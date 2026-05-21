Oroszország nukleáris fegyvereket telepített Fehéroroszországba egy jelenleg is zajló, nagyszabású közös hadgyakorlat keretében.
Váratlan fordulat: azonnal lecsap a Tisza-kormány, brutális szigorítás jön az ukrán árukra
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja - közölte az Bóna Szabolcs, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
Bóna Szabolcs a bejegyzésben azt írta, hogy jogalkotási csapda miatt az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után nem maradtak fent biztonságosan, törvényi szinten. Jelezte, hogy a Tisza-kormány álláspontja egyértelmű, "nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek".
A miniszter közölte: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie, a magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van - húzta alá a miniszter.
Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh- vagy kecskehúst frissen, hűtve vagy fagyasztva, a gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti.
"A magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak ránk" - írta a bejegyzésben Bóna Szabolcs. A miniszter később azt is közölte a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be. Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány (21,22 tonna) pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra - tette hozzá.
