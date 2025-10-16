2025. október 16. csütörtök Gál
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
EU Flag. Cute happy girl with the flag of the European Union. Young teenage girl waving with the European Union flag in the city.
Oktatás

Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte

Pénzcentrum
2025. október 16. 13:02

Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek, sok magyar előtt máig ismeretlenek ezek a lehetőségek. Pedig a program Európa-szerte ismert és elismert, nem véletlenül: az Erasmus+ résztvevői számos előnyt élvezhetnek, beleértve a kulturális sokszínűség megismerését, a nyelvtudás fejlesztését és a szakmai kompetenciák bővítését – ráadásul a legtöbb esetben ez egy forintjukba sem kerül. Ebben a cikkben bemutatjuk az Erasmus+ mobilitási programok főbb jellemzőit, a részvétel feltételeit, valamint azt, hogy milyen támogatásokat és lehetőségeket kínálnak a résztvevők számára.

Az infláció évek óta nem kíméli a fiatalokat sem – a megélhetés drágulása mellett már egy hétvégi kiruccanás vagy egy nyári utazás is komoly anyagi terhet jelenthet. A Pénzcentrum korábbi cikke szerint bár egyre többen indulnak külföldre Magyarországról, költésben még mindig az uniós lista végén kullogunk: a magyar turisták hagyják ott a legkevesebb pénzt útjaik során. Eközben a fiataloknak a munkaerőpiacon sem könnyű érvényesülni – a tapasztalatszerzéshez és fejlődéshez sokszor hiányzik a lehetőség. Éppen ezért számít igazi főnyereménynek egy olyan program, amely nemcsak ingyenes külföldi utazást kínál, de közben értékes tudást és gyakorlatot is ad a résztvevőknek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány évek óta aktívan vesz részt az Erasmus+ programban, amely az Európai Unió ifjúsági, oktatási és képzési kezdeményezéseinek egyik legfontosabb pillére. Az alapítvány célja, hogy minél több magyar fiatalhoz eljusson ez a teljeskörűen támogatott lehetőség. A Pénzcentrum megkeresésére pedig elmondták a legfontosabb tudnivalókat.

Az Erasmus+ kevésbé ismert arca

Sokaknak az Erasmus+ név hallatán az egyetemek közötti külföldi csereprogramok jutnak eszébe – nem véletlenül, hiszen évtizedeken át ez volt a legnépszerűbb európai tanulmányi lehetőség. Azonban 2023 szeptemberétől a modellváltó magyar egyetemek hallgatói számára megszűnt a részvétel lehetősége az egyetemi Erasmus-programban, így sok diák számára bezárult ez az ajtó. (Az alternatív, itthon elérhető ösztöndíj lehetőségeket ebben a cikkben szedtük össze.)

Viszont talán még a mai napig kevesen tudják, hogy az Erasmus+ nem merül ki az egyetemi ösztöndíjakban: az európai programcsomag része az ifjúsági szektor is, amelyet civil szervezetek – például a Tudatos Ifjúságért Alapítvány – működtetnek. Ezekben a projektekben nem kell egyetemre járni, nem kell tandíjat fizetni, és nem szükséges hallgatói státusz sem.

A programok 13 és 30 év közötti fiatalokat, illetve fiatalokkal dolgozó szakembereket várnak, és rövid távú, néhány napos vagy hetes nemzetközi képzéseket, ifjúsági csereprogramokat, tréningeket kínálnak – teljesen támogatott formában. Az utazás, a szállás és az étkezés mind finanszírozott, így azok is kipróbálhatják a külföldi életet és tanulást, akik máskülönben nem engedhetnék meg maguknak.

Ez különösen jó hír azoknak a fiataloknak, akik a modellváltás miatt elveszítették az egyetemi Erasmus-lehetőséget – hiszen az ifjúsági programok ugyanúgy nemzetközi tapasztalatot, nyelvgyakorlást és élményalapú tanulást kínálnak, csak épp sokkal nyitottabb és elérhetőbb formában.

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány szerint ez a program olyan nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőséget kínál, amelyben a résztvevők élményalapú tanulás útján fejleszthetik készségeiket, miközben más kultúrákat ismerhetnek meg és értékes kapcsolatokat építhetnek.

Az Erasmus+ a fiatalok és az ifjúsági szakemberek mobilitását támogatja: azaz lehetőséget ad rövid- és középtávú tanulási projektekre, képzésekre, valamint ifjúsági csereprogramokra. A programban szerzett tudás a gyakorlatban is hasznosítható – legyen szó nyelvtanulásról, csapatmunkáról vagy személyes fejlődésről.

Jelentkezés és anyagiak

A programra jellemző, hogy a részvételhez nem kell mélyen a zsebbe nyúlni – sőt, a legtöbb esetben teljesen ingyenes. A vissza nem térítendő költségek maximum egy jelképes összegű részvételi díjig terjedhetnek, amelyet nem minden koordináló szervezet követel meg. Az Erasmus+ ugyanis hazai civil szervezeteken (pontosabban hazai és külföldi szervezetek együttműködésén) keresztül biztosítja a részvételt, és támogatja az utazás, a szállás, az étkezés és a program teljes költségét.

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány szerint érdemes mindig ellenőrizni a szervezetek feltételeit, de a jól működő programoknál nincs semmilyen rejtett díj vagy tagdíj, így valóban elérhető bármely fiatal számára.

A jelentkezés menete egyszerű: a civil szervezetek előre meghirdetik az aktuális projekteket, megadják a témát, a helyszínt és a korosztályt, majd egy rövid motivációs levéllel vagy jelentkezési lappal lehet pályázni. A kiválasztott résztvevők néha felkészítő alkalmakon is részt vesznek, ahol megismerik egymást, a projekt célját, valamint a kulturális és gyakorlati tudnivalókat az utazás előtt.

Jobb, mint az iskolapad?

A program nemcsak kirándulás vagy nyelvgyakorlás – a résztvevők valós készségeket fejlesztenek. A projektek témái széles skálán mozognak: digitális kompetencia, környezettudatosság, kreatív problémamegoldás, mentális egészség, tudatos médiahasználat – mindez interaktív, játékos és csapatmunkán alapuló formában.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fiatalok a program végén Youthpass tanúsítványt kapnak, amely hivatalosan igazolja a megszerzett készségeket. A szervezet szerint ezt már sok résztvevő sikerrel használta már állásinterjúkon vagy ösztöndíjpályázatoknál. A megszerzett tudás és tapasztalat pedig hosszú távon is érték: fejlődik a nyelvtudás, az önbizalom, a kommunikáció és a csapatmunka.

Szalai Zita, a Tudatos Ifjúságért Alapítvány képviselője szerint sok fiatal úgy tér haza, hogy nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megerősödik:

Sokan azt mondják, hogy életük egyik legnagyobb hozadéka az, hogy bátrabbak lettek, és sokkal könnyebben kapcsolódnak másokhoz. A nemzetközi környezet tágítja a látókört, és olyan önbizalmat ad, amit a későbbi tanulmányokban vagy munkában is tudnak kamatoztatni.

Az Erasmus+ egyik legnagyobb értéke, hogy megmutatja: a tanulás nem kizárólag az iskolapadban történik. Az alapítvány tapasztalata szerint a nemformális, élményalapú módszerek egyre több pedagógust is inspirálnak, akik a saját tanítási gyakorlatukba is igyekeznek beépíteni ezeket az eszközöket.

Van olyan lehetőség, amivel még pénzt is lehet keresni

Egy tavalyi cikkünkben felhívtuk a figyelmet, az egyetemi Erasmus+-hoz egy (időtartamban feltétlenül) közelebb álló, másik nagy lehetőség az European Solidarity Corps (röviden ESC) program is, amelynek keretében fiatalok önkéntes munkával támogatják egy civil szervezet munkáját – belföldön és külföldön egyaránt. Itt az ifjúsági cseréktől eltérően nem 1-2 hétről van szó, az időtartam hosszabb. A rövidtávú önkéntes programok jellemzően 1-3 hónaposak, a hosszú távú viszont 3 hónaptól akár 1 évig is terjedhet. Az azonban nem változik, hogy a program során a fiatal kap szállást, étkezési támogatást és zsebpénzt.

Mivel a résztvevők saját költsége zéró, ez utóbbiból egy hosszabb projekt végére akár több százezer forintnyi összeg is felhalmozható, amely bár egy hagyományos munka fizetségétől messze elmarad, az utazással és a külföldi élményekkel együtt meglehetősen jó ajánlatnak tűnik.

A munkaerőpiac egyik legnagyobb csapdahelyzetére is megoldás lehet

A mai munkaerőpiacon az egyik legnagyobb kihívás a fiatalok számára a gyakorlati tapasztalat hiánya. Sok esetben éppen ez a tapasztalathiány áll az első állás vagy a szakmai lehetőségek útjába, miközben a diploma megszerzése továbbra is elengedhetetlen feltétel a karrierépítéshez.

Az Erasmus+ és hasonló nemzetközi programok ebben kínálnak páratlan lehetőséget: a résztvevők egyszerre szerezhetnek értékes, a munka világában azonnal hasznosítható tudást, fejleszthetik készségeiket, és tapasztalatot gyűjthetnek különböző kultúrákban – mindezt anélkül, hogy a tanulmányaik haladása késlekedne. Í

gy a fiatalok nemcsak egyedülálló élményekkel térhetnek haza, hanem a későbbi álláskeresés és szakmai fejlődés szempontjából is előnyre tehetnek szert.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #oktatás #ösztöndíj #külföld #európai unió #infláció #tanulás #nyelvtudás #diák #diákok #erasmus #képzés #fiatalok #egyetemek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:47
12:35
12:17
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
2025. október 15.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2
3 hónapja
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
3
3 napja
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
4
2 hónapja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
5
2 hónapja
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosított
a biztosítási szerződés fontos alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződővel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 11:44
Kevesebb magyar turista érkezett Horvátországba 2025 nyarán, viszont többet költöttek
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 11:31
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Agrárszektor  |  2025. október 16. 12:34
Újabb fordulat: Trump bekeményíthet, ezt sokan megszenvedhetik