Megszólalt a rangos budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben

A 42. héten is számos fontos bejelentés történt, izgalmas hírek röppentek fel, fontos döntések születtek. Az egyik legfontosabb bejelentés az volt, hogy a Trump-Putyin találkozó Budapesten lesz. A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, Lázár János pedig belengette a 14. havi nyugdíjat. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb témáit, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumon.

A 2025-ös év 42. hetén leplezte le legújabb innovációját a Lidl Magyarország: mozgóboltot indítottak a legkisebb településekre. A héten több mint 200 ezren fordultak orvoshoz felsőlégúti megbetegedéses tünetekkel, az őszi szünetet követően lehet számítani az első járványhullámra. Friss bejelentés, hogy csökken jövőre egyes autópálya-matricák ára, és visszavonulót fújt a kormány az EPR-díjak megemelése kapcsán. Elvileg október 15-ig minden jogosultnak meg kellett kapnia a 30 ezer forintos nyugdíjas-élelmiszer utalványt - ha ez nem történt meg, ebben a cikkben részleteztük, mi a teendő. Jó tudni, hogy október 26-án esedékes az őszi óraátállítás 2025-ben.

Fontos hír, hogy a baranyai Hosszúhetény község felkerült a világ turisztikai térképére. A festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába, ezzel hivatalosan is a világ legjobb turisztikai falvai közé sorolták:

Mutatjuk témákra bontva a 42. hét legfontosabb cikkeit.

A 14. havi nyugdíj és gazdasági-társadalmi krízis

Még a novemberi nyugdíjkorrekció összege sem érkezett meg a számlákra, máris belengette Lázár János, hogy 14. havi nyugdíjat fizetnének. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint azonban korai örülni, gazdasági szempontból nagyon nem mindegy ugyanis, hogy a 14. havi nyugdíj egyszerre vagy lépcsőzetesen áramlik ki az államkasszából. Még az infláció is nőhet, bővebben ebben a cikkben lehet a témáról olvasni.

Vajon mi jobb a gazdaságnak, az egykeresős családmodell vagy az egyenjogúság iránya? "Egy társadalom pedig akkor hasíthat jól, ha a családokban van egy ember, aki csak a karrierére fókuszálhat, míg a másik a családra, a gyerekekre" – mondta egy podcastban Balásy Zsolt. Nagy kérdés, hogy Magyarország jelenleg képes-e a tradíciókat az egyenlő feltételekhez kötött verseny oltárán feláldozni, egyáltalán ez egy valid lehetőség-e számunkra. Cikkünkben ennek jártunk utána Gregor Anikó, szociológus segítségével.

Tanulás vs. milliós kereset: van összefüggés?

A Városmajori Gimnázium hosszú idő óta rendkívül népszerű a felvételiző diákok körében. Az igazgató szerint az iskola sikerének titka nem csupán a jó tanulmányi teljesítményben rejlik, hanem abban is, hogy itt a gyerekeket sokoldalúságra, elfogadásra és kitartásra nevelik. Sillár Barbara, az iskola igazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában beszélt az iskola pedagógiai szemléletéről, a társadalmi érzékenyítés fontosságáról, a mobiltelefonok kitiltásának hatásairól, valamint arról is, miként küzdenek meg a tanárok és a diákok a mesterséges intelligencia, a túlterheltség és a gyorsan változó világ kihívásaival:

A héten azt is körüljártuk cikkünkben, hogy a világ leggazdagabb emberei közül sokan ugyanott kezdték: amerikai elit egyetemeken. A Harvard, a Stanford és a Pennsylvaniai Egyetem évtizedek óta ontja magából a milliárdos vállalkozókat és befektetőket, ugyanakkor a Corvinus, a BME, vagy épp a Gödöllői Agrártudományi Egyetem falai között is tanultak mára már milliárdossá lett vállalkozók.

Még az iskoláknál maradva, a héten körüljártuk a menzák helyzetét is, mely ma már nem csak egy sima étkező, hanem konfliktuszóna. Egyre több iskolás gyerek utasítja vissza ugyanis az ebédet, mert ehetetlennek tartja, vagy egyszerűen jobbat hoz otthonról. A közétkeztetés napi párszáz forintos keretből próbál meleg ételt adni, a menzai koszt és az iskolába behozott étel közötti szakadék egyre mélyül, az iskolák és a szülők egyre nehezebben kezelik a helyzetet.

