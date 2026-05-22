2026. május 22. péntek Júlia, Rita
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up shot of an older woman sitting and relaxing in her pajamas in the bed at home. It is the morning and she is using a digital tablet to go on the internet, or have a video call, or watch something. She is smiling while looking d
Tech

Egyre több magyart húznak csőbe így: te is könnyen áldozattá válhatsz, ha nem vigyázol - erre kell gyanakodni

Pénzcentrum
2026. május 22. 20:30

A deepfake technológia az elmúlt években kilépett a sci-fi világából, és a mindennapi életünk részévé vált. A Magyar Telekom friss, reprezentatív kutatásából kiderül, hogy tízből nyolc magyar gyakran gyanakszik manipulált tartalmakra és tudatosan próbál az árulkodó jelekre figyelni, de a profi módon megszerkesztett videók a megkérdezettek kétharmadát még így is megtévesztették. Mivel már egyre kevesebben hisznek abban, amit látnak, és a digitális tartalmakba vetett bizalom egyre csökken, sokan a túl tökéletesnek vélt képekre és videókra is gyanakodnak, és minden második megkérdezett már a valódi fotót is hamisnak gondolta.

A technológia fejlődésével a deepfake tartalmak – olyan videók, képek vagy hanganyagok, amelyeket az AI segítségével szinte tökéletesen élethűre manipuláltak – soha nem látott mértékben árasztják el a digitális teret. Míg korábban csak a hollywoodi filmgyárak kiváltsága volt az arcok virtuális cseréje, ma már bárki számára elérhető eszközökkel lehet szórakoztató vagy épp befolyásoló tartalmakat gyártani, de akár egy egyén vagy vállalat hírnevét is tönkre tehetik velük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Telekom reprezentatív kutatása azt vizsgálta, mennyire vannak a magyarok tisztában a jelenséggel, hogyan befolyásolja ez a médiafogyasztásukat, és kit tartanak felelősnek a védekezésben.

Tényleg bedőlsz?

A technológia az elmúlt egy évben hatalmasat fejlődött: míg tavaly tavasszal még sok helyen hat ujja volt az embereknek az AI generált képeken, a videókban pedig látványosan elcsúszott a szájmozgás a hanghoz képest, ma már a mesterséges intelligenciával alkotott képek tökéletesen félrevezetőek lehetnek és a videók minősége is hétről hétre javul.

A Magyar Telekom kutatásában résztvevők nagy része gyanakvó: 84 százalékukban gyakran felmerül, hogy manipulált tartalommal találkozik. Legtöbben a természetellenes arckifejezéseket (42%) és a hang-szájmozgás hibáit (30%) keresik azokban a videókban, amikről sejtik, hogy nem valódiak, de 40% szerint a feltűnően jó minőség is gyanúra ad okot – pedig ez önmagában nem a deepfake sajátossága.

Szakértők szerint a szemmozgást, a bőrszín folytonosságát (arc-test), és a test körvonalait, árnyékait érdemes még figyelni, illetve hogy a kontextus, megjelenés, mondandó mennyire tűnik valódinak, hétköznapi életben elképzelhetőnek.

A kutatásban 3 képről és 3 videóról kellett eldönteni: igazi-e vagy deepfake, és ez még azokat is megzavarta, akik a többi kérdés alapján egyértelműen úgy gondolják, ismerik a jelenséget és felismerik azt. A képek esetében a megkérdezettek több mint fele helyesen azonosította a manipulált verziót, de 49% még a valódi fotót is deepfake-nek vélte, ami a bizalom általános megrendülését jelzi, és azt mutatja, hogy a photoshopolt képek kora leáldozóban van.

A videóknál egy szembetűnő hibákat tartalmazó mesterséges videót a résztvevők 69 százaléka helyesen azonosított manipuláltnak, ám egy profibb, szájmozgást a hanggal jól lekövető hamis videónál már csak egyharmaduk gyanakodott. A valóságot 16% nem hitte el, ennyien gondolták a valódi videót is manipuláltnak. 

Telekom kutatás a Deepfake-rőlTelekom kutatás a Deepfake-ről

Félelmek és kockázatok

A magyarok borúlátóak a jövőt illetően: a többség szerint megnő a félrevezetés veszélye (54%), nő a bizalmatlanság az online tartalmakkal szemben (44%) és egyre nehezebb lesz megkülönböztetni a valóságot a fikciótól (43%). A legnagyobb kockázatot a politika (47%), a pénzügyek (42%) és a bűnözés (39%) területén látják. A technológia a magánszférát is fenyegeti: a 18-26 év közötti fiatalok 59%-a tart attól, hogy róluk vagy szeretteikről deepfake tartalom készülhet.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kutatás szerint, ha valaki saját magáról találna manipulált képet, videót vagy hangfelvételt, a legtöbben a platformnak jelentenék az esetet (36%), míg 26% jogi lépéseket fontolna meg. Ugyanakkor minden nyolcadik magyar teljesen bizonytalan lenne abban, hogyan reagáljon egy ilyen helyzetre.

Társadalmi káoszt okozhat a mesterséges intelligencia: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
EZ IS ÉRDEKELHET
Társadalmi káoszt okozhat a mesterséges intelligencia: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.

Ilyenkor a legfontosabb dokumentálni, hogy milyen hamis tartalom került ki és hol. Képernyőfotót, videót kell készíteni, rögzíteni az URL-címet, valamint lementeni az elérhető metaadatokat, mivel ezeket minden további lépésnél csatolni lehet bizonyítékként. Ezután a hamis tartalmat jelenteni kell az adott felületnek, és javasolt jogi tanácsadóval is konzultálni a további lehetőségekről.

Kié a felelősség?

A válaszadók elsősorban azoktól az online felületektől várják a megoldást, ahol ilyen képek, videók megjelennek (62%), de a kormányzatot (48%) és a technológiai cégeket (48%) is kulcsszereplőnek tartják. Az egyéni felelősség csak ezután következik: a megkérdezettek mindössze egyharmada gondolja úgy, hogy a felhasználóknak is komoly feladata van a terjedés megállításában és a tudatos felismerésben.

„A kutatásból egyértelműen kitűnik, hogy a lakosság a tech-szektortól, így a telco cégektől is várja a segítséget a deepfake-használat felismerésében és az etikus felhasználás ösztönzésében. A Magyar Telekom célja, hogy a stabil hálózat biztosításán túl digitális iránytűként segítse a felhasználókat abban, hogy biztonságosan és kritikusan navigáljanak a manipulált tartalmak korában” - mondta el Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. 

„Hisszük, hogy a deepfake technológiát jóra is lehet használni – például szemléltető, edukációs videókra vagy a szórakoztatóiparban – de egyre gyakrabban jelenik meg a visszaélések eszközeként is, különösen csalók és adathalászok kezében. Az ügyfelek folyamatos edukálásával az a célunk, hogy mindenki biztonságban élvezhesse a technológiai fejlődés előnyeit, miközben felkészülten tud védekezni a visszaélésekkel szemben.” - tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #internet #magyar telekom #online #adathalászat #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:47
20:30
20:16
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
2026. május 22.
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
2 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
3 hete
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 19:01
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 18:02
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. május 22. 20:29
Ilyen gyümölcs áraszthat el rengeteg piacot: hatalmas dömping jöhet