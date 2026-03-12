Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket

A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik, hanem egyre szélesebb, tapasztalt utazóközönséget vonzanak. A hajótársaságok sorra bővítik kínálatukat, új útvonalakat és még látványosabb fedélzeti élményeket mutatnak be, hogy kiszolgálják azokat, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot és közben végig ugyanabban a kényelemben maradni. Ebbe a trendbe illeszkedik a teljesen megújult Celebrity Solstice is, amely 2026 őszén egy 110 éjszakás, 55 kikötőt érintő világkörüli útra indul, és a fedélzetén olyan szolgáltatásokat vonultat fel, amelyekkel a hajózás élménye már önmagában is úti céllá válik.

2026 szeptemberében egy különleges, 110 éjszakás világkörüli útra indul aCelebrity Solstice, amely több mint 55 kikötőt érint Alaszkától a Csendes-óceán déli szigetein át Ausztráliáig, Új-Zélandig és Ázsiáig, az út pedig szilveszterkor Hongkongban ér véget. A hajót a nagy utazás előtt átfogó felújítással készítették fel: nyolc új fedélzeti élmény, modernizált kabinok, új éttermek, bárok és szórakozóhelyek várják az utasokat.

A leglátványosabb újítás a felső fedélzeten kialakított Sunset Park, amely parkhangulatú közösségi térként működik jógával, élőzenével, szabadtéri játékokkal és privát kabánákkal, miközben a Trattoria Rossa és a Fine Cut Steakhouse új gasztronómiai élményeket kínál. A fedélzeten új lounge-ok és játékterek is megjelentek, a színház pedig friss produkciókkal készült. A hajón 54 új kabint alakítottak ki, és négy új kabinkategória is debütált, köztük panorámás lakosztályok és spa-inspirált AquaClass szobák.

A több hónapos tengeri körutak iránt világszerte nő az érdeklődés, és a nagy hajótársaságok sorra hirdetik meg a 2026-os és 2027-es világkörüli útvonalakat. Az MSC World Cruise 2026-ban 132 nap alatt járja be a világot Európától a Karib-térségen és Dél-Amerikán át a Csendes-óceánig, majd Ausztrálián és Ázsián keresztül tér vissza Európába, az árak pedig nagyjából 15–25 ezer dollár között mozognak.

Az Oceania Cruises hosszú, 68–100 napos prémium szegmensei 20–40 ezer dollárért érhetők el, 6-13 millió forint, míg a Regent Seven Seas 142 napos világkörüli útja a luxus csúcsát képviseli, 90 ezer dollár feletti indulóárral. A Holland America klasszikus világkörüli útjai több szegmensre bontva, 5–20 ezer dollárért foglalhatók. A Celebrity Solstice 110 napos Grand Voyage útjára a hivatalos árakat még nem tették közzé, de a hasonló hosszúságú Celebrity-utak alapján 20–35 ezer dollár körüli induló ár várható.

Ki engedheti ezt meg magának?

A hosszú, több hónapos tengeri körutak iránti keresletet jól mutatják a nemzetközi felmérések is. A Cruise Lines International Association (CLIA) legfrissebb adatai szerint a világjáró hajóutak utasainak többsége 55 év feletti, magas jövedelmű, gyakran már nyugdíjas korosztályból kerül ki, akiknek elegendő idejük és anyagi hátterük van egy ilyen, akár több mint három hónapos utazásra. A szervezet kimutatása alapján a világjáró utak utasainak több mint fele évente legalább kétszer utazik tengeri hajóval, vagyis kifejezetten tapasztalt, hűséges vendégkör alkotja ezt a szegmenst.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Deloitte cruise industry analysis jelentése szerint a hosszú utak népszerűségét az is magyarázza, hogy a vendégek egyre inkább élményalapú utazást keresnek: nem csupán úti célokat, hanem kényelmet, stabil környezetet és olyan szolgáltatásokat, amelyekkel a világ felfedezése közben sem kell lemondaniuk a megszokott komfortszintről. A tanulmány kiemeli, hogy a következő években várhatóan tovább nő a „slow travel” iránti igény, vagyis az olyan utazásoké, amelyek során az utasok hosszabb időt töltenek egy-egy térségben, és nem rohanva, hanem kényelmes tempóban fedezik fel a világot.

A Statista 2025–2026-os előrejelzése szerint a világkörüli hajóutak utasainak jelentős része Észak-Amerikából és Nyugat-Európából érkezik, és a vendégek több mint 70 százaléka prémium vagy luxus kategóriájú kabint foglal. A felmérések azt is mutatják, hogy a hosszú utak utasai átlagosan jóval többet költenek fedélzeti szolgáltatásokra, mint a rövidebb utak résztvevői, ami miatt a hajótársaságok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gasztronómiai és szórakoztató kínálat bővítésére. A Market.us 2026-os statisztikái szerint a világkörüli utak iránt érdeklődők körében különösen népszerűek a tematikus programok, a wellness-szolgáltatások, valamint a kulturális és gasztronómiai élmények, amelyek a hosszú utazás során folyamatosan változó úti célokkal párosulnak.

Összességében a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a világkörüli hajóutak utasai jellemzően magas életszínvonalú, tapasztalt utazók, akik a kényelem, a biztonság és a komplex élmény miatt választják ezt a formát. A kereslet pedig évről évre nő, így a hajótársaságok egyre több, egyre hosszabb és egyre exkluzívabb útvonalat kínálnak — pontosan olyanokat, mint amilyenre a megújult Celebrity Solstice is készül.