A héten szenteltünk egy cikket annak is, hogy bemutassuk az Erasmus+ mobilitási programok főbb jellemzőit, a részvétel feltételeit, valamint azt, hogy milyen támogatásokat és lehetőségeket kínálnak a résztvevők számára.

Vajon a sok tanulás meghozza gyümölcsét, milliós béreket ér majd a diploma? A CashTag eheti részében annak jártunk utána, mennyit lehet keresni ingatlanosként, melyhez elvileg elég csak egy tanfolyamot elvégezni. Tényleg lehet hinni annak, amit a TikTok-videókban sugallnak az ingatlanos influenszerek? Erről szól a legfrisebb adás.

Akár még diák valaki, akár már régóta aktív munkavállaló, bármikor jöhet egy olyan élethelyzet, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel. Az év vége felé közeledve szaporodnak is az ilyen rugalmas, alkalmi jellegű pénzkereseti lehetőségek. Alkalmi munkák Budapesten találhatók a legnagyobb számban az egész országban, így innen gyűjtöttük össze példákat a jelenlegi felhozatalból.

Vásárolok, tehát vagyok

Az árak, akciók, terméktesztek, boltnyitási hírek mellett ezen a héten sem érdemes elmenni szó nélkül. Az egyik legtöbbeket érintő drágulás, amiről beszámoltunk, hogy az alma ára idén minden korábbinál magasabbra szökött, és a jelek szerint a drágulásnak egyhamar nem lesz vége. Az idei lehet minden idők legrosszabb almatermése Magyarországon:

Szintén befolyásolhatja a mindennapi vásárlást, hogy megújulhatnak a száraztésztákra vonatkozó hazai előírások: az Agrárminisztérium rendelettervezete pontosabban meghatározná a „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészták fogalmát. Az Agrárminisztérium új rendelettervezete teljesen átalakítja a hazai száraztésztákra vonatkozó élelmiszerkönyvi előírásokat, cikkünkben erről bővebben is írtunk.

A halottak napja közeledtével a nagyobb áruházak széles választékban kínálnak mécseseket, virágokat és különböző gyertyákat, ráadásul gyakran kedvezőbb áron, mint a mindennapokban. A Pénzcentrumon most utánajártunk, milyen akciókkal készülnek az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Tesco üzletei.

Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken. A 25 ellenőrzött termék közül 13 nem felelt meg a szabványnak – minden hibás darab online forrásból származott. A bolti mellények ezzel szemben mind átmentek a vizsgálaton, így a szakértők szerint továbbra is érdemes inkább megbízható helyről vásárolni. Bővebben erről ebben a cikkben lehet olvasni.

A héten röppent fel a hír, hogy nagy akcióval nyitja meg első boltját Budapesten a SharkNinja a jövő héten. A Westendben most nagy a pörgés: nemrég nyitott meg a Popeyes csirkés étterem, kiderítettük, mennyiért lehet ott csirkefalatkázni egyet.

Lapunk minden három adásban dolgoz fel olyan adatsorokat, amelyek érinthetik a magyarok pénztárcáját, mindennapjait. A CHART by Pénzcentrum eheti első adásában a csirkemell árváltozásával foglalkoztunk:

A második adás a héten az európai országok GPD-adatait elemezte. Hazánk 0,3%-os GDP-növekedése enyhe javulást jelent, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól:

Az eheti harmadik adásban pedig körüljártuk, mi a béke ára: veszélybe kerülhet-e a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt. A tét nem kevés:

Válságok több fronton

Az elkövetkezendő évek jelentős fenyegetése lesz az üzleti életben a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése, derül ki egy frissen megjelent tanulmányból, amely 2900 kockázati tényezőt gyűjtött össze és rangsorolt. Ugyan még egy jódarabig a kibertámadások és az adatvédelmi incidensek jelentik majd a legnagyobb kockázatot, az előrejelzések szerint Európában 2028-ra már a harmadik helyen szerepelnek majd a geopolitikával kapcsolatos fenyegetések a háborúk, a szankciók és a politikai széttagoltság miatt:

A német gazdaság megingása, az amerikai vámháború, a geopolitikai átrendeződések és a beruházások visszaesése komoly kihívások elé állítják a magyar gazdaságpolitikát is. Miközben a hazai fogyasztás lassan stabilizálódik, a vállalati szektor gyengélkedése és az exportpiacok beszűkülése súlyos strukturális problémákat jeleznek:

Az ingatlanárak emelkedésével éppen a hétköznapi biztonságérzetet rontó elemek szorulnak ki egy-egy környékről - mondta a Pénzcentrumnak kapcsolatban Csorba Dániel, a Dandan Realty társalapítója. Az Otthon Centrum szakértői szerint a lakócéllal vásárlók jellemzően érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.

