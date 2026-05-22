Kimondta Orbán Anita a nagy tervet: egy éven belül visszahoznák a programot, ami eltűnt az Orbán-kormány alatt, pedig százezrek életét tette jobbá

Orbán Anita új külügyminiszter a kiszámítható és professzionális magyar diplomácia helyreállítását tűzte ki célul az uniós és szövetségi rendszereken belül. Mindeközben továbbra is határozottan képviseli a nemzeti érdekeket. A Válasz Online-nak adott első nagyinterjújában ismertette a legfontosabb feladatait. Ezek közé tartozik az uniós források lehívása, az Erasmus-program újraindítása, a szomszédsági viszonyok rendezése, valamint a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítása.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztériumban első lépésként átfogó átvilágítást tartanak. Ez a fizikai biztonság mellett az informatikai rendszereket és a személyi állományt is érinti. Alapvető célnak tekinti a bizalom visszaépítését. Ez ugyanis nélkülözhetetlen a hatékony belső működéshez és a nemzetközi partneri viszonyok rendezéséhez. A megújuló magyar diplomácia a jövőben a látványos viták helyett a szakmai tárgyalásokra és a rendszeres kommunikációra épít.

Ennek szellemében újraindítják a párbeszédet a Budapestre akkreditált nagykövetekkel, emellett visszaállítják a minisztériumi állománygyűléseket is. Személyi kérdésekben tisztogatás helyett professzionális csapatépítésre készül. A külügyi karrier feltétele a szakmai felkészültség és a feddhetetlenség lesz. Középtávon pedig visszahozzák a kötelező versenyvizsgát. Ha valaki a korábbi rendszerben is a tárcánál dolgozott, az önmagában nem jelent kizáró okot a folytatásra.

Az Európai Unióhoz fűződő viszony normalizálása érdekében a miniszter konkrét határidőket fogalmazott meg:

Augusztus végéig teljesíteni kívánják a befagyasztott források feloldásához szükséges jogállamisági feltételeket. A végső cél a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) teljes csomagjának lehívása, amely a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes hiteleket is magában foglalja.

Egy éven belül kézzelfogható eredményt ígér az Erasmus és a Horizont Európa programok újraindításában.

További prioritás a szomszédsági kapcsolatok javítása, valamint egy konstruktívabb V4-es és euroatlanti együttműködés kialakítása.

Ukrajnával kapcsolatban a következő időszak fókuszában kizárólag a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogainak rendezése áll. A már megkezdett szakértői egyeztetésektől kézzelfogható eredményeket várnak.

Amíg ezek nem teljesülnek, Magyarország nem támogatja az ukrán uniós csatlakozási folyamat előmozdítását. Fontos mérföldkőként a június elejére tervezett beregszászi találkozót jelölte meg.

Amennyiben ott érdemi előrelépés történik, reálissá válhatnak a magasabb, akár miniszterelnöki szintű tárgyalások is. Oroszországgal szemben pragmatikus viszony fenntartására törekszik. Megfelelő szakmai indok esetén pedig nem zárja ki egy esetleges jövőbeni külügyminiszteri találkozó lehetőségét sem.