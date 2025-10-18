2025. október 18. szombat Lukács
Fiatal pár néz egy vígjátékot a moziban és okostelefont használ.
Szórakozás

Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál

Pénzcentrum
2025. október 18. 16:04

A következő héten a legtöbb dolgozónak mindössze három napot kell dolgoznia, utána négynapos hosszú hétvége következik. Ugyanekkor kezdődik az idei tanév első szünete, az őszi szünet 2025-ben, mely november 2-ig fog tartani. Bár még nem lesz fogvacogtató hideg, az esős időjárás miatt sokan kereshetnek beltéri programokat, mint a mozi, múzeum, kiállítás. A családosok közül idén is sokan választhatják a mozit, mint minden évben. Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek jelenleg a legnépszerűbb filmek a magyar mozikban, illetve milyen újdonságok várhatók a hosszú hétvége és az őszi szünet alatt. 

A Filmforgalmazók Egyesületének mozis statisztikái alapján október 9-től október 15-ig a Tron: Ares című filmre váltották a legtöbb jegyet. Az elmúlt mozis műsorhéten ugyancsak sokan nézték az Egyik csata a másik után című filmet - Paul Thomas Anderson új akcióthrillere Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro és Sean Penn szereplésével -, és a magyar Egykutya című Deák Kristóf-filmet. Elképesztő, de a tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című filmre is olyan sokan vesznek még mindig jegyet, hogy felkerült a múlt heti toplistára.

Érdekes anomália a statisztikákban, hogy a látogatószám alapján a 9-én bemutatott Silent Zone lenne az 5-dik helyezett, bevételben azonban megelőzi a Rosszfiúk 2 című animációs film. Két héten át egyébként az Egyik csata a másik után vezette a toplistát, de a harmadik héten már a második helyre a Tron: Ares mögött.  

Nyáron sem látszott nagy roham a mozikban, nem is voltak olyan izgalmas premierek, mint a korábbi években. Az ősz talán már erősebb lesz, illetve a téli szünetre érkeznek majd az igazán nagy címek, mint a legújabb Avatar-mozi.

Ezekre a filmekre érdemes beülni hétvégén és az őszi szünetben

Szeptember 25-én került mozikba az Egyik csata a másik után. Salamon András apokaliptikus Valentin-napi drámája, a Random is már nézhető egy hete, vagy aki egy csavaros romkomra vágyik, még megnézheti a Túlagyalt randevút is. Október 2-án került mozikba az Egykutya című magyar dráma, mely egy kamaradarab filmadaptációja az Oscar-díjas Deák Kristóftól. Aki inkább egy horrormozira vállalkozna, már megy a mozikban az Együtt című testhorror.

Október 9-től játsszák a Tron: Ares című sci-fit, A mihaszna című drámát az eddig színészként ismert Harris Dickinson első rendezését. Már szintén mozikban van egy ideje az Azúr ösvény című különleges kalandfilm, mely a nem túl távoli jövőben egy idős nő utazását követi az Amazonas mentén. Ezeken túl még mindig el lehet csípni a mozikban a korábban bemutatott Downton Abbey: A nagy finálé című filmet, illetve Fliegauf Bence legújabb filmjét, a Jimmy Jaguárt is.

Idén sincs könnyű dolga a kisgyermekes családoknak az őszi szünetben: a Firkák című családi filmen és a Kiskedvencek elszabadulva című animációs akcióvígjátékon kívül még talán el lehet csípni a Lilo és Stichet és a Rosszfiúk 2-t. A premierfilmek közül október 23-án jön a Sarkvidéki varázslat és a Nezha – A lázadó démon legendája, október 30-tól pedig A gőgös hercegnő.

Visszakanyarodva a felnőtteknek szóló filmekhez, ezen a héten mutatták be a a Fekete telefon 2-t, a Nyári fény, aztán leszáll az éjt,  a Svéd torpedót, a Rokonidőket, és az Érintést. Október 23-án kerül mozikba  Nemes Jeles László új filmje, az Árva.

Október 30-tól érkezik Anders Thomas Jensen új filmje Mads Mikkelsennel, Az utolsó viking, illetve Jorgosz Lantimosz legújabb őrülete, a Bugonia. Szintén hamarosan nézhető a Marielle mindent tud, ami attól függetlenül, hogy egy családról szól, nem gyerekfilm.

Novemberben jönnek az izgalmasabb blockbusterek, az új Predator-film, valamint a legújabb Stephen King-adaptáció, A menekülő ember Glen Powell-lel a főszerepben. Emellett érkezik a Wicked 2. is a mozivásznakra. Ezeken túl ősz végén jön a Zootropolis 2. és decemberben pedig a Spongya Bob: Kalózkalandra lehet elvinni a gyerekeket.

Ismét év végére időzítve jön a legújabb Avatar-film is, de mozikban kerül Dwayne Johnson főszereplésével a Zúzógép is, melyben egy pankrátort alakít. Joachim Trier új filmje, az Érzelmi érték is még idén mozikba kerül, illetve jön Jack Black és Paul Rudd főszereplésével készült új agymenés, az Anaconda is. 
