Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
A 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia nem hozott átütő sikert a magyar export diverzifikációjában. Az ázsiai országok részesedése a magyar kivitelben nem növekedett az elmúlt másfél évtizedben, bár Törökország, India és Kína esetében részsikerek megfigyelhetők - írja a Portfolio.
A Széll Kálmán Terv 2.0 programban 2012-ben meghirdetett keleti nyitás stratégia célja a hagyományos nyugat-európai exportpiacok mellett a gyorsan fejlődő keleti államokban való piacszerzés volt. Az eredeti kormányzati elképzelés szerint a földrajzi diverzifikáció kiemelt célpontjai a dinamikusan növekvő ázsiai gazdaságok lettek volna.
A 48 ázsiai célország adatainak elemzése azonban azt mutatja, hogy a külkereskedelmi piacok diverzifikációja nem valósult meg. Míg 2008-ban a magyar kivitel 9,4%-a irányult Ázsiába, addig 2025-ben ez az arány mindössze 7,3% volt. Ha az Ukrajna elleni agresszió miatt embargó alatt álló Oroszországot kizárjuk a számításból, akkor Ázsia részesedése 5,8%-ról 6,7%-ra emelkedett, ami inkább stagnálásnak, mintsem jelentős növekedésnek tekinthető - írja elemzésében a lap.
A diverzifikáció hiányát jelzi, hogy a tíz legfontosabb exportpiacunk összetétele alig változott. 1998-ban kilenc EU-tagállam és Oroszország alkotta a top 10-et, 2025-re pedig kilenc uniós tag mellett az Egyesült Államok került be a listába. Ázsiai ország továbbra sincs a legjelentősebb célpiacok között. A keleti nyitás legfontosabb eredménye, hogy Törökország a 19. helyről a 14. pozícióba, Kína pedig a 22. helyről a 20. helyre lépett előre. India előretörése még látványosabb: a 49. helyről a 21. pozícióba került.
A 2018 és 2025 közötti euróban számolt exportnövekedés mindössze 7,7%-a származott az ázsiai piacokról (Oroszország nélkül számolva). Ezen belül is három ország (Törökország, India és Kína) adta a növekedés háromnegyedét, de még ezek az eredmények sem egyértelműen pozitívak - írják.
A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.
Az euró hét órakor 379,09 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,75 forintnál.
A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,67 forintról 378,89 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
