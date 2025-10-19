6+1 mesés őszi túratipp: látogatható kastélyok Magyarországon, amiket 2025-ben luxus kihagyni

Ha engem kérdeztek, így október közepén nincs is kellemesebb kikapcsolódás, mint egy kis időutazás a múltba. A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt is kínálnak. Sétálj végig az ódon folyosókon, engedd, hogy elkalauzoljon a történelem!

Magyarországon jelenleg is több mint 2000 vár és kastély található, amelyek közül körülbelül 700 állami védelem alatt áll, a többi azonban nem. Ezek a történelmi épületek gazdag múltat és kulturális örökséget képviselnek, ám nem egy közülük lepusztult állapotban van, az enyészetnek kitéve. Egyesekben izgalmas kiállítások mesélnek a régmúlt időkről, másokat szállodává alakítottak: az ódon kastélyfalak között pazar lakosztályok és elegáns éttermek várják a vendégeket. Még a nyárban a HelloVidék annak járt utána, hol mindenhol lehet akár 24–30 ezer forint körül megszállni olyan helyeken, ahol egykor Erzsébet királyné (Sisi), Jókai Mór vagy épp Habsburg Ottó is megpihent.

Most azonban olyan főúri kastélyokat mutatunk be, amelyek télen-nyáron nyitva tartanak, és akár egynapos kirándulással is érdemes felkeresni őket. De mielőtt ezt megtennénk, nézzük meg azt is, mi minden történt az elmúlt években a hazai kastélyokkal: hányat újítottak fel, és melyeket kínálták eddig eladásra vagy örökbefogadásra.

Jelenleg is számtalan főúri luxusbirtok eladó

Az utóbbi időben rengeteg eladó magyarországi kastéllyal találkozhatunk: például írtunk a kékedi Melczer-kastélyról, amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén félmilliárd forintért sem kellett senkinek - pedig a műemléki védettségű, felújításra szoruló ingatlanhoz egy több mint 5 hektáros terület, fürdőház és bowlingpálya is tartozik, korábban szállóként működött. de máciusban a fonyódi Zichy-kastély hirdetésére is rábukkantunk, az egykor főúri rezidenciaként szolgáló történelmi épület szintén szállodaként üzemel, és 790 millióért kereste új gazdáját. És ismét új tulajdonost keres a hányattatott sorsú nagyatádi Mándy-kastély is, amelynek ablakai továbbra is bedeszkázva, a tetőszerkezet és a falak pedig kifogásolható állapotban vannak - ezért 1,26 milliárd forintot kér az eladó.

A Fertő-tó közelében, a festői szépségű Pusztacsaládon is nyár eleje óta eladó a Heller Richárd által 1890-ben épített, valaha gróf Széchenyi István családjának birtokában álló kastély. A történelem és a nyugalom szerelmeseinek igazi kincs lehetne ez az ingatlan, mely most 600 millió forintért vár új tulajdonosára.

Hol volt, hol nem volt egy Nemzeti Kastélyprogram

Több mint tíz éve, 2015 júliusában látott napvilágot a nemzeti kastély- és várprogramról szóló kormányrendelet, amelyben akkor még 32 várfelújítást nevesítettek. Később több történelmi műemlék is kikerült a programból. A Széchenyi 2020 program keretében végül 18 kastély és 12 vár felújítása szerepelt, ezekre a kormány 60 milliárd forintot tervezett be. A program alapvető célja a műemlék-helyreállítás és az örökségmegőrzés volt, mindemellett pedig a látogatók igényeinek kielégítését szolgáló fejlesztések kialakítása az adott helyszíneken.

A rekonstrukciók záró lépései 2023 végén történtek meg: a NÖF (Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.) által átadott helyszínek után a kormány a keszthelyi Fenékpuszta majorság 2023. december 17-i átadását jelölte meg a program lezárásaként. Azóta a hivatalos kommunikáció szerint a 30 műemlék felújítása befejeződött; ezt követően a hangsúly az épületek üzemeltetésére és hasznosítására helyeződött át.

Jött a „kastély-örökbefogadás” vagy átadási modell

A kormány három részre csoportosította az állami tulajdonú kastélyok hasznosítását – írta a Telex.hu:

az épületek egy részét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-re bízzák, vagyis az állami vállalat feladata lenne a kastélyok későbbi hasznosítása;

másik részük a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit (NÖF) Kft. működtetése alá kerül – például a keszthelyi Festetics-kastély, a Fenékpuszta majorság, a nagycenki Széchenyi-kastély, a geszti Tisza-kastély és a fertődi Esterházy-kastély.

