Felemás napot zárt a forint: az egyik legfontosabb külföldi deviza alaposan meglepte a piacokat

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama gyakorlatilag nem változott: a reggel hét órakor jegyzett 359,38 forintról 359,36 forintra csökkent estére, napközben 358,58 forint és 361,19 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 392,87 forint után 392,84 forinton állt, míg a dolláré 309,27 forintról 310,17 forintra erősödött. Az euró jegyzése a reggeli 1,1623 dollárról 1,1587 dollárra változott.

