Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege

A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet idén március 14-én adtak át. Hogyan változott az évek során a Kossuth díj havi összege? A Kossuth díj mennyi pénzzel jár 2026-ban? Kiket foglal magában már a Kossuth díjasok listája? Most bemutatjuk a Kossuth díj történetét, a díjazottakat és a pénzjutalom alakulását.

A Kossuth díj története

A Kossuth díjat először 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország legkiemelkedőbb tudósainak, művészeinek, ipari munkásainak és földműveseinek, akik hozzájárultak Magyarország fejlődéséhez. A Kossuth-díjasok között ekkor szerepelt Bajor Gizi színésznő, Fejér Lipót matematikus, Déry Tibor író és Szent-Györgyi Albert biokémikus is. Az elismerést 1965 óta kifejezetten a művészet, kultúra és tudomány jeles képviselőinek ítélik oda, 1990 óta pedig évente osztják ki.

A Kossuth díj 2026-ban

Magyarországon a Kossuth díj 2026-ban még mindig az egyik legnagyobb elismerésének számít a kulturális és művészeti pályák terén. A díjat idén is március 14-én adja át a köztársasági elnök. Az évente kihirdetett díjazottak listáját mindig nagy érdeklődés övezi, hiszen a kitüntetést azok kapják, akik kiemelkedő életművükkel, innovációikkal vagy kimagasló alkotói teljesítményükkel maradandót alkottak.

A Kossuth díj havi összege és pénzjutalma

Az átadás után, mint a legtöbb állami kitüntetés esetében sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a Kossuth díj mennyi pénzzel jár. Az idők során többször változott a díjjal járó adó- és illetékmentes juttatás nagysága. Az induláskor igen tekintélyesnek mondható, 20 ezer forintos összeget 1955-ben 50 ezer, 1964-ben 100 ezer forintra emelték. A fokozatok egységesítése után, 1977-ben 80 ezer forint lett a jutalom, amely 1985-ben 200 ezer forintra nőtt. A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.

A KSH friss adatai szerint 2025-ös egész évre számított nettó átlagkereset havonta 486 800 forint volt. Így a Kossuth díjjal járó jutalom összege idén 35 millió és 50 ezer forint, a nagydíjhoz járó jutalom pedig ennek kétszerese, azaz 70 millió és 100 ezer forint lesz.

A Kossuth díj havi összege gyakran okoz félreértést. Sokan úgy hiszik, hogy a Kossuth-díj után jár valamekkora havi juttatás is. A zavart valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető, de ez csak a Széchenyi-díjasokra vonatkozik.

A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint. Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár.

A Kossuth díjasok listája 2026-ban

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából 2026-ban is kitüntetéseket adományozott. A magyar tudomány és kultúra képviselői munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára - mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

Kossuth-nagydíj kitüntetettek 2026-ban

Kurtág György zeneszerző, zongoraművész Wolf-díj, kétszeres Kossuth-díj, háromszoros Erkel Ferenc-díj.

Melocco Miklós szobrászművész Kossuth-díj, Munkácsy Mihály-díj, a Magyar Corvin-lánc birtokosa.

Kossuth-díjasok 2026-ban

Csupó Gábor János többszörös Emmy-díjas animációs- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész

Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész

Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező

Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző

Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer

Lackfi János Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész

Pataky Attila énekes, dalszövegíró (EDDA Művek)

Robert Lantos film- és televíziós producer

Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző

Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész

Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író

Megosztott Kossuth-díjasok:

Pál István „Szalonna” Liszt Ferenc-díjas népzenész

Pál Eszter Liszt Ferenc-díjas népzenész

Doór Róbert népzenész

Gera Attila klarinétművész, népzenész

Gombai Tamás népzenész

Karacs Gyula népzenész

Ürmös Sándor Ferenc népzenész

A Kossuth díjasok listája 2025-ben, a tavalyi évben

A Kossuth díjasok listája minden évben olyan alkotókkal bővül, akik munkájukkal hozzájárulnak a magyar kultúra, tudomány és innováció fejlődéséhez. A 2025-ös Kossuth díjasok névsorát a hivatalos bejelentés után hozzák nyilvánosságra, amely ismét reflektorfénybe állítja a magyar művészeti, kulturális és tudományos élet legkiemelkedőbb alakjait.

Kossuth-nagydíjat kapott:

Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a nemzet színésze. Alakításaival a magyar film és színház meghatározó szereplője, aki többek között olyan klasszikusokban szerepelt, mint az Egri csillagok és A kőszívű ember fiai.

Kossuth-díjat kapott 2025-ben:

Balogh Kálmán cimbalomművész;

Benkő Imre fotográfus;

Döbrentei Kornél költő és író;

Ferencz Marcel építész;

Fried Péter operaénekes;

Kelemen László folklorista;

Kókay Krisztina grafikus és textilművész;

Lajos Tamás producer;

Mikulás Ferenc animációs producer;

Müller Péter Sziámi előadóművész;

Nemes Levente színművész;

Petrás Mária népdalénekes;

Solymosi Tamás táncművész és koreográfus.

