Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?

A csirkemell ára az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedett Európa-szerte, de a drágulás mértéke országonként eltérő. Magyarországon ma átlagosan 2200 forintba kerül egy kilogramm, ami ugyan alacsonyabb az uniós átlagnál, de hazai viszonylatban közel duplája a néhány évvel ezelőttinek. A madárinfluenza, a takarmányárak növekedése és az infláció mind hozzájárultak az áremelkedéshez. A CHART by Pénzcentrum most részletesen megvizsgálta, mi áll a jelenség hátterében.

A csirkemell évtizedeken át stabil, megfizethető fehérjeforrásnak számított a magyar háztartásokban. Az utóbbi években azonban ez a tendencia látványosan megváltozott: a hazai piacon is jelentős áremelkedés ment végbe, amit az infláció, a termelési költségek növekedése és a nemzetközi piacok mozgásai egyaránt befolyásoltak. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése részletesen bemutatja, hogyan alakultak a csirkemellárak Európa-szerte, és hol helyezkedik el Magyarország ebben az összehasonlításban.

Az Eurostat adatai alapján a csirkemell ára az elmúlt tíz évben szinte minden európai országban emelkedett, de az áremelkedés mértéke jelentős eltéréseket mutat. Míg Svájcban egy kilogramm csirkemell ára ma már meghaladja a 11 ezer forintot, addig Magyarországon átlagosan 2200 forint körüli áron juthatunk hozzá. Bár ez még mindig a kedvezőbb árkategóriába tartozik, hazánkban is közel kétszeresére drágult az alapanyag az elmúlt néhány évben. Az áremelkedést több tényező, például a madárinfluenza hatásai, a takarmányárak változása és a termelői költségek emelkedése is táplálja.

A videóban arra is választ adunk, hogyan hatottak a hazai árképzésre a különböző kormányzati intézkedések. Az árstop ideiglenesen fékezte az áremelkedést, de a megszűnését követően jelentős árkorrekció történt. A kötelező akciózások, valamint az éles piaci verseny ellenére a csirkemell ára nem tért vissza a korábbi szintre. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint azonban a kereslet stabil maradt: a csirkemell továbbra is a legnépszerűbb húsféle a magyar háztartásokban, ami részben az árérzékeny vásárlói magatartásnak, részben pedig a hosszú távú fogyasztói szokásoknak köszönhető.

A csirkemell drágulása mögött komplex gazdasági és logisztikai tényezők állnak. Az utóbbi években jelentősen emelkedtek a takarmány- és energiaárak, nőtt a szállítási költség, és az infláció is érezhetően nyomást gyakorol az élelmiszeripar teljes ellátási láncára. Mindez azt vetíti előre, hogy a korábban olcsó fehérjének számító csirkemell tartósan magasabb árszinten maradhat, és a jövőben még inkább kiszolgáltatott lesz a nemzetközi piacok és belső költségstruktúrák alakulásának.