A harmadik csoport esetében a kormány bejelentette, hogy örökbefogadási programot indít, amelynek keretében nagy magyar vállalatok – például az OTP, a Mol, a Richter – vagy más, nemzetközi hátterű cégek felajánlhatják, hogy „örökbe fogadnak” néhány megmentésre érdemes kastélyt. (Ez az opció lényegében maga a kastélytörvény.)

Első körben néhány kastély már új tulajdonoshoz került az örökbefogadási pályázatokon:

a nádasdladányi Nádasdy-kastély a Richter Gedeon Nyrt. kezelésébe került

a bajnai Sándor–Metternich-kastély a Mol Új Európa Alapítványhoz;

a majkpusztai Esterházy-kastély az oroszlányi önkormányzathoz;

a szabadkígyósi Wenckheim-kastély a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonába ment át.

2025 év elején pedig újabb pályázatot hirdettek, amelyben 21 épületre lehetett jelentkezni, hogy azok magánkézbe vagy önkormányzati kezelésbe kerüljenek. Ezek a pályázatok jelenleg elbírálás alatt állnak. Amit még tudni lehet:

az új tulajdonos(ok)nak vállalniuk kell, hogy az ingatlan közgyűjteményi funkciói megmaradnak (például múzeum, kiállítás, látogathatóság);

az ingatlanokat évente legalább 300 napig látogathatóvá kell tenni – ez az egyik kikötés a kastélytörvényben;

az örökbefogadásnak van ügyintézési díja is, amely több tízmillió forintos nagyságrendű lehet a pályázók számára;

az új tulajdonosnak jellemzően vállalnia kell a felújítást, karbantartást és működtetést – ezért olyan fenntartót választanak, aki tőkeerős, tapasztalt, és képes beruházni.

Íme, 6+1 hazai főúri kastély, amelynak parkjai és termei is látogathatóak

Ahogy láthattuk, az elmúlt években több jelentősebb kastély kiállítóterei is megújultak. Most olyan vidéki palotákat mutatunk be, amelyek továbbra is múzeumként működnek, télen-nyáron várják a látogatókat, és akár egy napos kirándulással érdemes felkeresni őket. Ahogy rákerestünk, az is kiderül, hogy az elmúlt években a belépőjegyek ára is kúszott felfelé: a kiállításokra jellemzően azért kicsivel 5000 forint alatt még be lehet menni egy felnőttnek, de a családok jó, ha egy ilyen kirándulást 10–15 ezer forintból megússzák — és akkor még csak a belépőjegyeket vették meg.

Ha azonban nincs időnk vagy kedvünk a termeket bejárni, sok kastély parkja külön is látogatható. Jellemzően ide is belépőjegyet kell váltani, ami 1000-1500 forintba kerül:

1. Festetics-kastély, Keszthely

Kezdjük azzal a híreszteléssel, ami időről időre felüti a fejét: a Balaton-parti város gyöngyszeme, a Festeticsek birodalma nem eladó, de nem is kiadó – de erről nemrég itt írtunk. Ellenben Magyarország egyik legnagyobb és legszebb vidéki kastélya, a Balaton-part egyik legkülönlegesebb kulturális látnivalója ősszel és télen is szabadon látogatható.

A 18. században, barokk stílusban épült épületet a Festetics család emeltette, és mindmáig kiemelkedő történelmi és kulturális jelentőséggel bír, nem véletlen, hogy gyakran nevezik „a magyar Versailles"-nak. Több mint száz helyisége között található a híres Helikon Könyvtár is, hazánk egyik legimpozánsabb magánkönyvtára. A kastélyt tágas park öleli körbe, amely a barokk és az angolkert jegyeit ötvözi. Ma múzeumként és kulturális központként működik, évente több tízezer látogatót vonz. Jelentőségét az is mutatja, hogy a város további tíz múzeuma is erre az örökségre épít. A Festetics-kastély építése 1745-ben kezdődött Festetics Kristóf megbízásából, és a főúri család egészen 1944-ig itt élt. Magyarország leglátogatottabb kastélya öt épületben hat állandó tárlattal várja a látogatókat.

