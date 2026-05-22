Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod

Az Ohridi‑tó egyre több magyar utazó radarjára kerül, mert a térség továbbra is az egyik legkedvezőbb árú vízparti úti cél: egy éttermi főétel nagyjából 2400 forintnak megfelelő összeg, egy kétfős vacsora 12 ezer körül alakul, a szállások pedig még a főszezonban is jóval olcsóbbak, mint a horvát tengerparton vagy a Balatonon. Budapestről repülővel és autóval is elérhető, a tó környéke rendezett, a szolgáltatások kiszámíthatók, és a költségek összességében alacsonyak: ezért sokaknak valódi alternatívát jelent a nyári vízparti pihenéshez.

Az Ohridi‑tó Észak‑Macedónia legfontosabb turisztikai térsége, amelyet a helyiek gyakran a „macedón Balatonként” emlegetnek, mert a belföldi utazók számára ugyanazt a funkciót tölti be: nyári üdülőövezet, vízparti települések, strandok, éttermek, hétvégi forgalom. A tó vízminősége kiemelkedően jó, az UNESCO‑védelem miatt a környék rendezett, és a szolgáltatások ára továbbra is alacsonyabb, mint a horvát tengerparton vagy a magyar Balatonnál.

Budapestről két módon lehet eljutni: repülővel Szkopjéig, majd onnan autóval körülbelül két óra alatt; vagy teljesen autóval, nagyjából 10–11 óra menetidővel, Szerbián keresztül. Az utak végig jól járhatók, a határátlépések időigénye változó, de általában kiszámítható.

A szállásárak a főszezonban is mérsékeltek. Egy tóparti apartman 12–20 ezer forint között mozog éjszakánként, egy háromcsillagos hotel 20–30 ezer forint, a négycsillagos kategória 35–50 ezer forint körül indul. Ugyanez Horvátországban jellemzően ennek a duplája, a Balatonon pedig a főszezonban sokszor ennél is magasabb. A legtöbb szállás modern, tiszta, és sok helyen közvetlen vízparti hozzáférést ad.

Olcsó vacsora, olcsó sör

A Numbeo szerint az Ohridi‑tó környékén továbbra is kifejezetten kedvezőek az éttermi árak. Egy egyszerű éttermi főétel átlagosan 400 macedón dénárba kerül, ami nagyjából 2400 forintnak felel meg. Egy kétfős, háromfogásos vacsora egy középkategóriás étteremben 2000 dénár körül alakul, ez forintban körülbelül 12 000. A gyorséttermi menük ára szintén 400 dénár, vagyis nagyjából 2400 forint.

Az italok ára is mérsékelt: egy korsó helyi csapolt sör 200 dénár (kb. 1200 forint), egy üveg import sör 250 dénár (kb. 1500 forint). Egy cappuccino átlagára 147,5 dénár, ami körülbelül 900 forintnak felel meg. Egy üdítő 165 dénár (kb. 1000 forint), egy kis palack ásványvíz pedig 100 dénár, vagyis nagyjából 600 forint.

Összességében az étkezés költségei Ohridban ijóval alacsonyabbak, mint a horvát tengerparton vagy a magyar Balatonon, és a Numbeo adatai alapján a nyári szezonban sem szállnak el az árak.

Látnivalók az Ohridi-tó környékén

A tó környékén több település is van: Ohrid a legnagyobb, itt található az óváros, a kikötő és a legtöbb szálláshely; Struga csendesebb, kevésbé turistás, széles partszakaszokkal. A strandok többsége kavicsos vagy betonozott, a víz hőmérséklete nyáron 22–25 fok között alakul. A környék látnivalói közé tartozik a Kaneo templom, a Sveti Naum kolostor és a Galicica Nemzeti Park, ahol több kijelölt túraútvonal is van.

Az Ohridi‑tó azoknak jó választás, akik megfizethető, rendezett, biztonságos vízparti úti célt keresnek, és nem ragaszkodnak a tengerhez. A költségek összességében alacsonyabbak, mint a horvát tengerparton, és a szolgáltatások ár‑érték aránya kifejezetten kedvező.