februárban újabb látványos áremelkedések jelentek meg a boltokban, több alapvető élelmiszer ára is jócskán feljebb kúszott. A KSH friss adatai szerint éves alapon már a zöldségek között is akad sokkoló példa, az uborka átlagára konkrétan átlépte a 2000 forintos kilogrammonként lélektani határt. Rövidebb távon azonban még látványosabb a változás a kávénál. Egyetlen hónap alatt közel 12 százalékkal drágult az őrölt kávé, és a nemzetközi piaci folyamatok alapján ez talán még csak a kezdet.

2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt pedig átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Ilyen adatot egyébként utoljára 2016-ban láthatott a magyar lakosság, de azért nem szabad sohasem elfeledkezni a brutális bázishatásról sem.

Azzal együtt, hogy az évi 1,4 százalékos, valamint a havi 0,1 százalékos drágulás jól hangzik, nem szabad elfeledkezni arról, hogy azért bizonyos termékek és szolgáltatások ára ezeknél az értékeknél sokkal brutálisabban emelkednek még napjainkban is. Úgyhogy, ha valaki ezekből a termékekből vásárol sokat, bizony nagyot nézhet majd a boltok kasszáinál.

Éppen ezért, ahogy hónapról-hónapra szoktuk, újfent megnéztük, melyek voltak azok a termékek és szolgáltatások, amiknek az ára valósággal kilőtt az elmúlt 1 évben/hónapban.

Vannak azért itt bajok egy év távlatában is

A legnagyobb éves drágulást a citrom produkálta. A KSH adatai szerint egy kilogramm ára egy év alatt 1030 forintról 1350 forintra emelkedett, ami 31,1 százalékos növekedést jelent. Ez 320 forintos drágulás kilogrammonként. Jelentősen nőtt a csomagolt háztartási keksz ára is. A 800-1000 grammos kiszerelés 1100 forintról 1370 forintra drágult, ami 24,5 százalékos emelkedés. A különbség 270 forint csomagonként.

Hasonló mértékű drágulást mértek az uborkánál is. Egy kilogramm ára 1610 forintról 2000 forintra nőtt, ami 24,2 százalékos emelkedést jelent. Ez közel 390 forintos pluszt jelent kilogrammonként. Ugyancsak 24,2 százalékkal emelkedett a 14 karátos aranyból készült karikagyűrű ára. Egy gramm átlagára 46 740 forintról 58 040 forintra nőtt egy év alatt. Ez 11 300 forintos emelkedést jelent grammonként.

A listán most már hosszú ideje bérelt helye van a mogyorós csokoládénak is. Egy 80-100 grammos tábla ára 603 forintról 737 forintra emelkedett, ami 22,2 százalékos növekedés. A különbség 134 forint darabonként.

A marhahús rostélyos is jó ideje ott van a csúcsdrágulók között. Egy kilogrammért tavaly februárban átlagosan 4820 forintot kellett fizetni, idén februárban viszont már 5740 forintot. Ez 19,1 százalékos emelkedés, vagyis 920 forintos drágulás kilogrammonként.

A kakaópor ára 9180 forintról 10 630 forintra nőtt kilogrammonként. Ez 15,8 százalékos emelkedésnek felel meg, ami 1450 forintos drágulást jelent. A multifilter cigaretta ára is emelkedett. Egy 20 darabos csomag 2230 forintról 2580 forintra drágult, ami 15,7 százalékos növekedés. Ez 350 forintos különbséget jelent csomagonként.

Az akácméz ára 5460 forintról 6230 forintra nőtt kilogrammonként. Ez 14,1 százalékos drágulás, ami 770 forintos emelkedést jelent. A top10-es listát a Magyar Nők Lapja zárja. A hetilap ára 659 forintról 749 forintra emelkedett egy év alatt, ami 13,7 százalékos növekedés. Ez 90 forintos drágulást jelent példányonként.

Felkészül: a kavékatasztrófa

A havi drágulási lista élén az őrölt kávé áll. Egy 200-250 grammos csomag ára januárban még átlagosan 1690 forint volt, februárra azonban 1890 forintra emelkedett. Ez 11,8 százalékos drágulást jelent egyetlen hónap alatt, vagyis 200 forinttal kerül többe egy csomag. Csak a miheztartás végett,

a kávé drágulása 118-szor akkora, mint amekkora a havi átlagos drágulás volt az országban 2026. január-február között.

A kávé mellett a zöldpaprika ára is jelentősen nőtt. Egy kilogramm januárban 1930 forintba került, februárban viszont már 2110 forintot kellett fizetni érte. Ez 9,3 százalékos emelkedést jelent, ami 180 forintos drágulás kilogrammonként.

A paradicsom ára szintén érezhetően emelkedett. Egy kilogramm januárban még 1450 forint volt, februárra azonban 1570 forintra nőtt. Ez 8,3 százalékos drágulásnak felel meg, ami 120 forintos különbséget jelent. A macskaeledel továbbra is drágul. Egy 400-415 grammos konzervdoboz januárban átlagosan 525 forintba került, februárban viszont már 555 forintot kértek érte. Ez 5,7 százalékos emelkedés, vagyis 30 forintos drágulás dobozonként.

A szeletelt pulykamell sonka ára 5080 forintról 5320 forintra nőtt kilogrammonként. Ez 4,7 százalékos drágulás, ami 240 forintos emelkedést jelent. Az Unicum ára szintén feljebb került. A fél literes, nem díszdobozos palack ára 5900 forintról 6160 forintra emelkedett egy hónap alatt. Ez 4,4 százalékos drágulást jelent Magyarország ikonikus italánál, ami 260 forintos különbséget jelent.

A gyümölcslekvár ára 2780 forintról 2900 forintra nőtt kilogrammonként. Ez 4,3 százalékos emelkedést jelent, ami 120 forintos drágulás. A 14 karátos aranyból készült karikagyűrű a havi élbolyban is szerepel. Egy gramm átlagára januárban 55 690 forint volt, februárra pedig 58 040 forintra nőtt. Ez 4,2 százalékos drágulást jelent, ami 2350 forintos különbség grammonként.

A földrajzi jelzés nélküli fehér bor ára is nőtt. Egy liter januárban 553 forintba került, februárban viszont már 575 forintot kellett fizetni érte. Ez 4 százalékos emelkedés, ami 22 forintos különbséget jelent literenként.

A havi toplistára a citrom is csakugyan felkerült. Egy kilogramm ára januárban 1300 forint volt, februárban pedig 1350 forint. Ez 3,8 százalékos drágulást jelent, ami 50 forintos növekedést jelent kilogrammonként.

