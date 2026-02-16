Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait

A Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül. A vállalat alternatív megoldásokat keres az ellátásbiztonság fenntartására - közölték a sajtóval hétfőn.

Mint arról nemrég beszámoltunk, egy orosz támadást követően leállt a Barátság Kőolajvezeték. A helyzetre reagálva a Mol-csoport bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezetéken 2026. január 27. óta szünetelő szállítások miatt az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében. A vállalat közleménye szerint a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében tették meg ezt a lépést.

A kieső mennyiségek pótlására a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. Ez az ellátási útvonal azonban fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiba.

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Szlovákiában is szoros egyeztetés zajlik a kormánnyal a gyors reagálás érdekében. Mindkét országban az EU szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül. A horvát gazdasági miniszter, Ante Šušnjar kijelentette, hogy Horvátország nem hagyja, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön, és készen áll segíteni a problémák megoldásában.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Mol hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a vállalat működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik. A cég folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad.