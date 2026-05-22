A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt.
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
A lakhatás kérdése ma már az egyik legnagyobb pénzügyi kihívás sok magyar számára. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a bérleti díjak alakulását vizsgáljuk, és a számok alapján egyértelmű: az albérletpiac teljesen új szintre lépett. Ráadásul bérleti piac kiemelten érzékenyen reagál a gazdasági folyamatokra, így a következő időszakban bizony kulcskérdés marad, hogy ki, hol és mennyiért tud otthont találni.
Elszálltak az albérletárak és az árakat több tényező alakítja. A kereslet és kínálat viszonya, a jövedelmek szintje, az infláció, valamint az, hogy mennyire vonzó egy adott város a munkavállalók és a diákok számára. Az elmúlt években ráadásul ezek a hatások egyszerre erősödtek fel, ami látványos drágulást hozott. A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott lakbérindex alakulása kirajzolja az is, hogy mi történt valójában. A 2021-es évhez viszonyítva (100 százalékos bázisként) a bérleti díjak 2025-2026-ra közel 170 százalékra emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 70 százalékkal magasabb árakkal találkozunk, mint néhány évvel ezelőtt. A drágulás különösen 2022 után gyorsult fel, amikor a piac a járvány utáni visszapattanással és a magas inflációval egyszerre szembesült.
Fontos azonban egy árnyalat, hiszen ha az inflációt figyelembe vesszük, a kép valamivel visszafogottabb. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének reál lakbérindexe azt mutatja, hogy a tényleges vásárlóerőhöz viszonyítva kisebb volt a növekedés. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne éreznénk a drágulást, hiszen a havi kiadásaink jelentősen megnőttek. És hogy hol a legdrágább lakást bérelni? A válasz egyértelmű, hiszen Budapest toronymagasan vezet. A fővárosban az átlagos bérleti díj 2026 áprilisában már 255 ezer forint körül alakul, ami még tovább emelkedett az előző évhez képest. Eközbn Debrecenben, Győrben, Szegeden, Székesfehérváron vagy Veszprémben jellemzően 180-220 ezer forint közötti átlagárakkal találkozhatunk.
CHART by Pénzcentrum: döbbenetes számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
