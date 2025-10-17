Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon

Február 5-én nyílt meg Budapesten az Al Habtoor Palace, a dubaji Al Habtoor-csoport első európai szállodája. A vállalat hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint. Rahim Abu Omar vezérigazgató szerint Budapest minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy felzárkózzon az európai nagyvárosokhoz – kultúrával, gasztronómiával és történelmi környezettel –, de a következetes szolgáltatási színvonal és a város „ritmusa” még kialakulóban van. A menedzsment célja, hogy a helyi prémium vendégkör és a nemzetközi utazók egyaránt megtalálják a szállodában azt a minőséget, amely a budapesti turizmust új szintre emelheti.

Pénzcentrum: Miért éppen Budapestet választották az Al Habtoor Palace európai debütálásához? Hogyan illeszkedik Budapest a cég globális terjeszkedési stratégiájába?

Rahim Abu Omar: Budapest Európa legnemesebb arcát mutatja: építészeti csodák, kifinomult életstílust és a felfedezés szellemét. Lehetővé teszi számunkra, hogy az arab vendégszeretetet egy nagyívű európai narratívába illesszük. Ez nem kísérlet, hanem hosszú távú elköteleződés egy olyan város iránt, amelynek legjobb fejezetei még csak most íródnak. Budapest történelmi színpadot ad a modern luxusnak.

Budapestet egyre gyakrabban emlegetik feltörekvő luxuscélpontként, de sok hazai szakértő szerint még hiányoznak a valóban prémium szintű szolgáltatások, amelyek a tehetős utazókat vonzzák. Ön szerint a város készen áll a nemzetközi versenyre?

A hozzávalók mind megvannak: kultúra, szépség, gasztronómia és elérhetőség. Ami egy igazi luxusvárost megkülönböztet, az a következetesség és a ritmus. A mi feladatunk, hogy megadjuk ennek a tempóját: kifogástalan kiszolgálással, finoman hangolt gasztronómiával és olyan együttműködésekkel, amelyek a várost beemelik a szálloda falai közé. Egy luxuscélpontot a ritmusa határoz meg: mi tartani fogjuk az ütemet.

Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace vezérigazgatója

A budapesti turizmusban jellemző a rövid tartózkodás, a mérsékelt költés és a szezonális ingadozás. Miért éri meg ebben a környezetben luxusszállodát nyitni?

A szezonalitás azoknak a márkáknak kedvez, amelyek képesek okot adni az utazásra. Mi értékes pillanatokat teremtünk: művészetet, designt, gasztronómiát, téli ünnepeket, és butlerszolgálattal minden súrlódást eltávolítunk. Még két tökéletesen megkomponált éjszaka is maradandó emlékké válhat.

Kikre számítanak elsődleges vendégkörként Budapesten, üzleti utazókra, turistákra vagy diplomáciai vendégekre?

Nemzetközi szabadidős vendégekre, akik nagyvilági szállodai élményt keresnek; üzleti és rendezvényturizmusban utazókra, akik értékelik a precizitást; a diplomáciai közösségre, akiknek fontos a diszkréció; és egy kifinomult helyi közönségre, amely nap mint nap élettel tölti meg tereinket. A világutazóknak és a művelt helyieknek szolgálunk.

Miben különbözik a budapesti Al Habtoor Palace vendégélménye a dubaji testvérszállodához képest? Másként értelmezik a luxust a Közel-Keleten, mint Közép-Kelet-Európában? Hogyan alkalmazkodnak ehhez a különbséghez Budapesten?

A standardjeink azonosak, de a kifejezésmód mindig a helyhez igazodik. Budapesten az arab vendégszeretet európai visszafogottsággal jelenik meg: diszkrét inasszolgálat, gasztronómiai történetmesélés a kávéházi kultúrára építve, és design, amely tisztelettel viszonyul a palotához. Ez egyszerre Al Habtoor és Budapest.

A budapesti szálloda megnyitása kapcsán felmerül a kérdés: mennyire számítanak a magyar vendégekre? A hotel inkább a nemzetközi utazókat célozza, vagy a hazai prémium közönség is fontos célcsoport?

Mindkettő kulcsfontosságú. A nemzetközi vendégek adják európai státuszunk alapját, míg a hazai prémium közönség biztosítja a napi lüktetést. A Velvet Bar & Café és az Ottimo étterem is úgy lett megtervezve, hogy a város sajátjaként tekintsen ránk.

A magyar munkaerőpiac komoly kihívásokkal küzd, különösen a vendéglátásban. Hogyan tudják biztosítani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyet a márka megkövetel?

Jellemet keresünk, mesterséget tanítunk, és példával vezetünk. Világos standardok, napi eligazítások, látható vezetés és felhatalmazott csapatok biztosítják, hogy a szolgáltatás nyugodt, pontos és személyes legyen. A kiválóság tanítható, de temperamentummal kezdődik.

A budapesti szálloda egy történelmi palotában működik, miközben a márka a Közel-Keleten született. Hogyan lehet összehangolni a kulturális örökséget a nemzetközi luxusstandardokkal úgy, hogy ne legyen stílusidegen?

Hagyjuk, hogy az épület beszéljen, a szolgáltatás pedig befejezze a mondatot. Az Adria-palota adja az építészeti alapot, mi pedig a modern koreográfiát – a fényt, a tempót, az előrelátó vendéglátást. Semmi sem díszlet, minden hiteles.

Képek: Gosztola Judit