Gazdaság

Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege

2026. március 14. 12:43

A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet idén március 14-én adtak át. Hogyan változott az évek során a Kossuth díj havi összege? A Kossuth díj mennyi pénzzel jár 2026-ban? Kiket foglal magában már a Kossuth díjasok listája? Most bemutatjuk a Kossuth díj történetét, a díjazottakat és a pénzjutalom alakulását.

A Kossuth díj története

A Kossuth díjat először 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország legkiemelkedőbb tudósainak, művészeinek, ipari munkásainak és földműveseinek, akik hozzájárultak Magyarország fejlődéséhez. A Kossuth-díjasok között ekkor szerepelt Bajor Gizi színésznő, Fejér Lipót matematikus, Déry Tibor író és Szent-Györgyi Albert biokémikus is. Az elismerést 1965 óta kifejezetten a művészet, kultúra és tudomány jeles képviselőinek ítélik oda, 1990 óta pedig évente osztják ki.

A Kossuth díj 2026-ban

Magyarországon a Kossuth díj 2026-ban még mindig az egyik legnagyobb elismerésének számít a kulturális és művészeti pályák terén. A díjat idén is március 14-én adja át a köztársasági elnök. Az évente kihirdetett díjazottak listáját mindig nagy érdeklődés övezi, hiszen a kitüntetést azok kapják, akik kiemelkedő életművükkel, innovációikkal vagy kimagasló alkotói teljesítményükkel maradandót alkottak.

Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

A Kossuth díj havi összege és pénzjutalma

Az átadás után, mint a legtöbb állami kitüntetés esetében sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a Kossuth díj mennyi pénzzel jár. Az idők során többször változott a díjjal járó adó- és illetékmentes juttatás nagysága. Az induláskor igen tekintélyesnek mondható, 20 ezer forintos összeget 1955-ben 50 ezer, 1964-ben 100 ezer forintra emelték. A fokozatok egységesítése után, 1977-ben 80 ezer forint lett a jutalom, amely 1985-ben 200 ezer forintra nőtt. A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.

A KSH friss adatai szerint 2025-ös egész évre számított nettó átlagkereset havonta 486 800 forint volt. Így a Kossuth díjjal járó jutalom összege idén 35 millió és 50 ezer forint, a nagydíjhoz járó jutalom pedig ennek kétszerese, azaz 70 millió és 100 ezer forint lesz.

A Kossuth díj havi összege gyakran okoz félreértést. Sokan úgy hiszik, hogy a Kossuth-díj után jár valamekkora havi juttatás is. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető, de ez csak a Széchenyi-díjasokra vonatkozik.

A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint. Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár.

A Kossuth díjasok listája 2026-ban

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából 2026-ban is kitüntetéseket adományozott. A magyar tudomány és kultúra képviselői munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára - mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kossuth-nagydíj kitüntetettek 2026-ban

  • Kurtág György zeneszerző, zongoraművész Wolf-díj, kétszeres Kossuth-díj, háromszoros Erkel Ferenc-díj.
  • Melocco Miklós szobrászművész Kossuth-díj, Munkácsy Mihály-díj, a Magyar Corvin-lánc birtokosa.

Kossuth-díjasok 2026-ban

  • Csupó Gábor János többszörös Emmy-díjas animációs- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész
  • Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész
  • Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező
  • Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
  • Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer
  • Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész
  • Pataky Attila énekes, dalszövegíró (EDDA Művek)
  • Robert Lantos film- és televíziós producer
  • Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző
  • Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész
  • Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író

Megosztott Kossuth-díjasok:

  • Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész
  • Pál Eszter Liszt Ferenc-díjas népzenész
  • Doór Róbert népzenész
  • Gera Attila klarinétművész, népzenész
  • Gombai Tamás népzenész
  • Karacs Gyula népzenész
  • Ürmös Sándor Ferenc népzenész

A Kossuth díjasok listája 2025-ben, a tavalyi évben

A Kossuth díjasok listája minden évben olyan alkotókkal bővül, akik munkájukkal hozzájárulnak a magyar kultúra, tudomány és innováció fejlődéséhez. A 2025-ös Kossuth díjasok névsorát a hivatalos bejelentés után hozzák nyilvánosságra, amely ismét reflektorfénybe állítja a magyar művészeti, kulturális és tudományos élet legkiemelkedőbb alakjait.

Kossuth-nagydíjat kapott:

Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a nemzet színésze. Alakításaival a magyar film és színház meghatározó szereplője, aki többek között olyan klasszikusokban szerepelt, mint az Egri csillagok és A kőszívű ember fiai.

Kossuth-díjat kapott 2025-ben:

  • Balogh Kálmán cimbalomművész;
  • Benkő Imre fotográfus;
  • Döbrentei Kornél költő és író;
  • Ferencz Marcel építész;
  • Fried Péter operaénekes;
  • Kelemen László folklorista;
  • Kókay Krisztina grafikus és textilművész;
  • Lajos Tamás producer;
  • Mikulás Ferenc animációs producer;
  • Müller Péter Sziámi előadóművész;
  • Nemes Levente színművész;
  • Petrás Mária népdalénekes;
  • Solymosi Tamás táncművész és koreográfus.

