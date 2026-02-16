2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait

Pénzcentrum
2026. február 16. 18:11

A Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül. A vállalat alternatív megoldásokat keres az ellátásbiztonság fenntartására - közölték a sajtóval hétfőn.

Mint arról nemrég beszámoltunk, egy orosz támadást követően leállt a Barátság Kőolajvezeték. A helyzetre reagálva a Mol-csoport bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezetéken 2026. január 27. óta szünetelő szállítások miatt az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében. A vállalat közleménye szerint a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében tették meg ezt a lépést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kieső mennyiségek pótlására a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. Ez az ellátási útvonal azonban fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiba.

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Szlovákiában is szoros egyeztetés zajlik a kormánnyal a gyors reagálás érdekében. Mindkét országban az EU szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül. A horvát gazdasági miniszter, Ante Šušnjar kijelentette, hogy Horvátország nem hagyja, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön, és készen áll segíteni a problémák megoldásában.

A Mol hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a vállalat működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik. A cég folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad.
Címlapkép: Getty Images