Belépőjegy árak – Festetics-kastély, Keszthely (2025 ősz)

Kastély + 1 kiállítás: felnőtt: 4 200 Ft, kedvezményes (6–26 év, 62 év felett): 2 300 Ft

Kastély + 5 kiállítás: felnőtt: 6900 Ft, kedvezményes: 3 450 Ft

Kastély + 5 kiállítás + Fenékpusztai Majorság: felnőtt: 8 500 Ft, kedvezményes: 4250 Ft

Nyitvatartás – Festetics-kastély:

Szeptember 1. – november 30: Kedd – vasárnap: 10:00 – 17:00, Hétfő: zárva

Ünnepi nyitva tartás Október 23.: 10:00 – 17:00,

November 1.: ZÁRVA

2. Nádasdy-kastély, Nádasdladány

A nádasdladányi Nádasdy-kastély a 19. század végén épült Tudor stílusban, és a második világháborúig a Nádasdy család egyik székhelyeként szolgált. A családnak már a 14. században is voltak birtokai a környéken; 1851-ben Nádasdy Lipót vásárolta meg Sárladányt, melynek nevét később Nádasladányra változtatták. A korábbi barokk kúriát 1873-ban Hübner Károly és Linzbauer István tervei alapján építtették át. Az épület rendkívül modernnek számított: átépítésekor bevezették a vizet, a gázvilágítást, a csatornázást, sőt telefont is kötöttek be. A konyha nem a főépületben volt, hanem a kertben egy különálló épületben, ahonnan az ételeket sínen juttatták be a kastélyba.

A második világháború után az elhagyatott épületet kifosztották. A felújított kastélyt 2021-ben adták át; az "Örökök csarnokába" visszakerültek a rekonstruált, a Nádasdy család fontos alakjait ábrázoló egészalakos portrék. Az eredetileg 60 hektáros parkban ma is több százéves fák is állnak, és a hozzá tartozó tavat is revitalizálták.

A hazánkban egyedülálló, historizáló, neogótikus, Tudor stílusú épület minden restaurált és rekonstruált részlete romantikus időutazásra hív. A korhű enteriőrök, a kiállítás interaktív elemei, valamint a digitális tárlatvezető alkalmazás (Visual Guide) révén a legfiatalabb is átélhetik a kastély és egykori lakóinak történetét.

Belépőjegy árak – Nádasdy-kastély, Nádasdladány (2025 ősz)

Kombinált teljes árú jegy: 3 900 Ft,

Gyermek, diák, nyugdíjas: 1 950 Ft

Nyitvatartás – Nádasdy-kastély, Nádasdladány:

Április 1 - Október 31 : K-V: 10:00 - 18:00

November - Március 31. K-V: 9:00 - 17:00

3. Andrássy-kastély, Tiszadob

A tiszadobi Andrássy-kastély a hazai historizáló építészet egy másik impozáns alkotása, amely az idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A magyar reformkor meghatározó politikusa kezdte építtetni a Tisza partján álló kastélyt, amely 1890-re, a gróf halálának évére már elkészült. Az épület berendezésének gondozása fia, ifjabb Andrássy Gyula feladata lett, aki a pazar belső terek mellé különleges parkot is álmodott a kastély köré.

A régi időkből megmaradt falépcső, az ebédlő faborítása, valamint a francia stílusú, a szájhagyomány szerint bukszuslabirintusként emlegetett, látványos hímzéses parterkert teszi a tiszadobi kastélyt az ország egyik legszebbjévé.

Belépőjegy Andrássy-kastély, Tiszadob (2025 ősz):

Teljes árú kombinált jegy kastély és park belépő: 4 400 Ft

Kedvezményes kombinált jegy kastély és park belépő: 2 200 Ft

Felnőtteknek 1 200 Ft, kedveszményes jegy (diák, nyugdíjas) 600 Ft.

Nyitvatartás – Andrássy-kastély, Tiszadob:

Április 1 - Október 31: K-V: 10:00 - 18:00

November 1 - Március 31: K-V: 9:00 - 17:00

4. Wenckheim-kastély, Szabadkígyós

A Gyula szomszédságában található, Szabadkígyóson lévő historizáló, neoreneszánsz stílusú Wenckheim-kastély hatalmas angolparkkal és főúri pompával várja a látogatókat. A kastély Ybl Miklós tervei alapján épült 1875 és 1879 között. A legenda szerint az építtető grófnak, Wenckheim Frigyesnek és feleségének, Wenckheim Krisztinának az volt a kívánsága, hogy a kastélynak 52 szobája legyen – ahány hét van egy évben –, és 365 ablaka – ahány nap van egy évben.

A kastélyban található „Vendégségben Wenckheiméknél” című kiállítás interaktív módon mutatja be a grófi család mindennapjait és a korabeli társasági életet. A látogatók személyes történeteken és anekdotákon keresztül ismerhetik meg a kastély lakóinak életét, miközben a modern technológia segítségével egy varázslatos világba csöppennek. Az állandó kiállítás megtekintése után semmiképp ne hagyjátok ki a kastélyparkot: hatalmas fák és csörgedező patak mentén tehettek egy kellemes sétát. A legkisebbeket egy játszótér is várja.

Belépőjegy ára - Wenckheim-kastély, Szabadkígyós (2025 ősz):

Felnőtteknek 3 900 Ft Ft

Gyermek, diák, nyugdíjas: 1 950 Ft

Kombinált jegy

Nyitvatartás - Wenckheim-kastély, Szabadkígyós :

Április 1 - Október 31: K-V: 10:00 - 18:00

November - Március 31.: K-V: 9:00 - 17:00

5. Sándor–Metternich-kastély, Bajna

Bajna településen található hazánk egyik leggyönyörűbb klasszicista stílusú kastélyegyüttese, a Sándor–Metternich-kastély, más néven az Ördöglovas-kastély. Az épület 1696-ban került a Both családtól a Sándor család birtokába, akik vadászkastélyként használták, így vadaskerttel is körülvették. Sándor Antal később, 1776-ban a vadászlakot főúri kúriává építtette át, kápolnáját pedig Batthyány József érsek szentelte fel.

1834-ben Sándor Móric, az egész Európában hírhedt Ördöglovas kezdte meg a kastély felújítását; ekkor kapta az épület az ógörög templomokat idéző, oszlopos, timpanonos homlokzatát. A kastély belsőépítészetét a milánói Scala díszlettervezője, Alessandro Sanquirico tervezte, akit az etruszk és a pompeji művészet, valamint Raffaello alkotásai inspiráltak. A világháborúk során a kastély megsérült, majd az államosítás idején tovább romlott az állapota. A Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében azonban 2021-re teljesen megújult, és ismét turisztikai hasznosításra alkalmassá vált.

A főúri rezidencia földszintjén az épület múltja elevenedik meg: az építéstörténet mellett a pusztulás időszaka is bemutatásra kerül. Itt láthatók a feltárt barokk falfestmények, valamint a kastélykápolna és a bajnai plébánia iparművészeti jelentőségű miseruhái, amelyeket Mária Terézia királynő lánya, illetve a kastély úrnői adományoztak. Az emeleti kiállításban többek között Sándor Móric és lánya, Metternich-Sándor Paulina életét ismerheti meg a látogató.

Belépőjegy ára - Sándor–Metternich-kastély, Bajna (2025 ősz):

Teljes árú kombinált jegy kastély és pincekonyha belépő: 4 400 Ft

Kedvezményes kombinált jegy kastély és pincekonyha belépő: 2 200 Ft 6.

Nyitvatartás - Sándor–Metternich-kastély, Bajna:

Nyári időszak (április 1 – október 31.): kedd – vasárnap: 10:00-18:00

Téli időszak (november 1 – március 31.) kedd – vasárnap: 10:00-17:00

Hétfőn: zárva

6. Károlyi-kastély, Füzérradvány

A Károlyi-kastély elődjét a 16. században Réthey Péter építtette, majd 1681-ben a birtokot és a kastélyt I. Lipót Károly Lászlónak adományozta. A kastélyt Ybl Miklós tervei alapján építtették át romantikus, historizáló stílusban, 1860 körül. Károlyi László fia, István felismerte a kastélyban rejlő idegenforgalmi lehetőségeket, és 1934 és 1944 között romantikus kastélyszállót üzemeltetett itt, a miskolci Palotaszálló mintájára. A kastélyparkban ekkor csónakázótó, sőt még sípálya is működött. Érdekesség, hogy Károlyi István alapította a közelben található hollóházi porcelánmanufaktúrát is. Az államosítást követően a kastély szanatóriumként is szolgált, majd az 1990-es évektől megkezdődött felújítása. Mára az épületben múzeum működik, a környező pavilonokban pedig szálláslehetőség is várja a látogatókat.

A kastély kiállításának fő témája az 1930-as és 1940-es évek kastélyszállójának életét idézi meg — erre utal a címe is: Kastély Noir – tárgyak, titkok, történetek. Az eredeti főbejáraton belépve a hajdani recepciót megidéző fogadótérbe jutunk. A termeket végig kísérik az audiovizuális anyagok: méretes kijelzőkön, fejhallgató segítségével merülhetünk el a szálló életét felkavaró, titokzatos haláleset körülményeiben, film noir-hangulatú, fokozatosan kibontakozó történetben. A kiállítás különböző szereplők — a szobalány, a híres vendégek, az igazgató és a kertész — szemszögéből meséli el a múltat, ismert színészek előadásában, élvezetesen megelevenítve a hajdani korok mindennapjait és legendáit.

Ez Magyarország egyik legnagyobb kastélya, több mint 140 hektáros parkja védett terület. A Károlyi-kastély különleges klímájú angolparkja igazán mesés: 1975 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, egyben Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb és legnagyobb parkja. A 140 hektáros park több száz éves faóriásairól híres; láthatunk itt 250–300 éves tölgyeket és gyertyánokat is. A legnevezetesebb fa az 1721-ben ültetett, hatalmas Rákóczi-platán, amely a kastélyparkban csörgedező patak mellett áll. Közvetlen közelében egy másik impozáns platán is megcsodálható.

Belépőjegy ára - Károlyi-kastély, Füzérradvány (2025 ősz):

Felnőtteknek 3 900 Ft

Gyermek, diák, nyugdíjas: 1 950 Ft

Nyitvatartás - Károlyi-kastély, Füzérradvány:

Április 1 - Október 31: K-V: 10:00 - 18:00

November - Március 31.: K-V: 9:00 - 17:00

6+1. Széchenyi-kastély, Nagycenk

Három évig tartó munkálatokat követően, 2023. december 14-én tárult ki a nagycenki Széchenyi-kastély kapuja. Az épületegyüttest és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztéseket 3,2 milliárd forintból újították fel. Magyarország legnagyobb emlékmúzeuma jött létre, ahol Széchenyi István életének szakaszai mellett életműve és öröksége is megelevenedik. A nagycenki projektben a rekonstrukciós munkálatok során az Öregkastély, a Széchenyi-szárny, a Virágház, a Pandúrházak, valamint a kastélypark (angolkert) újult meg.

A Széchenyi család a kastélyt a kalocsai érsekségtől kapta 1678-ban. Homlokzatára az egyesített Széchenyi–Barkóczy-címer 1750 körül került fel. A kastély tulajdonosai között szerepelt öröklés útján Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója, valamint Széchenyi István gróf, „a legnagyobb magyar” is. A kastély a világháborúk során súlyos károkat szenvedett, az 1950-es évekre szinte már csak a falak maradtak meg. Teljes felújítása 1969 és 1973 között zajlott, turisztikai célú fejlesztése pedig a Nemzeti Vár- és Kastélyprogram keretében 2022-ben fejeződött be. A kastély egy része jelenleg a folyamatban lévő felújítási munkák miatt még zárva tart, de érdemes megtekinteni a Széchenyi-mauzóleumot és a csodás kastélyparkot.

Jegyárak - Széchenyi-kastély, Nagycenk (2025 ősz):

Felnőtteknek: 4400 Ft/fő

Diák, nyugdíjas jegy: 2200 Ft/fő

Nyitvatartás - Széchenyi-kastély, Nagycenk:

Kedd- Vasárnap 9:00 - 17:00

Pénztár nyitvatartás 9:00 - 16:30

Időpont: Kedd-Vasárnap 10.00-17.00

A kastély ódon falai között, több emeleten és számos termen átvezető interaktív kiállítás várja a látogatókat. A tárlat a család történetét, valamint legjelentősebb képviselője, gróf Széchenyi István életútját, szellemi törekvéseit, gyakorlati alkotásait és a nemzet felemelkedésében betöltött kiemelkedő szerepét mutatja be.

Életmű és otthon egyszerre jelenik meg a kastély tereiben. A két téma eltérő világát két különböző hangulatú kiállítási arculat tükrözi, miközben megőrzik azt az egységes vezérfonalat, amely végigvonul a teljes tárlaton és az egész kastélyegyüttesen. Mindezt izgalmas, interaktív elemek teszik élményszerűvé.