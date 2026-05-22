A javaslat törvényerőre emelkedéséhez a teljes képviselőház, majd a szenátus jóváhagyása is szükséges.
Kimondta Orbán Anita a nagy tervet: egy éven belül visszahoznák a programot, ami eltűnt az Orbán-kormány alatt, pedig százezrek életét tette jobbá
Orbán Anita új külügyminiszter a kiszámítható és professzionális magyar diplomácia helyreállítását tűzte ki célul az uniós és szövetségi rendszereken belül. Mindeközben továbbra is határozottan képviseli a nemzeti érdekeket. A Válasz Online-nak adott első nagyinterjújában ismertette a legfontosabb feladatait. Ezek közé tartozik az uniós források lehívása, az Erasmus-program újraindítása, a szomszédsági viszonyok rendezése, valamint a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítása.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztériumban első lépésként átfogó átvilágítást tartanak. Ez a fizikai biztonság mellett az informatikai rendszereket és a személyi állományt is érinti. Alapvető célnak tekinti a bizalom visszaépítését. Ez ugyanis nélkülözhetetlen a hatékony belső működéshez és a nemzetközi partneri viszonyok rendezéséhez. A megújuló magyar diplomácia a jövőben a látványos viták helyett a szakmai tárgyalásokra és a rendszeres kommunikációra épít.
Ennek szellemében újraindítják a párbeszédet a Budapestre akkreditált nagykövetekkel, emellett visszaállítják a minisztériumi állománygyűléseket is. Személyi kérdésekben tisztogatás helyett professzionális csapatépítésre készül. A külügyi karrier feltétele a szakmai felkészültség és a feddhetetlenség lesz. Középtávon pedig visszahozzák a kötelező versenyvizsgát. Ha valaki a korábbi rendszerben is a tárcánál dolgozott, az önmagában nem jelent kizáró okot a folytatásra.
Az Európai Unióhoz fűződő viszony normalizálása érdekében a miniszter konkrét határidőket fogalmazott meg:
- Augusztus végéig teljesíteni kívánják a befagyasztott források feloldásához szükséges jogállamisági feltételeket. A végső cél a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) teljes csomagjának lehívása, amely a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes hiteleket is magában foglalja.
- Egy éven belül kézzelfogható eredményt ígér az Erasmus és a Horizont Európa programok újraindításában.
- További prioritás a szomszédsági kapcsolatok javítása, valamint egy konstruktívabb V4-es és euroatlanti együttműködés kialakítása.
- Ukrajnával kapcsolatban a következő időszak fókuszában kizárólag a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogainak rendezése áll. A már megkezdett szakértői egyeztetésektől kézzelfogható eredményeket várnak.
Amíg ezek nem teljesülnek, Magyarország nem támogatja az ukrán uniós csatlakozási folyamat előmozdítását. Fontos mérföldkőként a június elejére tervezett beregszászi találkozót jelölte meg.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Amennyiben ott érdemi előrelépés történik, reálissá válhatnak a magasabb, akár miniszterelnöki szintű tárgyalások is. Oroszországgal szemben pragmatikus viszony fenntartására törekszik. Megfelelő szakmai indok esetén pedig nem zárja ki egy esetleges jövőbeni külügyminiszteri találkozó lehetőségét sem.
Hatalmas fordulat a tőzsdén: a bizonytalanság miatt estek az árak, de ezt a hazai részvényt most nagyon megéri zsákolni
A részvénypiac napi forgalma 27 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország csak akkor tud elmozdulni a magasabb hozzáadott értékű gazdaság felé, ha több jól képzett mérnököt és műszaki szakembert képez.
Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt több mint egy évben a Magyar Nemzeti Bank, miután ismét az alapfeladataira koncentrált.
Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye.
Hidegzuhany Brüsszelből: ketyegő bombát örökölt Magyar Péter kormánya, komoly bajban a hazai gazdaság
Az Európai Bizottság legfrissebb tavaszi előrejelzése szerint Magyarország költségvetési helyzete jelentősen romlott.
Több mint 285 milliárd forintnyi, 2026-ban esedékes állami kötelezettség maradt ki részben vagy egészben az idei központi költségvetésből.
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.
Enyhe optimizmus mellett indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal
A magyar kormány új gazdaságpolitikája a hazai kis- és középvállalkozások autóipari beszállítói szerepének megerősítését és a hazai hozzáadott érték növelését tűzte ki célul.
Retteghy András Tibor ügyvéd lesz a Belügyminisztérium új közigazgatási államtitkára
Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Jelenleg Magyarország minősítése felülvizsgálat alatt áll: a kilátásokat a romló költségvetési és államadóssági helyzet veszélyezteti.
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ
Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.
A főváros júliusig fellélegezhet: most nem emelik le a számláról a 7,5 milliárdos összeget.
Mivel az időtartamot 1990. május 2-től számítanák, a szabályozás Orbán Viktorra is vonatkozna.
Akár a GDP több mint 4 százaléka is „felszabadulhatna”, ha a kiadások a régiós szintre csökkennének.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít