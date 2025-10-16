Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte

Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek, sok magyar előtt máig ismeretlenek ezek a lehetőségek. Pedig a program Európa-szerte ismert és elismert, nem véletlenül: az Erasmus+ résztvevői számos előnyt élvezhetnek, beleértve a kulturális sokszínűség megismerését, a nyelvtudás fejlesztését és a szakmai kompetenciák bővítését – ráadásul a legtöbb esetben ez egy forintjukba sem kerül. Ebben a cikkben bemutatjuk az Erasmus+ mobilitási programok főbb jellemzőit, a részvétel feltételeit, valamint azt, hogy milyen támogatásokat és lehetőségeket kínálnak a résztvevők számára.

Az infláció évek óta nem kíméli a fiatalokat sem – a megélhetés drágulása mellett már egy hétvégi kiruccanás vagy egy nyári utazás is komoly anyagi terhet jelenthet. A Pénzcentrum korábbi cikke szerint bár egyre többen indulnak külföldre Magyarországról, költésben még mindig az uniós lista végén kullogunk: a magyar turisták hagyják ott a legkevesebb pénzt útjaik során. Eközben a fiataloknak a munkaerőpiacon sem könnyű érvényesülni – a tapasztalatszerzéshez és fejlődéshez sokszor hiányzik a lehetőség. Éppen ezért számít igazi főnyereménynek egy olyan program, amely nemcsak ingyenes külföldi utazást kínál, de közben értékes tudást és gyakorlatot is ad a résztvevőknek.

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány évek óta aktívan vesz részt az Erasmus+ programban, amely az Európai Unió ifjúsági, oktatási és képzési kezdeményezéseinek egyik legfontosabb pillére. Az alapítvány célja, hogy minél több magyar fiatalhoz eljusson ez a teljeskörűen támogatott lehetőség. A Pénzcentrum megkeresésére pedig elmondták a legfontosabb tudnivalókat.

Az Erasmus+ kevésbé ismert arca

Sokaknak az Erasmus+ név hallatán az egyetemek közötti külföldi csereprogramok jutnak eszébe – nem véletlenül, hiszen évtizedeken át ez volt a legnépszerűbb európai tanulmányi lehetőség. Azonban 2023 szeptemberétől a modellváltó magyar egyetemek hallgatói számára megszűnt a részvétel lehetősége az egyetemi Erasmus-programban, így sok diák számára bezárult ez az ajtó. (Az alternatív, itthon elérhető ösztöndíj lehetőségeket ebben a cikkben szedtük össze.)

Viszont talán még a mai napig kevesen tudják, hogy az Erasmus+ nem merül ki az egyetemi ösztöndíjakban: az európai programcsomag része az ifjúsági szektor is, amelyet civil szervezetek – például a Tudatos Ifjúságért Alapítvány – működtetnek. Ezekben a projektekben nem kell egyetemre járni, nem kell tandíjat fizetni, és nem szükséges hallgatói státusz sem.

A programok 13 és 30 év közötti fiatalokat, illetve fiatalokkal dolgozó szakembereket várnak, és rövid távú, néhány napos vagy hetes nemzetközi képzéseket, ifjúsági csereprogramokat, tréningeket kínálnak – teljesen támogatott formában. Az utazás, a szállás és az étkezés mind finanszírozott, így azok is kipróbálhatják a külföldi életet és tanulást, akik máskülönben nem engedhetnék meg maguknak.

Ez különösen jó hír azoknak a fiataloknak, akik a modellváltás miatt elveszítették az egyetemi Erasmus-lehetőséget – hiszen az ifjúsági programok ugyanúgy nemzetközi tapasztalatot, nyelvgyakorlást és élményalapú tanulást kínálnak, csak épp sokkal nyitottabb és elérhetőbb formában.

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány szerint ez a program olyan nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőséget kínál, amelyben a résztvevők élményalapú tanulás útján fejleszthetik készségeiket, miközben más kultúrákat ismerhetnek meg és értékes kapcsolatokat építhetnek.

Az Erasmus+ a fiatalok és az ifjúsági szakemberek mobilitását támogatja: azaz lehetőséget ad rövid- és középtávú tanulási projektekre, képzésekre, valamint ifjúsági csereprogramokra. A programban szerzett tudás a gyakorlatban is hasznosítható – legyen szó nyelvtanulásról, csapatmunkáról vagy személyes fejlődésről.

Jelentkezés és anyagiak

A programra jellemző, hogy a részvételhez nem kell mélyen a zsebbe nyúlni – sőt, a legtöbb esetben teljesen ingyenes. A vissza nem térítendő költségek maximum egy jelképes összegű részvételi díjig terjedhetnek, amelyet nem minden koordináló szervezet követel meg. Az Erasmus+ ugyanis hazai civil szervezeteken (pontosabban hazai és külföldi szervezetek együttműködésén) keresztül biztosítja a részvételt, és támogatja az utazás, a szállás, az étkezés és a program teljes költségét.

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány szerint érdemes mindig ellenőrizni a szervezetek feltételeit, de a jól működő programoknál nincs semmilyen rejtett díj vagy tagdíj, így valóban elérhető bármely fiatal számára.

A jelentkezés menete egyszerű: a civil szervezetek előre meghirdetik az aktuális projekteket, megadják a témát, a helyszínt és a korosztályt, majd egy rövid motivációs levéllel vagy jelentkezési lappal lehet pályázni. A kiválasztott résztvevők néha felkészítő alkalmakon is részt vesznek, ahol megismerik egymást, a projekt célját, valamint a kulturális és gyakorlati tudnivalókat az utazás előtt.

Jobb, mint az iskolapad?

A program nemcsak kirándulás vagy nyelvgyakorlás – a résztvevők valós készségeket fejlesztenek. A projektek témái széles skálán mozognak: digitális kompetencia, környezettudatosság, kreatív problémamegoldás, mentális egészség, tudatos médiahasználat – mindez interaktív, játékos és csapatmunkán alapuló formában.

A fiatalok a program végén Youthpass tanúsítványt kapnak, amely hivatalosan igazolja a megszerzett készségeket. A szervezet szerint ezt már sok résztvevő sikerrel használta már állásinterjúkon vagy ösztöndíjpályázatoknál. A megszerzett tudás és tapasztalat pedig hosszú távon is érték: fejlődik a nyelvtudás, az önbizalom, a kommunikáció és a csapatmunka.

Szalai Zita, a Tudatos Ifjúságért Alapítvány képviselője szerint sok fiatal úgy tér haza, hogy nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megerősödik:

Sokan azt mondják, hogy életük egyik legnagyobb hozadéka az, hogy bátrabbak lettek, és sokkal könnyebben kapcsolódnak másokhoz. A nemzetközi környezet tágítja a látókört, és olyan önbizalmat ad, amit a későbbi tanulmányokban vagy munkában is tudnak kamatoztatni.

Az Erasmus+ egyik legnagyobb értéke, hogy megmutatja: a tanulás nem kizárólag az iskolapadban történik. Az alapítvány tapasztalata szerint a nemformális, élményalapú módszerek egyre több pedagógust is inspirálnak, akik a saját tanítási gyakorlatukba is igyekeznek beépíteni ezeket az eszközöket.

Van olyan lehetőség, amivel még pénzt is lehet keresni

Egy tavalyi cikkünkben felhívtuk a figyelmet, az egyetemi Erasmus+-hoz egy (időtartamban feltétlenül) közelebb álló, másik nagy lehetőség az European Solidarity Corps (röviden ESC) program is, amelynek keretében fiatalok önkéntes munkával támogatják egy civil szervezet munkáját – belföldön és külföldön egyaránt. Itt az ifjúsági cseréktől eltérően nem 1-2 hétről van szó, az időtartam hosszabb. A rövidtávú önkéntes programok jellemzően 1-3 hónaposak, a hosszú távú viszont 3 hónaptól akár 1 évig is terjedhet. Az azonban nem változik, hogy a program során a fiatal kap szállást, étkezési támogatást és zsebpénzt.

Mivel a résztvevők saját költsége zéró, ez utóbbiból egy hosszabb projekt végére akár több százezer forintnyi összeg is felhalmozható, amely bár egy hagyományos munka fizetségétől messze elmarad, az utazással és a külföldi élményekkel együtt meglehetősen jó ajánlatnak tűnik.

A munkaerőpiac egyik legnagyobb csapdahelyzetére is megoldás lehet

A mai munkaerőpiacon az egyik legnagyobb kihívás a fiatalok számára a gyakorlati tapasztalat hiánya. Sok esetben éppen ez a tapasztalathiány áll az első állás vagy a szakmai lehetőségek útjába, miközben a diploma megszerzése továbbra is elengedhetetlen feltétel a karrierépítéshez.

Az Erasmus+ és hasonló nemzetközi programok ebben kínálnak páratlan lehetőséget: a résztvevők egyszerre szerezhetnek értékes, a munka világában azonnal hasznosítható tudást, fejleszthetik készségeiket, és tapasztalatot gyűjthetnek különböző kultúrákban – mindezt anélkül, hogy a tanulmányaik haladása késlekedne. Í

gy a fiatalok nemcsak egyedülálló élményekkel térhetnek haza, hanem a későbbi álláskeresés és szakmai fejlődés szempontjából is előnyre tehetnek szert.