A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk. A DHL legfrissebb adatai szerint a globális összekapcsoltság rekordmagas szinten áll, Magyarország pedig a 15. helyen szerepel a világranglistán - megelőzve több régiós versenytársat. A logisztika ma nemcsak a gazdaság ütőere, hanem a fenntarthatósági fordulat egyik kulcsszereplője is - többek között erről is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában Vladimir Yatchenko, a DHL Express Hungary új ügyvezető igazgatója.

Veszélyek négy keréken, sínen van a turizmus

Az elmúlt húsz évben megduplázódott azoknak a baleseteknek a száma, amikor vad és gépjármű ütközik, legyen szó nagyobbakról, őzekről, szarvasokról, vagy szóljon a diskurzus a kisebbekről, nyulakról, fácánokról. Naponta csak nagyvad miatt húsz baleset történik Magyarországon, és nincs arra nézve felmérés, hogy hány milliárd forint kár jön össze évente:

A MÁV a késésekkel küzd, a járműpark és az infrastruktúra elavult, miközben a világ sok országa már a vasúti reneszánsz korát élik. Nyilván ilyen téren Kínát nem lehet egy kalap alá venni egy 10 milliós országgal, de azért Európa szerte is szép számmal találni olyan országokat, ahol már nagyban működnek nagysebességű vasúthálózatok. Idehaza viszont több évtizedes elmaradás van a vasút:

Február 5-én nyílt meg Budapesten az Al Habtoor Palace, a dubaji Al Habtoor-csoport első európai szállodája. A vállalat hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint. Rahim Abu Omar vezérigazgató szerint Budapest minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy felzárkózzon az európai nagyvárosokhoz:

Mi visz rá valakit, hogy 2025-ben tematikus utazási irodát indítson – ráadásul úgy, hogy a cél nem a tömegturizmus, hanem a közösségek gazdasági megerősítése és a nők támogatása? Benkő Bianka, a No Planet B – Travel with B alapítója szerint a turizmus nemcsak élmény, hanem felelősség is:

Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri, ám a sportkupéból elektromos SUV-kupé lett - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő apróságaival. A Capri az Explorer testvérmodellje, ugyanarra az MEB-platformra épül, de formájában és karakterében egyértelműen külön utat jár. A három változat közül nálunk a középső, 77 kWh-s akkumulátorral szerelt változat járt: kipróbáltuk, tudja-e hozni a gyártó által ígért majdnem 600 kilométert.

A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék? Farkas Dániel szerint Magyarországon még csak tapogatózunk, miközben Ázsiában már virtuális influenszerek uralják az online világot. A Starnet ügynökség vezetője úgy látja, az AI nem csupán technológiai újítás, hanem kulturális és etikai kihívás is:

A következő héten a legtöbb dolgozónak mindössze három napot kell dolgoznia, utána négynapos hosszú hétvége következik. Ugyanekkor kezdődik az idei tanév első szünete, az őszi szünet 2025-ben, mely november 2-ig fog tartani. Bár még nem lesz fogvacogtató hideg, az esős időjárás miatt sokan kereshetnek beltéri programokat, mint a mozi, múzeum, kiállítás. Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek jelenleg a legnépszerűbb filmek a magyar mozikban, illetve milyen újdonságok várhatók a hosszú hétvége és az őszi szünet alatt.

A vidék hírei

A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, az 1994-ben indult projekt minden résztvevő számára vesszőfutásnak bizonyult, pedig az újabb és újabb szép elképzelésekből nem volt hiány. A görög falu története – amelyet szakértő segített megvilágítani a Pénzcentrumnak - tavaly véget ért, nemes egyszerűséggel ledózerolták. A helyén most lakópark és közpark épül, amely a balatonfüredi villahagyomány modern tovább gondolása – tudtuk meg a projekt képviselőjétől.

Októberben nincs is kellemesebb kikapcsolódás, mint egy kis időutazás a múltba. A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt is kínálnak:

Friss kvízek a Pénzcentrumon

A Pénzcentrum napi kvízei a legváltozatosabb témákkal teszik próbára olvasóink tájékozottságát, tudását, ezen a héten a gasztronómia, magyar irodalom, történelem, ismert városok területére kalandoztunk, de az általános műveltség is a fókuszba került.

Felmérést indított a Pénzcentrum

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén? A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!