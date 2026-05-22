2026. május 22. péntek Júlia, Rita
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két barátnő lógnak a városi lakásban
Otthon

Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre

Jeki Gabriella
2026. május 22. 19:01

A lakhatás kérdése ma már az egyik legnagyobb pénzügyi kihívás sok magyar számára. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a bérleti díjak alakulását vizsgáljuk, és a számok alapján egyértelmű: az albérletpiac teljesen új szintre lépett. Ráadásul bérleti piac kiemelten érzékenyen reagál a gazdasági folyamatokra, így a következő időszakban bizony kulcskérdés marad, hogy ki, hol és mennyiért tud otthont találni.

Elszálltak az albérletárak és az árakat több tényező alakítja. A kereslet és kínálat viszonya, a jövedelmek szintje, az infláció, valamint az, hogy mennyire vonzó egy adott város a munkavállalók és a diákok számára. Az elmúlt években ráadásul ezek a hatások egyszerre erősödtek fel, ami látványos drágulást hozott. A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott lakbérindex alakulása kirajzolja az is, hogy mi történt valójában. A 2021-es évhez viszonyítva (100 százalékos bázisként) a bérleti díjak 2025-2026-ra közel 170 százalékra emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 70 százalékkal magasabb árakkal találkozunk, mint néhány évvel ezelőtt. A drágulás különösen 2022 után gyorsult fel, amikor a piac a járvány utáni visszapattanással és a magas inflációval egyszerre szembesült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fontos azonban egy árnyalat, hiszen ha az inflációt figyelembe vesszük, a kép valamivel visszafogottabb. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének reál lakbérindexe azt mutatja, hogy a tényleges vásárlóerőhöz viszonyítva kisebb volt a növekedés. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne éreznénk a drágulást, hiszen a havi kiadásaink jelentősen megnőttek. És hogy hol a legdrágább lakást bérelni? A válasz egyértelmű, hiszen Budapest toronymagasan vezet. A fővárosban az átlagos bérleti díj 2026 áprilisában már 255 ezer forint körül alakul, ami még tovább emelkedett az előző évhez képest. Eközbn Debrecenben, Győrben, Szegeden, Székesfehérváron vagy Veszprémben jellemzően 180-220 ezer forint közötti átlagárakkal találkozhatunk.

CHART by Pénzcentrum: döbbenetes számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #lakáspiac #albérlet #infláció #ingatlanpiac #lakhatás #albérletárak #albérletpiac #albérlet árak #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
19:01
18:44
18:27
18:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
2026. május 22.
Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2
3 hete
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
3
2 hete
Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé
4
1 napja
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
5
4 hete
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyonbiztosítás
olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 18:02
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 16:01
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Agrárszektor  |  2026. május 22. 18:32
Újra lecsapott a medve a szomszédban: durva, ami történt