Mutatjuk a friss értékeket: így reagált az olaj árfolyama a Barátság Kőolajvezeték leállására

Az Urals olaj ára a napokban 55,36 dollárra csökkent hordónként, ami 0,56 százalékos napi visszaesést jelent - derül ki a Pénzcentrum árfolyam oldaláról.

Az olaj jegyzése az elmúlt egy hónapban 2,23 százalékkal mérséklődött, éves összevetésben pedig még jelentősebb, 18,24 százalékos árcsökkenés figyelhető meg.

Az adatok a nyersanyag referenciaértékét követő különbözeti ügyletek (CFD) kereskedése alapján állnak rendelkezésre.

Mint arról nemrég beszámoltunk, egy orosz támadást követően leállt a Barátság Kőolajvezeték. A helyzetre reagálva a Mol Magyarország stratégiai olajtartelékainak felszabadítása mellett döntött.